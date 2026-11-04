BCPG กำไรไตรมาส 3 ปี 69 พุ่ง 81% แตะ 1,287.8 ล้านบาท จากพอร์ตพลังงานทั่วโลก
BCPG ทำกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส 3 ปี 2569 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,287.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81% ขับเคลื่อนโดยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ และลมลาว
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยสร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-Time High) สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มี กำไรสุทธิ จากการดำเนินงานปกติสูงถึง 1,287.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 81.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตัวเลขนี้สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนหลายประเทศ
แรงหนุนจากโครงการพลังงานลมและก๊าซธรรมชาติ
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนรายได้และการขยายตัวของกำไรในไตรมาส 3 มาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 45.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราค่าความพร้อมจ่ายไฟ (Capacity Revenue) ที่ปรับสูงขึ้นจาก 270 เป็น 329 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวัน พร้อมกับการฟื้นตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในตลาดเป้าหมายAlso readเชียงใหม่ขอสายการบิน 'เลี่ยงบิน' ช่วงยี่เป็ง 69 หวั่น 'โคมลอย' กระทบความปลอดภัยน่านฟ้า
นอกจากตลาดสหรัฐอเมริกาแล้ว ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอนซูนใน สปป.ลาว ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของ BCPG ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2569 บริษัทฯ ได้รับรู้ผลการดำเนินงานเต็มไตรมาส โดยสอดคล้องกับฤดูกาลมรสุมที่เอื้ออำนวยและอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นที่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ก็แสดงผลลัพธ์ที่โดดเด่นไม่แพ้กันในช่วงเวลาเดียวกัน
โครงสร้างต้นทุนและกลยุทธ์การเงินเชิงรุก
ด้านโครงสร้างทางการเงิน บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินลงได้ผ่านการบริหารเงินกู้เชิงรุก (Proactive Debt Management) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มกระแสเงินสดสุทธิสำหรับกิจกรรมการลงทุนต่อไป ส่งผลให้ EBITDA จากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2569 ขยับตัวขึ้นร้อยละ 37.9 อยู่ที่ระดับ 2,159.2 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 1,116.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.5 จากปีก่อนหน้า
นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ BCPG ได้ออกมาเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาส 3/2569 นั้น เกิดจากการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจพลังงานในประเทศเพื่อนบ้านและความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกที่ทำให้เกิดส่วนต่างราคาขายไฟฟ้ากับต้นทุนเชื้อเพลิง (Spark Spread) ที่ปรับตัวสูงขึ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกา
ภาพรวม 9 เดือนแรกและทิศทางไตรมาส 4
เมื่อพิจารณาภาพรวมตลอด 9 เดือนแรกของปี 2569 BCPG สร้างกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติสะสมไว้ที่ 2,098.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 101.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมการเติบโตที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงผลชั่วคราวในไตรมาสเดียว แต่เป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่งทั่วทุกสายธุรกิจ ทั้งคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือที่เริ่มเห็นผลชัดเจน
สำหรับทิศทางในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton ในสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กระแสเงินสดที่ได้รับจากดีลดังกล่าวรวมถึงกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน จะถูกนำมาสะท้อนในผลการดำเนินงานของไตรมาส 4 ปี 2569 ซึ่งจะช่วยให้สถานะทางการเงินของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้นสำหรับการขยายโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต
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