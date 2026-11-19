BDE ประเมินมูลค่าเศรษฐกิจ Broadband ไทยปี 2569 สูงกว่า 4 แสนล้านบาท
สำนักงาน BDE ประเมินมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ไทยปี 2569 อยู่ที่ 4.06 แสนล้านบาท คาดเติบโตแตะ 4.52 แสนล้านบาทในปี 2573 โดยตลาด B2C มีแนวโน้มอิ่มตัว
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ BDE ได้นำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่และแบบประจำที่ในประเทศไทยประจำปี 2569 ซึ่งมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4.06 แสนล้านบาท โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.52 แสนล้านบาทภายในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 2.72 ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า การศึกษานี้ใช้กรอบการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อครอบคลุมกิจกรรมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ คลื่นความถี่และท่อร้อยสายสื่อสาร ไปจนถึงปลายน้ำที่เป็นบริการสำหรับผู้บริโภคและภาคธุรกิจ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญจากปริมาณการใช้งานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและการยกระดับโครงข่ายสู่เทคโนโลยี 5G Advanced ที่รองรับความเร็วสูงAlso read DAD จับมือ ผุดโรงพิมพ์ภาครัฐ ย่านสมุทรสาคร สร้างมูลค่าเพิ่มบนที่ราชพัสดุ
โครงสร้างมูลค่าตามห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างห่วงโซ่คุณค่า อุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์โครงข่าย มีมูลค่าสูงถึง 88,894 ล้านบาทในปี 2568 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.6 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดที่ร้อยละ 4.1 ในช่วงปี 2569 ถึง 2573 ซึ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้กระจุกตัวอยู่ในอุปกรณ์โครงข่ายและสิทธิการใช้คลื่นความถี่เป็นหลัก
สำหรับอุตสาหกรรมกลางน้ำที่เกี่ยวข้องกับบริการเชื่อมต่อและเกตเวย์อินเทอร์เน็ต มีมูลค่า 13,473 ล้านบาทในปี 2568 คิดเป็นเพียงร้อยละ 3.4 ของมูลค่ารวมและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเพียงร้อยละ 0.4 ในขณะที่อุตสาหกรรมปลายน้ำที่เป็นบริการแก่ผู้ใช้ปลายทางครองสัดส่วนสูงสุดประมาณร้อยละ 74 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม หรือมีมูลค่าประมาณ 291,204 ล้านบาทในปี 2568 โดยเป็นบริการ Mobile Broadband และ Fixed Broadband รวมกัน
สถานการณ์ตลาด B2C อิ่มตัวและการเติบโตของ B2B
ตลาด Mobile Broadband แบบ B2C มีอัตราผู้ใช้อาคารร้อยละ 150.3 ของประชากรทั่วประเทศ ส่งผลให้ตลาดมีความอิ่มตัวสูงแล้ว การเติบโตของรายได้ในปัจจุบันจึงมาจากบริการข้อมูลและภาคธุรกิจเป็นหลัก ในขณะที่ผู้ใช้บริการ Fixed Broadband แบบ B2C มีอัตราการชะลอตัว แต่ภาคธุรกิจยังคงต้องการแบนด์วิดท์ปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง
ภาคธุรกิจและข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดความต้องการใช้งานข้อมูลและบริการคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมในระยะต่อไปมุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพโครงข่ายและการขยายการใช้งานเข้าสู่ภาคธุรกิจเป็นหลักแทนการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ใหม่ในตลาดผู้บริโภค
ทิศทางการลงทุนและการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมบรอดแบนด์ทั้งแบบเคลื่อนที่และแบบประจำที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 81,150 ล้านบาทในปี 2569 โดยการลงทุนด้าน Mobile Broadband จะเปลี่ยนจากการขยายพื้นที่ครอบคลุมไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายเพื่อรองรับ 5G Advanced ซึ่งจะเริ่มในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรม
ในส่วนของ Fixed Broadband การลงทุนจะเป็นไปตามวัฏจักรเทคโนโลยีด้วยการยกระดับจาก GPON 2.5/10 Gbps เพื่อยกระดับความเร็วให้ถึง 10 Gbps ขณะที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เตรียมจัดสรรคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 3500 MHz สำหรับเทคโนโลยี 5G Advanced รวมถึงการประมูลคลื่นที่สิ้นสุดการอนุญาตในปี 2570
ความเสี่ยงและ展望การเติบโตในอนาคต
อุปสงค์ในภาคธุรกิจสำหรับเครือข่ายเฉพาะและเครือข่าย 5G ในภาคอุตสาหกรรมอาจเกิดขึ้นช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนา นอกจากนี้ การประมูลคลื่นความถี่ในปี 2570 อาจมีเวลาล่าช้าหรือได้ราคาที่แตกต่างกันจากที่คาดการณ์ไว้เดิมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของผู้ประกอบการ
แม้ว่าตลาดผู้บริโภคจะอิ่มตัวแต่โครงการเตรียมความพร้อมสู่เครือข่าย 6G จะเริ่มขึ้นอย่างจริงจังราวปี 2573 เพื่อรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต โดยโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันอย่างเครือข่าย 4G และ 5G ได้ครอบคลุมประชากรไปแล้วร้อยละ 98.5 และร้อยละ 94 ตามลำดับ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาต่อยอดสู่บริการขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรมต่อไป
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