BCP กำไรสุทธิไตรมาส 3 พุ่ง 788.9% สู่ 9,849 ล้านบาท
บางจาก (BCP) ยืนยันกำไรสุทธิไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 7 เท่าจากปีก่อนหน้า แม้กำไรจะลดลง 20% จากไตรมาส 2 จากเหตุปิดซ่อมบำรุงและขาดทุนสัญญาฟิวเจอร์ส
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566 โดยเปิดเผยว่าได้รับอานิสงส์จากสภาวะตลาดน้ำมันโลก ส่งผลให้บริษัทสามารถทำ กำไรสุทธิ ได้อย่างมาก โดยตัวเลข กำไรสุทธิ ของกิจการที่เป็นเจ้าของบริษัทแม่หรือ บางจาก ( BCP) ในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 9,849 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 9,849 ล้านบาท เพิ่ม 788.9%
เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขกำไรสุทธิ 9,849 ล้านบาทของบางจาก (BCP) กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรเพียง 1,108 ล้านบาท จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของกำไรในไตรมาสนี้มีมูลค่าสูงถึง 8,741 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตพุ่งสูงขึ้นถึง 788.9% อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงพลังความเข้มแข็งของรายได้หลักจากธุรกิจพลังงานที่กลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนAlso read'อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี' โดดขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 BCP
อย่างไรก็ตาม หากมองย้อนกลับไปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับไตรมาส 2 ของปี 2566 ตัวเลขกำไรสุทธิของบางจาก (BCP) กลับลดลงถึง 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า尽管ผลการดำเนินงานในปีนี้ดูดีมากเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ในภาพรวมรายไตรมาสนั้นมีความผันผวนสูงจากปัจจัยเฉพาะหน้าหลายประการที่กระทบต่อผลขาดทุนเฉพาะรายการในไตรมาสปัจจุบัน
กำไรจากการดำเนินงานปกติ 8,962 ล้านบาท
ในส่วนของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบางจาก (BCP) ซึ่งตัดรายการพิเศษออกทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 8,962 ล้านบาท ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างกำไรจากธุรกิจหลักที่มีการเติบโตมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับผลประกอบการในภาพรวมของกิจการ
แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขกำไรจากการดำเนินงานปกตินี้กลับลดลง 25% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุหลักของการลดลงนี้ไม่ได้เกิดจากการทรุดตัวของรายได้หลัก แต่เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะช่วงเวลาที่ส่งผลต่อต้นทุนและผลดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 เป็นหลัก โดยบางจาก (BCP) ระบุว่าปัจจัยนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขผลประกอบการรวม
โรงกลั่นศรีราชาหยุดบำรุงรักษา 28 วัน
เหตุผลสำคัญประการแรกที่ทำให้กำไรลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าของบางจาก (BCP) คือการที่โรงกลั่นศรีราชามีการหยุดชะลอการกลั่นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลา 28 วัน การหยุดทำงานในระยะเวลาเกือบเดือนนี้ส่งผลให้กำลังการผลิตรายวันเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 262.5 พันบาร์เรลต่อวัน หรือ 262.5 KBD ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ลดปริมาณการผลิตและรายได้จากส่วนต่างราคาในการกลั่น
ปัจจัยสนับสนุนหลักในไตรมาสที่ 3 ของบางจาก (BCP) ยังคงมาจากธุรกิจโรงกลั่นซึ่งได้รับอานิสงส์จากค่าการกลั่นพื้นฐาน (Crack Spread) ที่อยู่ในระดับสูง โดยค่าการกลั่นพื้นฐานในไตรมาสนี้วัดได้ที่ยอด 17.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ 18.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ระดับ 17.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงและสร้างกำไรสะสมให้กับธุรกิจได้อย่างมหาศาล
นอกจากนี้ ธุรกิจโรงกลั่นของบางจาก (BCP) ยังได้รับอานิสงส์จากกำไรพิเศษจากการปรับลดค่าคงเหลือสินค้าคงคลังน้ำมัน (รวม NRV) ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 101 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่ช่วยเสริมกำไรในภาพรวม แต่ยังไม่ได้ครอบคลุมผลกระทบจากการหยุดซ่อมบำรุงหลักได้ทั้งหมด
ขาดทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,360 ล้านบาท
สาเหตุสำคัญประการที่สองที่ทำให้ผลประกอบการไตรมาส 3 ของบางจาก (BCP) หดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า คือการรับรู้ผลขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า (Hedging) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินสูงถึง 3,360 ล้านบาท ผลขาดทุนทางบัญชีจากกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันนี้ ถือเป็นรายการสำคัญที่ฉุดรั้งผลกำไรสุทธิและกำไรจากการดำเนินงานปกติไม่ให้เติบโตต่อไปในทิศทางเดียวกับไตรมาส 2
รายได้ขายบริการ 182,296 ล้านบาท
ด้านรายได้จากการขายและการบริการของบางจาก (BCP) ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ระดับ 182,296 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 48% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตัวเลขนี้สะท้อนถึงความต้องการใช้พลังงานที่ยังคงมีอยู่อย่างหนาแน่น โดยรายได้ส่วนนี้มาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายในหลากหลายธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
ในธุรกิจการตลาดซึ่งถือเป็นรายได้หลัก บริษัทสามารถทำปริมาณจำหน่ายน้ำมันรวมได้ 3,262 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อนหน้า และที่สำคัญคือส่วนแบ่งตลาดผ่านสถานีบริการของบางจาก (BCP) ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 28.6% แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการยึดครองฐานลูกค้าได้ในระยะยาว despite การเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน
สำหรับธุรกิจพลังงานชีวภาพ ซึ่งเป็นอีกแหล่งรายได้สำคัญของบางจาก (BCP) มีผลประกอบการที่เติบโตดีขึ้น โดยกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตนี้เกิดจากปริมาณจำหน่ายไบโอดีเซลและเอทานอลที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย โดยธุรกิจนี้ยังมีธุรกิจเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) ที่มียอดขาย 53.6 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 37% จากไตรมาสก่อนหน้า
ภาพรวมธุรกิจโรงกลั่นและพลังงานชีวภาพ
ธุรกิจโรงกลั่นของบางจาก (BCP) ยังคงสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงมาก โดยมี EBITDA ในไตรมาสนี้ที่ 14,239 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 100% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้กำลังการผลิตจะถูกระงับไป 28 วัน แต่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Crack Spread) ที่อยู่ในระดับสูงช่วยให้ธุรกิจนี้ยังคงเป็นเสาหลักทางกำไรที่สำคัญที่สุดของบริษัท
เมื่อรวมทุกภาคส่วน กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น การตลาด และพลังงานชีวภาพของบางจาก (BCP) มี EBITDA รวมอยู่ที่ 14,239 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากว่า 100% จากปีก่อนหน้า (ตัวเลขธุรกิจหลักในรายงานระบุชัดเจนที่กลุ่มโรงกลั่น ส่วนรวมอาจดูจาก EBITDA สุทธิที่ 22,920 ล้านบาท) ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของมูลค่ากิจการในภาพรวม แม้จะมีปัจจัยลบเรื่องสัญญาฮัดจิ้งและช่วงซ่อมบำรุงเข้ามาประกอบ
ผลลัพธ์โดยรวมของบางจาก (BCP) ในไตรมาส 3 คือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างกำไรสูงสุดจากสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจโรงกลั่น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยภาระขาดทุนทางบัญชีจากสัญญาล่วงหน้าและการหยุดดำเนินงานชั่วคราว ซึ่งผู้ลงทุนและตลาดหุ้นแห่งประเทศไทย (ตลท.) กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าแนวโน้มกำไรจะกลับมาเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสต่อไปหรือไม่ เมื่อโรงกลั่นกลับสู่โหมดการทำงานเต็มกำลังอีกครั้ง
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