BAM เปิดแคมเปญใหญ่ที่อีจันแฟร์ 2026 ลดราคาอสังหาฯ สูงสุด 40%
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ร่วมงานอีจันแฟร์ x มูนริมเลค 2026 จัดแคมเปญพิเศษลดราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้าน ที่ดิน และคอนโดมิเนียม สูงสุด 40% พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ประกาศความพร้อมในการนำทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ หลากหลายประเภทออกนำเสนอในราคาพิเศษ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมงาน อีจันแฟร์ x มูนริมเลค 2026 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่เหมาะสมและเอื้อมถึง手中 ทั้งในมิติของบ้าน ทาวน์โฮม ที่ดิน และคอนโดมิเนียม จากหลากหลายทำเลทั่วประเทศ
รายละเอียดแคมเปญพิเศษและส่วนลดสูงสุด 40%
BAM ได้ประกาศใช้แคมเปญพิเศษ Clearance Sale 2026 เพื่อส่งท้ายปีโดยเน้นการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายที่มีคุณภาพในราคาสุดพิเศษ โดยเสนอส่วนลดสูงสุดถึง 40% สำหรับโครงการบ้าน ที่ดิน และคอนโดมิเนียมที่ได้รับการคัดสรรมาโดยเฉพาะ ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อทรัพย์สินจากหลากหลายทำเลทั่วประเทศในราคาพิเศษนี้Also readป้าดาและลุงแหวนบุกศาลากลางขอนแก่นติดตามคดีที่ดินพิพาทและแจ้งความเอาผิดทนายความ
เพื่อให้กระบวนการซื้อขายสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น BAM กำหนดเงื่อนไขการจองทรัพย์เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ต่อรายการทรัพย์ ทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกในการเริ่มต้นเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินทุนส่วนแรกที่ไม่สูงเกินไป และช่วยลดอุปสรรคทางการเงินสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนหรือมองหาที่อยู่อาศัย
สิทธิพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง 900,000 บาท
นอกจากส่วนลดราคาทรัพย์แล้ว BAM ยังมอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มสำหรับผู้ตัดสินใจโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน โดยบริษัทจะ承擔ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในวงเงินสูงสุด 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมราชการได้อย่างมีนัยสำคัญ
การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ BAM ต้องการกระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจเร็วขึ้น เพื่อหมุนเวียนทรัพย์สินรอการขายให้กลับมามีประสิทธิภาพและการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ BAM ในการสร้างรากฐานความมั่นคงให้ประชาชน
BAM ย้ำชัดว่าความมุ่งมั่นของบริษัทไม่ได้หยุดเพียงแค่การจำหน่ายทรัพย์สินรอขายเพื่อทำความสะอาดงบดุล แต่มีวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืนกว่านั้นคือ ต้องการเปลี่ยนทรัพย์สินเหล่านี้ให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งในมิติของการเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม การสร้างอาชีพที่มั่นคง และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าของใหม่
บริษัทเชื่อว่าความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่สุดของการสร้างความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว ดังนั้น การนำเสนออสังหาริมทรัพย์คุณภาพในราคาที่เหมาะสม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่ความยั่งยืนได้ในระยะยาว
รายละเอียดงานอีจันแฟร์ x มูนริมเลค 2026 ณ เมืองทองธานี
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมและเลือกซื้อทรัพย์สินในแคมเปญนี้ได้โดยตรงที่บูธของ BAM ภายในงานอีจันแฟร์ x มูนริมเลค 2026 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยงานจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569
การเข้าร่วมงานนี้ถือเป็นโอกาสทองสำหรับผู้กำลังมองหาที่อยู่อาศัยหรือที่ดินเพื่อลงทุน เนื่องจากจะได้พบกับทรัพย์สินคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดสรรมาจากหลากหลายแหล่งในราคาพิเศษ พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการเงินที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้จำนวนมาก
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