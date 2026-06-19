Burberry แปลงโรงแรม The Standard Bangkok Mahanakhon เป็นโอเอซิสสไตล์อังกฤษสำหรับฤดูร้อน

Burberry ทีมงานออกแบบเมาส์เนื้อสีเหลืองและลาย Check ผสานสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพทำให้โรงแรม The Standard Bangkok Mahanakhon กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหรูหราสไตล์อังกฤษแบบเต็มรูปแบบ
แบรนด์ แฟชั่น สัญชาติอังกฤษคลาสสิก Burberry ได้เปิดตัวงานเทกโอเวอร์ โรงแรม The Standard Bangkok Mahanakhon เพื่อเปลี่ยน โรงแรม ให้กลายเป็นโอเอซิสสไตล์อังกฤษในช่วงฤดูร้อนนี้ โรงแรม ตั้งอยู่ในตึก Mahanakhon ที่เป็นแลนด์มาร์กสูงสุดของกรุงเทพฯ และเป็นหนึ่งในอาคารที่โดดเด่นที่สุดของเมือง Burberry ใช้โทนสีเหลืองสดและลายเกร็ด Burberry Check ที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์อย่างยั่งยืน พร้อมบรรจุสีเขียวที่เป็นสีประจำกรุงเทพฯ เป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบโลโก้ และสื่อถึงพลังชีวิต การเติบโต ความยั่งยืนของเมือง ตรงกับจิตวิญญาณของ Burberry ที่เน้นไลฟ์สไตล์ การเดินทาง และชีวิตกลางแจ้ง ดอกสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอยู่ในเมืองสมัยใหม่และการสร้างประสบการณ์ที่ยั่งยืนโดย Burberry การตกแต่ง ได้รับการแสดงทั่ว โรงแรม ตั้งแต่คาบาน่า บาร์ ท่ามกลางย่าน Rooftop Bar บนดาดฟ้า จนถึงเก้าอี้ริมสระบนชั้นดาดฟ้า และยังมีตู้ถ่ายรูปคลาสสิกในพื้นที่ The Parlor ที่ชั้นล็อบบี้ ทุกพื้นที่ถูกตกแต่งให้อบอุ่น มีชีวิตชีวา มีความเป็นอังกฤษอ่อนโยน โครงการนี้มุ่งเน้นให้แขกได้สัมผัสบรรยากาศของบ้านในอังกฤษ ภายในเมืองที่ใช้งานตลอดโอกาส และเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง Burberry กับความสวยงามของกรุงเทพ.
แบรนด์แฟชั่นสัญชาติอังกฤษคลาสสิก Burberry ได้เปิดตัวงานเทกโอเวอร์โรงแรม The Standard Bangkok Mahanakhon เพื่อเปลี่ยนโรงแรมให้กลายเป็นโอเอซิสสไตล์อังกฤษในช่วงฤดูร้อนนี้ โรงแรมตั้งอยู่ในตึก Mahanakhon ที่เป็นแลนด์มาร์กสูงสุดของกรุงเทพฯ และเป็นหนึ่งในอาคารที่โดดเด่นที่สุดของเมือง Burberry ใช้โทนสีเหลืองสดและลายเกร็ด Burberry Check ที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์อย่างยั่งยืน พร้อมบรรจุสีเขียวที่เป็นสีประจำกรุงเทพฯ เป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบโลโก้ และสื่อถึงพลังชีวิต การเติบโต ความยั่งยืนของเมือง ตรงกับจิตวิญญาณของ Burberry ที่เน้นไลฟ์สไตล์ การเดินทาง และชีวิตกลางแจ้ง ดอกสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอยู่ในเมืองสมัยใหม่และการสร้างประสบการณ์ที่ยั่งยืนโดย Burberry การตกแต่งได้รับการแสดงทั่วโรงแรม ตั้งแต่คาบาน่า บาร์ ท่ามกลางย่าน Rooftop Bar บนดาดฟ้า จนถึงเก้าอี้ริมสระบนชั้นดาดฟ้า และยังมีตู้ถ่ายรูปคลาสสิกในพื้นที่ The Parlor ที่ชั้นล็อบบี้ ทุกพื้นที่ถูกตกแต่งให้อบอุ่น มีชีวิตชีวา มีความเป็นอังกฤษอ่อนโยน โครงการนี้มุ่งเน้นให้แขกได้สัมผัสบรรยากาศของบ้านในอังกฤษ ภายในเมืองที่ใช้งานตลอดโอกาส และเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง Burberry กับความสวยงามของกรุงเทพPlease follow us on Google to support us
Burberry The Standard Bangkok Mahanakhon โรงแรม การตกแต่ง โทนสีสัน
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