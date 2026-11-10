BAFS GROUP ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 กำไรสุทธิเติบโต 10%
BAFS Group กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นไตรมาส 3 ปี 2569 เติบโต 10% เป็น 48 ล้านบาท ขณะที่รายได้อยู่ที่ 842.6 ล้านบาท จากการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS Group เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2569 โดยบันทึก กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้ว่าจะเผชิญกับสภาวะความท้าทายในภาคการท่องเที่ยวและการบินก็ตาม ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและโครงสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท
สรุปผลประกอบการทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2569
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 BAFS Group มีรายได้รวมอยู่ที่ระดับ 842.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนตัวชี้วัดความสามารถในการประกอบธุรกิจก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA อยู่ที่จำนวน 377.4 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าAlso readเตือนภัยไซเบอร์ไทยพุ่งวันละ 12 ครั้ง เสี่ยงกระทบเศรษฐกิจ 12.7 ล้านล้าน
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของกำไรสุทธิคือการลดต้นทุนทางการเงินสุทธิลงถึงร้อยละ 16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเกิดจากการทยอยชำระเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 48 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.05 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิ หรือ Net Profit Margin อยู่ที่ระดับ 4%
ภาพรวมอุตสาหกรรมและอุปสรรคทางธุรกิจ
ม.ล. ณัฐสิทธ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยถึงบริบทของอุตสาหกรรมว่า ในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2569 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงประสบกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการบิน ทำให้นักวิเคราะห์ประเมินว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินและความต้องการใช้น้ำมันอากาศยานมีการขยายตัวในระดับจำกัด โดยมีแรงหนุนหลักจากเส้นทางบินยุโรปและเส้นทางภายในประเทศที่มีปริมาณการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้น ในขณะที่เส้นทางบินเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแปซิฟิก มีปริมาณการเติมน้ำมันลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้ธุรกิจบริการเติมน้ำมันอากาศยานชะลอตัวลง
กลยุทธ์นวัตกรรมและการยกระดับประสิทธิภาพ
ควบคู่ไปกับการรักษาขีดความสามารถในการทำกำไร BAFS Group มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ล่าสุดบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อนำระบบ IRIS หรือ Intelligent Refuelling Information System ซึ่งเป็นระบบจัดการเติมน้ำมันอัจฉริยะ มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการเติมน้ำมันอากาศยาน
ระบบดังกล่าวจะช่วยยกระดับความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลและสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้เดินหน้าพัฒนาระบบ FIMS หรือ Fuel Inventory Management System เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำมันคงคลังแบบบูรณาการ ครอบคลุมตั้งแต่การรับ การจัดเก็บ การโอนย้าย และการบริหารปริมาณน้ำมันคงเหลือ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัย โปร่งใส และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน
ทิศทางและแผนการดำเนินงานในอนาคต
ปัจจุบันโครงการพัฒนาระบบ FIMS อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้จริง หรือ User Acceptance Test (UAT) และคาดการณ์ว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ หรือ Go-Live ภายในเดือนมกราคม 2570 ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำมันอากาศยานของไทยให้เท่าทันสากล
สำหรับภาพรวมผลประกอบการของ BAFS Group ในระยะเวลา 9 เดือนของปี 2569 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้รายได้และ EBITDA จะปรับลดลงร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2,649.1 ล้านบาท และ 1,312.5 ล้านบาท ตามลำดับ แต่บริษัทสามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรได้ดี ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเติบโตขึ้นเป็น 260.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.34 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 8%
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy