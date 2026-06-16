Brooklyn Beckham เผยเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกดู FIFA World Cup 2026 ที่บ้าน

Brooklyn Beckham เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และเขาก็ได้รับดาวดังที่พ่อของเขาคือนักเตะคนแรกที่ได้รับดาวดังกล่าวนี้ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ Brooklyn Beckham ก็เผยให้เห็นว่าทำไมถึงเลือกดู FIFA World Cup 2026 ที่บ้าน
โดยในโฆษณาตัวใหม่ของ DoorDash แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ยอดฮิตของสหรัฐอเมริกา Brooklyn Beckham กำลังนั่งสบายๆ อยู่ที่โซฟา และพูดกับกล้องว่า คุณคงสงสัยกันใช่ไหมว่าทำไมผมถึงดู FIFA World Cup 2026 จากที่บ้าน?
ก่อนที่จะทิ้งท้ายอย่างอารมณ์ดีพร้อมหัวเราะด้วยว่า เรื่องมันยาวน่ะ และลุกออกจากโซฟาไป ตอนนั้นเองที่เขาทิ้งตั๋วเข้าชมงาน World Cup ทั้ง 2 ใบลงบนโต๊ะ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเลือกที่จะชมการแข่งขันที่บ้าน แม้ว่าจะมีตั๋วอันหายากอยู่ในมือก็ตามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งที่พ่อของเขาคือนักเตะคนแรกที่ได้รับดาวดังกล่าวนี้ ในขณะที่น้องๆ ทั้ง Romeo, Cruz และ Harper รวมไปถึงคุณแม่ Victoria Beckham และคนสนิทของครอบครัวอย่าง Tom Cruise และ Eva Longoria ต่างก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับ David Beckham ที่งานนี้กันทั้งหมดนอกจากนั้นในวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ครอบครัว Beckham ยังเพิ่งมีดราม่าเรื่องใหม่สดๆ ร้อนๆ เมื่อก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ภาพ Harper น้องสาวคนเล็กวัย 14 ปี ที่กำลังนำจดหมายไปส่งไว้ที่บ้านในแคลิฟอร์เนียของ Brooklyn กับภรรยาระหว่างที่ทั้งสองอยู่ที่นิวยอร์ก ในวันเดียวกันกับพิธีรับดาวของคุณพ่อ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจดหมายที่ต้องการให้เขากลับมาคืนดีกับครอบครัว แต่หลังจากนั้นตัวแทนของพี่ชายกับภรรยาก็ออกมาปฏิเสธการไกล่เกลี่ยเคลียร์ใจ และยังเผยด้วยว่าพวกเขาเชื่อว่าการมาส่งจดหมายของ Harper เป็นการจัดฉากเท่านั้
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