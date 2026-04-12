Bravo BKK จับมือ SIAM Songkran 2026 เนรมิตสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ดึงดีเจระดับโลกสร้างปรากฏการณ์

Bravo BKK ประกาศความร่วมมือกับ SIAM Songkran Music Festival 2026 อย่างเป็นทางการ เตรียมจัดเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ 11-14 เมษายน 2569 พร้อมขนทัพดีเจระดับโลกและศิลปินไทยชั้นนำ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้เทศกาลสงกรานต์
Bravo BKK เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความบันเทิงไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการเป็นสถานที่จัดงานหลักของ “SIAM Songkran Music Festival 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–14 เมษายน 2569 ณ บริเวณโซนชั้น 1 และ Outdoor Arena ของศูนย์การค้าการผนึกกำลังในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำบทบาทของ Bravo BKK ในฐานะศูนย์กลางการจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติ (International Entertainment Hub) เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสเทศกาล สงกรานต์ ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยการร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างจดจำให้ Bravo BKK เป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) อันดับหนึ่งของเทศกาล สงกรานต์ ในกรุงเทพฯ ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งดนตรี แฟชั่น อาหาร และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ภายใต้คอนเซปต์ Thailand’s Iconic Holiday Festivalนาง เลวี่ ลี ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลประสบการณ์ลูกค้า และ Brand Ambassador บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด ได้เปิดเผยถึงความพร้อมและทิศทางของศูนย์การค้าว่า “Bravo BKK มุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านความบันเทิงและการจัดงานระดับนานาชาติของกรุงเทพฯ การได้เป็นสถานที่หลักของ SIAM Songkran 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับอีเวนต์ระดับโลก และเราหวังว่าจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านเทศกาลที่สำคัญของภูมิภาค”ภายในงาน SIAM Songkran Music Festival 2026 ที่ Bravo BKK จะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวและผู้รักเสียงดนตรี EDM ทั่วโลก ด้วยการนำเสนอผ่านแนวคิด “MELORA” ที่สะท้อนถึงการไหลเวียนของสายน้ำและเสียงดนตรี EDM สู่บทใหม่ของการเฉลิมฉลองBravo BKK จะทำหน้าที่เป็นทั้งจุดรับบัตรอย่างเป็นทางการ (Official Ticket Redemption Point) และเวทีหลักที่จะรวบรวม ดีเจ แถวหน้าของโลก อาทิ Martin Garrix, Marshmello, Alok, R3HAB และ John Summit พร้อมด้วยศิลปินไทยที่กำลังมาแรงอย่าง Y3LLO ที่จะมาร่วมผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับดนตรีระดับสากลได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับเทศกาล สงกรานต์ แห่งนี้พื้นที่ภายในห้างได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “Bravo Go Wet” เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวแบบ Full-Service อย่างครบวงจร ประกอบด้วยโซนต่างๆ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว อาทิ โซน Wellness & Comfort ที่มี Dry Bar สำหรับอาบน้ำและพักผ่อน โดย Cassia Rama 9 Bangkok และ Donna Chang พร้อมบริการนวดแผนไทยและล็อคเกอร์ฝากของ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายและเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นน้ำอย่างเต็มที่นอกจากนี้ ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย ที่คัดสรรมาเพื่อตอบสนองทุกรสนิยม รวมถึงโซนแฟชั่นและสินค้าที่ระลึกที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและของใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล สงกรานต์ ได้อย่างสะดวกสบายการร่วมมือระหว่าง Bravo BKK และ SIAM Songkran Music Festival 2026 ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะพลิกโฉมเทศกาล สงกรานต์ ให้กลายเป็น เทศกาลดนตรี และวัฒนธรรมระดับโลกอย่างแท้จริง พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงชั้นนำของโลก.
Bravo BKK SIAM Songkran Music Festival 2026 สงกรานต์ เทศกาลดนตรี ดีเจ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สงกรานต์นี้สั่นสะเทือน! วัน แบงค็อก เปิดตัวเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ ขนทัพศิลปินท็อปลิสต์สาดความมันส์กลางกรุงวัน แบงค็อก ขนศิลปินท็อปลิสต์ทั่วไทยร่วมสาดความมันส์ในสงกรานต์กลางกรุง กับ “One Bangkok Sunsational Songkran Festival 2026”
Read more »
77 สาวงามประชันโฉมสู่รอบตัดสิน Miss Grand Thailand 2026การประกวด Miss Grand Thailand 2026 เดินทางมาถึงรอบตัดสิน ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo Bkk โดยมีสาวงาม 77 คนเข้าร่วมประชันโฉม รอบตัดสินมีผู้เข้ารอบ 20, 11 และ 5 คนตามลำดับ
Read more »
สงกรานต์ 2026 วันแบงค็อก: สาดความมันส์ ทะลุปรอท! คอนเสิร์ต 57 ศิลปินOne Bangkok จัดงาน 'One Bangkok Sunsational Songkran Festival 2026' เนรมิตสวนน้ำยักษ์กลางกรุงฯ ฉลองสงกรานต์ 6 วันเต็ม (10-15 เม.ย. 69) พร้อมฟรีคอนเสิร์ตจาก 57 ศิลปินดัง, โซนสาดน้ำ, จุดเช็คอิน และเวิร์กช็อป
Read more »
เริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 ขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปังเริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2569 ททท.จัดเต็มขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปัง วันที่ 11-15 เมษายน 2569 ณ สวนเบญจกิติ
Read more »
‘สงกรานต์’ เซ็นทรัลเวิลด์ คนไทย-ต่างชาติ เล่นน้ำคึกคักตั้งแต่วันแรกสงกรานต์ 2026 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คึกคักตั้งแต่วันแรก พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความมันส์ครั้งใหญ่ใน centralwOrld Songkran Fest 2026 ตอกย้ำหมุดหมายสงกรานต์ระดับโลก
Read more »
คึกคัก! 'ตำรวจท่องเที่ยว' ปล่อยแถวทั่วประเทศ เปิดงานสงกรานต์โลก “Maha Songkran 2026”ตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวทั่วประเทศ รับสงกรานต์ Maha Songkran 2026
Read more »