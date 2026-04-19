Boyaa Interactive ประกาศกลยุทธ์ All-in Bitcoin สัญญาณสถาบันเอเชียแห่ตาม

Boyaa Interactive บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในเอเชีย ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ All-in Bitcoin เพียงสกุลเดียว ถือเป็นสัญญาณสำคัญของการเข้ามาของแรงซื้อจากสถาบัน และอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกันปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนตาม
การประกาศกลยุทธ์การลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัล อย่างเป็นทางการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ใน เอเชีย โดยมุ่งเน้นการซื้อเฉพาะ Bitcoin (BTC) เพียงสกุลเดียว ถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเข้ามาของแรงซื้อจาก นักลงทุนสถาบัน ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งช่วยลดแรงกดดันจากการเทขายในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีลงได้ในเวลาเดียวกัน การเคลื่อนไหวนี้ยังเป็นการทดลองและประเมินท่าทีของบริษัทอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ว่าจะมีแนวทางการลงทุนอย่างไร และจะเลือกถือครองเฉพาะ Bitcoin ในอนาคตหรือไม่ ปัจจุบัน บริษัท Boyaa Interactive
ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่กำลังจับตาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ได้เปิดเผยว่าได้ถือครอง Bitcoin จำนวน 4,092 BTC โดยมีต้นทุนเฉลี่ยในการเข้าซื้ออยู่ที่ 68,211 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Bitcoin นอกจากนี้ ยังมีการถือครอง Ethereum (ETH) จำนวน 302 ETH และ Tether (USDT) จำนวน 7 ล้าน USDT อย่างไรก็ตาม หลังจากการประกาศกลยุทธ์ใหม่นี้ การลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่ Bitcoin เพียงสกุลเดียวเท่านั้น Boyaa Interactive ได้ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นใน Bitcoin มาก่อนสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 โดยบริษัทได้ดำเนินการแปลง Ethereum จำนวน 14,200 ETH คิดเป็นมูลค่า 49.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปเป็น Bitcoin ประมาณ 515 BTC ตามราคาตลาดในขณะนั้น การตัดสินใจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก Boyaa ได้เข้าซื้อ Ethereum ล็อตดังกล่าวในราคาเฉลี่ย 2,777 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ETH หมายความว่า บริษัทได้ตัดสินใจขาย Ethereum ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน เพื่อแลกกับการเพิ่มสัดส่วนการถือครอง Bitcoin สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าใน Bitcoin ของบริษัทต่อสายตาชาวโลก ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2568 Boyaa Interactive ได้ทำการซื้อ Bitcoin รวมมูลค่าทั้งสิ้น 80.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในเดือนมีนาคม 2569 บริษัทได้ยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing) เพื่อขออนุมัติการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมอีก 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยบริษัทได้ระบุอย่างชัดเจนว่า การลงทุนดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการเก็งกำไร แต่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการบริหารจัดการคลังสินทรัพย์ดิจิทัล (Treasury) ที่เน้นการสะสม Bitcoin เป็นหลัก การที่ Boyaa Interactive ประกาศยกเลิกแผนการกระจายเงินลงทุนไปยังเหรียญดิจิทัลสกุลอื่น ๆ และหันมาเน้นการลงทุนแบบ All-in ใน Bitcoin เพียงสกุลเดียวนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นสัญญาณที่ทรงพลัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ "Bitcoin Maximalist" ที่กำลังเกิดขึ้นในระดับนักลงทุนสถาบัน และกำลังขยายอิทธิพลจากภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าสู่ทวีปเอเชียอย่างเป็นรูปธรรม ยิ่งไปกว่านั้น การที่บริษัทเต็มใจยอมขาย Ethereum ในราคาที่ขาดทุนเพื่อแลกมาซึ่ง Bitcoin ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า พวกเขามองข้ามการขาดทุนระยะสั้น และมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะถือครองสินทรัพย์นี้ในระยะยาว เปรียบเสมือนการอดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์การลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนในอนาคต มากกว่าความผันผวนของราคาในปัจจุบัน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นี้ของ Boyaa Interactive อาจส่งผลให้บริษัทอื่น ๆ ในเอเชียพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนของตนเองตามไปด้วย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคนี้ให้มีความเข้มข้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี Bitcoin เป็นศูนย์กลางของการลงทุนในระดับสถาบั
Bitcoin Boyaa Interactive สินทรัพย์ดิจิทัล นักลงทุนสถาบัน เอเชีย
