BAM เปิด 'โรงพยาบาลแก้หนี้' พลิกโฉมธุรกิจ AMC สู่การช่วยลูกหนี้คืนชีพ

BAM ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ช่วยเหลือลูกหนี้ ผ่านโรงพยาบาลแก้หนี้แห่งแรกในไทย ช่วยปรับโครงสร้างหนี้เพิ่ม 88% และลด D/E Ratio ต่ำสุดในธุรกิจ
ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจาก หนี้ครัวเรือน ที่สูงถึงระดับ 90% ของจีดีพี และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บรรษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC มักถูกมองว่าเป็น ธุรกิจ ที่ได้ประโยชน์จากวิกฤต เนื่องจากมีบทบาทในการรับซื้อหนี้เสียและทรัพย์สินรอการขาย แต่แนวคิดดังกล่าวกำลังถูกเปลี่ยนโดย บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ซึ่งประกาศตัวเป็นมากกว่าผู้ทวงหนี้ แต่เป็น "ผู้ช่วยเหลือลูกหนี้" ให้กลับมามีโอกาสอีกครั้ง นายรักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM เปิดเผยถึงโมเดล " โรงพยาบาลแก้หนี้ " แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พลิกโฉม ธุรกิจ AMC จากเดิมที่มุ่งเน้นการติดตามหนี้และขายทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว ไปสู่การมองลูกหนี้เป็น "ลูกค้า" ที่สมควรได้รับการรักษาทางการเงินอย่างครบวงจร แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อว่าหากลูกหนี้สามารถกลับมามีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ก็จะสามารถชำระหนี้ได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวลูกหนี้และบริษัท BAM ได้เริ่มดำเนินการตามกลยุทธ์นี้อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2569 โดยไตรมาสแรกของปีบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้ถึง 3,026 ล้านบาท และมีกำไร 217 ล้านบาท แม้ภาวะเศรษฐกิจจะยังผันผวน การ ปรับโครงสร้างหนี้ ให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสามารถขายทรัพย์สินได้เพิ่มขึ้น 14% คิดเป็น 853 รายการ มูลค่ารวม 987 ล้านบาท โดยเฉลี่ยรายการละประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ขายให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือคนตัวเล็กที่ต้องการที่อยู่อาศัย นายรักษ์กล่าวว่า ความสำเร็จนี้ไม่ได้วัดแค่ตัวเลข แต่คือการที่ลูกหนี้กว่า 1,500 ราย สามารถหลุดพ้นจากภาระหนี้และกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ การลดภาระหนี้ของบริษัทควบคู่ไปกับการช่วยเหลือลูกหนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญ โดย BAM สามารถลดหนี้สินรวมจาก 90,000 ล้านบาทเหลือ 70,000 ล้านบาท และลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) จาก 2.
7 เท่าเหลือ 1.96 เท่า ซึ่งต่ำที่สุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การลดการก่อหนี้ใหม่และการใช้กระแสเงินสดเป็นหลักช่วยลดต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) เหลือเพียง 3% ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทสามารถเสนออัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนให้ลูกหนี้ได้มากขึ้น โรงพยาบาลแก้หนี้ของ BAM เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสอบสถานะทางการเงิน การให้คำปรึกษา การปรับโครงสร้างหนี้ การพักชำระหนี้ชั่วคราว ไปจนถึงการหางานหรืออาชีพเสริมให้ลูกหนี้ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ BAM ยังจัดโครงการ "ทรัพย์สินเพื่อคนตัวเล็ก" โดยการนำทรัพย์สินที่ยึดมา เช่น บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม มาขายในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมผ่อนชำระระยะยาวโดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ ซึ่งช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้าน นายรักษ์เน้นย้ำว่า BAM จะไม่หยุดแค่การเป็น AMC ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ แต่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถตั้งตัวได้อีกครั้ง โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2573 จะสามารถช่วยลูกหนี้ให้พ้นจากวงจรหนี้ได้มากกว่า 10,000 ราย และขยายโมเดลนี้ไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ การดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าธุรกิจ AMC สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมกับสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งเป็นทิศทางใหม่ที่ควรค่าแก่การจับตามอ
