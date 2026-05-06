Head Topics

BDMS เปิดตัวโปรแกรมตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหาร "BDMS Gastro & Colonoscopy Package" ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน

สุขภาพ News

BDMS เปิดตัวโปรแกรมตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหาร "BDMS Gastro & Colonoscopy Package" ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน
BDMSสุขภาพเชิงป้องกันตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหาร
📆5/6/2026 6:36 AM
📰ktnewsonline
76 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 63%

BDMS เปิดตัวโปรแกรมตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหาร "BDMS Gastro & Colonoscopy Package" ภายใต้แนวคิด "Check Early Be Sure – ส่องกล้องตรวจชัด สกัดความเสี่ยง ระบบทางเดินอาหาร" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โรคในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หากได้รับการตรวจคัดกรองอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว โปรแกรมดังกล่าวครอบคลุมการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ราคา 16,500 - 23,500 บาท และการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ราคา 25,000 - 33,500 บาท แบบใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เข้ารับบริการ มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับบริการโปรแกรมส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ รับฟรี Triple Biotic จำนวน 1 กล่อง และสำหรับผู้เข้ารับบริการโปรแกรมส่องกล้องตรวจทั้งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ รับฟรี Triple Biotic จำนวน 2 กล่อง นอกจากนี้ ในโอกาสพิเศษครบรอบ 54 ปี BDMS ยังมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยใน (IPD) ทุกโรค ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับบัตรสมาชิกชีววัฒนะ Platinum Select เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระดับพรีเมียม ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 และสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ณ โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และ BDMS Wellness Clinic

BDMS ก้าวหน้าส่งเสริม สุขภาพ เชิงป้องกัน เปิดตัวโปรแกรม ตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหาร " BDMS Gastro & Colonoscopy Package" ภายใต้แนวคิด "Check Early Be Sure – ส่องกล้องตรวจชัด สกัดความเสี่ยง ระบบทางเดินอาหาร" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โรคในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หากได้รับการตรวจคัดกรองอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว โปรแกรมดังกล่าวครอบคลุมการ ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ราคา 16,500 - 23,500 บาท และการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ราคา 25,000 - 33,500 บาท แบบใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เข้ารับบริการ มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับบริการโปรแกรม ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ รับฟรี Triple Biotic จำนวน 1 กล่อง และสำหรับผู้เข้ารับบริการโปรแกรมส่องกล้องตรวจทั้งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ รับฟรี Triple Biotic จำนวน 2 กล่อง นอกจากนี้ ในโอกาสพิเศษครบรอบ 54 ปี BDMS ยังมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยใน (IPD) ทุกโรค ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับบัตรสมาชิกชีววัฒนะ Platinum Select เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการดูแล สุขภาพ และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระดับพรีเมียม ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 และสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ณ โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และ BDMS Wellness Clini.

BDMS ก้าวหน้าส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน เปิดตัวโปรแกรมตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหาร "BDMS Gastro & Colonoscopy Package" ภายใต้แนวคิด "Check Early Be Sure – ส่องกล้องตรวจชัด สกัดความเสี่ยง ระบบทางเดินอาหาร" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โรคในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ใหญ่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หากได้รับการตรวจคัดกรองอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว โปรแกรมดังกล่าวครอบคลุมการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ราคา 16,500 - 23,500 บาท และการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ราคา 25,000 - 33,500 บาท แบบใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เข้ารับบริการ มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับบริการโปรแกรมส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ รับฟรี Triple Biotic จำนวน 1 กล่อง และสำหรับผู้เข้ารับบริการโปรแกรมส่องกล้องตรวจทั้งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ รับฟรี Triple Biotic จำนวน 2 กล่อง นอกจากนี้ ในโอกาสพิเศษครบรอบ 54 ปี BDMS ยังมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยใน (IPD) ทุกโรค ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับบัตรสมาชิกชีววัฒนะ Platinum Select เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระดับพรีเมียม ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 และสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ณ โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และ BDMS Wellness Clini

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ktnewsonline /  🏆 24. in TH

BDMS สุขภาพเชิงป้องกัน ตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหาร ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ โปรโมชั่นสุขภาพ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BDMS จัดเสวนา A Journey of Longevity เผยเส้นทางแห่งความยั่งยืนด้านสุขภาพที่ทุกคนสร้างได้BDMS จัด Panal Discussion ในหัวข้อ A Journey of Longevity การเดินทางสู่ความผาสุก และชีวิตที่ยืนยาว ณ BDMS Connect Center ถนนวิทยุ
Read more »

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BDMS - คงมุมมอง 2Q24F เป็น low season และ 2H24F เด่นวิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BDMS - คงมุมมอง 2Q24F เป็น low season และ 2H24F เด่นเราคงมุมมองต่อแนวโน้ม 2Q24F ของ BDMS คาดเป็นไตรมาสต่ำสุดของปี เนื่องจากปัจจัยลบฤดูกาลต่อการใช้บริการ ส่วนราคาหุ้น BDMS (-4%qtd) ที่ปรับตัวแย่กว่า BH (+7%) มองว่ามีสาเหตุจากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจไทย และกำลังซื้อชะลอตัว อาจกระทบการใช้บริการของ BDMS
Read more »

แข้งยช.เตะล่าฝันร่วมทดสอบความพร้อมร่างกายโรงพยาบาลเครือ BDMSแข้งยช.เตะล่าฝันร่วมทดสอบความพร้อมร่างกายโรงพยาบาลเครือ BDMSทีมเยาวชนไทย 'BDMS PRESENTS BUNDESLIGA DREAM เตะ ล่า ฝัน 2024”' ร่วมทดสอบความพร้อมและประเมินสมรรถภาพร่างกาย ณ 2 โรงพยาบาลในเครือ BDMS ก่อนลุยแข้งบุนเดสลีกา เยอรมัน
Read more »

BDMS ชวนตรวจเช็กสัญญาณความเสี่ยงมะเร็งเต้านมBDMS ชวนตรวจเช็กสัญญาณความเสี่ยงมะเร็งเต้านมผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เนื่องในวันที่ 7 ตุลาคม นี้เป็นวันมะเร็งเต้านมสากล บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ได้เชิญชวนให้ประชาชนป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งนับว่าเป็นภัยเงียบอันดับ 1 ของผู้หญิง BDMS จึงชวนทุกท่าน CHECK to PROTECT กับแพ็กเกจ BDMS Breast Cancer Screening...
Read more »

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลัง BDMS ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนเปิดตัวแคมเปญ “BDMS PREVENTIVE VACCINE”มอบสิทธิ์ฉีดวัคซีนราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลัง BDMS ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนเปิดตัวแคมเปญ “BDMS PREVENTIVE VACCINE”มอบสิทธิ์ฉีดวัคซีนราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต ผนึกกำลัง BDMS ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนเปิดตัวแคมเปญ “BDMS PREVENTIVE VACCINE”มอบสิทธิ์ฉีดวัคซีนราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมมือกับ BDMS เดินหน้าส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนให้คนไทย เปิดตัวแคมเปญ “BDMS PREVENTIVE VACCINE”...
Read more »

สงครามดันน้ำมัน-เงินเฟ้อเร่ง รัฐอัดฉีด 4 แสนล้าน พยุงเศรษฐกิจ ชู BBL BEM BDMS หลบผันผวนสงครามดันน้ำมัน-เงินเฟ้อเร่ง รัฐอัดฉีด 4 แสนล้าน พยุงเศรษฐกิจ ชู BBL BEM BDMS หลบผันผวนโบรกมองน้ำมันตึงตัวจากสงครามตะวันออกกลาง ดันเงินเฟ้อโลกเร่งขึ้น กดดันนโยบายดอกเบี้ย ขณะไทยจ่อกู้ 4 แสนล้านพยุงเศรษฐกิจ เอเซีย พลัสชี้ SET ผันผวนน้อยกว่าโลก รับแรงหนุนหุ้นพลังงาน ชู DELTA นำทีมฟื้น
Read more »



Render Time: 2026-05-06 09:47:08