BDE Learn to Earn ทะลุ 6.5 หมื่นบัญชี จ่อเชื่อมทักษะดิจิทัลสู่ตลาดแรงงาน
สำนักงานดิจิทัลฯ โดย BDE แถลงความสำเร็จ Learn to Earn ทะลุ 6.5 หมื่นบัญชี เรียนกว่า 1.1 แสนครั้ง มุ่งสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลไทยให้พร้อมรับมือเศรษฐกิจยุคใหม่
สำนักงาน คณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( BDE) โดย นางสาว พลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม ประกาศความสำเร็จของโครงการ Learn to Earn เมื่อวานนี้ (24 พฤศจิกายน 2569) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม เอ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้เรียนไทยที่ต้องการพัฒนา ทักษะดิจิทัล อย่างจริงจัง โดยข้อมูลล่าสุดยืนยันว่ามีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวมากกว่า 6.5 หมื่นบัญชี พร้อมสถิติการลงทะเบียนเรียนสะสมที่ทะลุหลักแสนครั้ง
สถิติผู้เรียนทะลุเป้า แสดงความต้องการสูง
ผลการดำเนินงานโครงการ Learn to Earn ที่มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจน ณ งานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 บ่งชี้ถึงความสนใจของประชาชนต่อทักษะดิจิทัลในวงกว้าง โดยจำนวนบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มมีจำนวน 67,781 บัญชี และมีผู้ลงทะเบียนเรียนรายบุคคลจำนวน 65,434 คน ขณะเดียวกันมีการลงทะเบียนเรียนสะสมรวมทั้งหมด 114,170 ครั้ง ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองของประชาชนอย่างล้นหลาม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันAlso readรวบผู้ต้องหาคดีจ่อยิงหัว 3 พ่อค้าเร่ขอนแก่นทิ้งคูน้ำเมืองคอน หลังหนีคดีกว่า 14 ปี
การที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1.1 แสนครั้งจากการมีผู้เรียนเฉพาะบุคคลกว่า 6.5 หมื่นคน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ครั้งเดียวจบ แต่มีการกลับมาพัฒนาทักษะซ้ำหรือเรียนในหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ BDE มุ่งส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
นโยบายเชื่อมทักษะสู่โอกาสทางอาชีพจริง
นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม BDE ย้ำว่าโครงการ Learn to Earn ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการเพิ่มจำนวนผู้เรียนบนแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ต้องการสร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างผู้เรียน ผู้พัฒนาหลักสูตร และภาคองค์กรที่ต้องการกำลังคนที่มีทักษะดิจิทัลโดยเฉพาะ แนวคิดหลักของโครงการคือการ "จากการเรียนรู้ สู่โอกาสแห่งอนาคต" ซึ่งหมายความว่าความรู้ที่ได้รับจะต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริงและสร้างโอกาสทางอาชีพได้อย่างจับต้องได้
ในเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองภายในงานแถลงข่าว มีการดึงประสบการณ์ความสำเร็จจากผู้ใช้งานจริง (Success Stories) และผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการกำลังคนในตลาดแรงงานในอนาคต การพูดคุยนี้มุ่งเน้นไปที่การกำหนดทิศทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงาน โดย BDE พยายามสร้างกลไกให้ทักษะที่เรียนไปนั้น ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ไม่เป็นการเรียนเพื่อสะสมความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการลงทุนในศักยภาพของกำลังคนเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แผนขยายความร่วมมือสร้างระบบนิเวศ
สำหรับทิศทางในอนาคต BDE วางแผนต่อยอดความสำเร็จนี้โดยเน้นการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้บนแพลตฟอร์มให้ดีขึ้น ขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักสูตรที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันให้ Learn to Earn เป็นศูนย์กลางสำคัญที่ช่วยเชื่อมการเรียนรู้เข้ากับโอกาสทางอาชีพได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมพัฒนาทักษะดิจิทัลได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม BDE Learn to Earn ที่เว็บไซต์ https://learn2earn.bde.go.th/ โดยระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมติดตามข่าวสารและการดำเนินงานอื่นๆ ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://www.bde.go.th/ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยอย่างเต็มรูปแบบ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy