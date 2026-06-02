BCH Plans to Expand Hospital Network to 20 Hospitals in 3-5 Years

BCH, a healthcare company, has announced plans to expand its hospital network to 20 hospitals in the next 3-5 years. The company aims to achieve this by using a multi-branding strategy, focusing on different target markets such as the insurance-based healthcare system and high-end customers from abroad.
BCH วางแผนขยายโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่งใน 3-5 ปี โดยใช้กลยุทธ์ multi-branding แบ่งแบรนด์ "เกษมราษฎร์" เจาะกลุ่มประกันสังคม และ "World Medical" สำหรับลูกค้าระดับบนและชาวต่างชาติ ทุ่มลงทุนด้านนวัตกรรม เปิดตัวศูนย์ฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ "NextStep Robotics Rehab Center" ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) เพื่อยกระดับการรักษาและรองรับสังคมผู้สูงวัยกรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ปัจจุบันเครือธุรกิจโรงพยาบาลของ BCH มีอยู่ 16 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาล 15 แห่ง และศูนย์มะเร็ง 1 แห่ง โดยมีโรงพยาบาล 1 แห่ง อยู่ใน สปป.
ลาว คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในระยะ 3-5 ปี BCH จะขยายจำนวนโรงพยาบาลเพิ่มให้ครบ 20 แห่ง ล่าสุดอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ สมุทรปราการ, ระยอง และพัทยา เน้นพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมหนาแน่น ที่มีคู่แข่งโรงพยาบาลเอกชนน้อย เพื่อดึงฐานลูกค้าประกันสังคมที่เป็นจุดแข็งสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการแห่งแรกได้ในช่วงปลายปี 2570- 2571 โดยพอร์ตรายได้และกลุ่มเป้าหมายของ BCH มาจากคนไข้เงินสดประมาณ 60% คนไข้ประกันสังคม 30-35% ที่เหลือคนกลุ่มคนไข้จากต่างชาติ โดยอันดับ 1 คือ กลุ่มอาหรับ รองลงมา ได้แก่ เมียนมาสลับกับจีน, บังกลาเทศ ที่มีการเติบโตสูง ขณะที่กัมพูชาที่เคยโดดเด่นกลับเริ่มลดลงตามสถานการณ์ "เราใช้กลยุทธ์ multi-branding ใช้แบรนด์เกษมราษฎร์เน้นรับลูกค้ากลุ่มประกันสังคมและคนไข้เงินสดทั่วไป โดยมีแผนปรับปรุงอาคารสม่ำเสมอทุก 5 ปี เพื่อรักษามาตรฐานความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันก็ใช้แบรนด์ World Medical (WMC) วางตำแหน่งเป็นโรงพยาบาลระดับบน (High-end) และคนไข้ต่างชาติ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้กลุ่มเงินสด มุ่งเน้นกลุ่มตะวันออกกลาง (อาหรับ), เมียนมา บังกลาเทศ และอื่น ๆ"นายกันตพร กล่าวอีกว่า BCH มีธุรกิจที่แตกไลน์ขยายตัวจากธุรกิจโรงพยาบาลหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจศัลยกรรมและความงาม (KPS) "ศูนย์เกษมราษฎร์ พลาสติก เซอร์เจอร์รี่" เน้นหัตถการขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ดึงหน้า, ดูดไขมัน โดยมีจุดต่างจากคลินิกทั่วไป นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอาหารเสริม (Supplements) ลงทุนใน บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNPS ที่จะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในช่วงกลางปี 2569 โดยตั้งเป้าเข้าถือหุ้นในอนาคต 15% เพื่อควบคุมการผลิตและมาตรฐานต่อไป นอกจากนี้จะพัฒนาแผนก Wellness และ Longevity ภายในโรงพยาบาลเดิมแทนการสร้างแบบ Stand-alone เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ ตามเทรนด์ศาสตร์แห่งความยืดอายุ (Longevity) พร้อมผลักดันธุรกิจให้สอดคล้องตามนโยบาย Medical Hu
BCH Hospital Network Expansion Multi-Branding Strategy Insurance-Based Healthcare System High-End Customers From Abroad
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