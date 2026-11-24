BDE เปิดผลงาน Learn to Earn ผู้เรียนทะลุ 6.5 หมื่นคน ลงทะเบียนเรียนรวม 1.1 แสนครั้ง
สำนักงาน BDE ประกาศความสำเร็จโครงการ Learn to Earn มีผู้ลงทะเบียนกว่า 6.5 หมื่นบัญชี ลงทะเบียนเรียนรวม 1.14 แสนครั้ง ยกระดับทักษะดิจิทัลสู่โอกาสทางอาชีพในยุคเศรษฐกิจใหม่
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) ประกาศความสำเร็จอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการ 'BDE Learn to Earn' ซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนา ทักษะดิจิทัล ให้กับประชาชนไทยอย่างกว้างขวาง โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างสูงจากสาธารณชนในการยกระดับศักยภาพตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน
ข้อมูลสถิติผู้ใช้แพลตฟอร์ม Learn to Earn
ผลการดำเนินงานโครงการ BDE Learn to Earn เผยให้เห็นตัวเลขที่น่าสนใจจากการใช้งานแพลตฟอร์มจริง ซึ่งมีบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มจำนวน 67,781 บัญชี และมีผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเฉพาะจำนวน 65,434 คน ซึ่งสะท้อนถึงฐานผู้ใช้งานที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางAlso readหุ้นโลกคึกคัก! เจนเซน หวง หวนกลับมา ปลุกชีพหุ้น AI ดัน Nasdaq พุ่ง 6.5%
นอกจากจำนวนผู้ใช้งานรายบุคคลแล้ว โครงการดังกล่าวยังมีการลงทะเบียนเรียนสะสมรวมทั้งหมด 114,170 ครั้ง แสดงให้เห็นถึงความActive ในการเรียนรู้ซ้ำๆ หรือการเรียนหลายหลักสูตรของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความต้องการพัฒนาทักษะดิจิทัลของประชาชนในวงกว้างอย่างแท้จริง
วิสัยทัศน์และแนวคิดหลักของโครงการ
นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม BDE ระบุว่า โครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้แนวคิดสำคัญว่า 'จากการเรียนรู้ สู่โอกาสแห่งอนาคต' โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาให้มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่สำคัญคือโครงการยังสร้างความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างผู้เรียน ผู้พัฒนาหลักสูตร และภาคองค์กรธุรกิจที่มีความต้องการกำลังคนที่มีทักษะดิจิทัล โดยกลไกนี้ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะที่มีอยู่กับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้เรียนมีช่องทางในการยกระดับตนเองสู่อาชีพที่ต้องการได้โดยตรง
การขยายผลและความร่วมมือเชิงรุก
สำหรับการดำเนินงานในอนาคต BDE มีแผนมุ่งต่อยอดผลสำเร็จจากโครงการนี้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้บนแพลตฟอร์มให้มีคุณภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE จะดำเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะและความสามารถที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงปฏิบัติ ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และการเข้าถึงโอกาสทางอาชีพใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน
การมอบหมายและทิศทางการผลักดันนโยบาย
ในการแถลงผลการดำเนินงานดังกล่าว นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ดำรงตำแหน่งประธานเปิดงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการ 'BDE Learn to Earn' ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรระดับสูงในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
การดำเนินงานโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ BDE ในการผลักดันแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนากำลังคนไทย โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถปรับตัว เรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงหลักสูตรและพัฒนาทักษะดิจิทัลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม BDE Learn to Earn ที่สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีที่ https://learn2earn.bde.go.th ซึ่งเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสร้างอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล
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