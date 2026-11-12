Body Slam จัดคอนเสิร์ตใหญ่ 2 รอบฉลอง 25 ปี ที่ราชมังคลากีฬาสถาน 13-14 ก.พ. 2570
Body Slam ประกาศจัดคอนเสิร์ต BODYSLAMFEST ฉลองความสำเร็จ 25 ปี กับแฟนเพลง ณ ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2570 นี้ พร้อมเผยราคาบัตรเริ่มต้น 900 บาท
วงดนตรีชื่อดัง Body Slam เตรียมกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการจัดคอนเสิร์ตใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่วงดนตรีสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับ แฟนเพลง มายาวนานกว่า 25 ปี โดยกิจกรรมครั้งสำคัญนี้จะจัดขึ้น ณ สนาม ราชมังคลากีฬาสถาน ในงาน Chang Music Connection presents " BODYSLAMFEST รักครึ่งหนึ่ง อดทนครึ่งหนึ่ง Live in ราชมังคลากีฬาสถาน" ซึ่งจะเปิดฉากการแสดงในวันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2570 นี้
Body Slam จัดคอนเสิร์ตฉลอง 25 ปี
Body Slam ยืนยันการจัดแสดงดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี เพื่อตอบแทนความรักและความผูกพันที่แฟนเพลงมอบให้ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา การกลับมาปรากฏตัวที่ราชมังคลากีฬาสถานในครั้งนี้ไม่ใช่ простоการรวมตัวของวงดนตรีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการนัดพบครั้งสำคัญของคนกลุ่มใหญ่ที่เติบโตและผูกพันกับดนตรีของวงมายาวนาน รวมถึงแฟนเพลงรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมาทำความรู้จักกับผลงานของพวกเขาล่าสุดAlso read‘GULF’ ปิดดีลใหญ่ ขาย LNG ให้ยักษ์ใหญ่จีน PetroChina 3 แสนตัน ส่งมอบ 4 ลำ ปี 2570
คอนเสิร์ตครั้งนี้ถูกนำเสนอด้วยคอนเซปต์ "รักครึ่งหนึ่ง อดทนครึ่งหนึ่ง" ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างวงและแฟนเพลงที่ต้องอาศัยทั้งความรักในดนตรีและความอดทนรอคอยผลงานคุณภาพ โดยวงดนตรีตั้งใจทุ่มสุดตัวเพื่อขอบคุณทุกเสียงเชียร์ ทุกแรงสนับสนุน และทุกความอดทนที่แฟนเพลงมีให้เสมอมา นับตั้งแต่จุดเริ่มต้น DAY 01 ที่ปล่อยอัลบั้มแรก จนมาถึงวันนี้ที่พวกเขาพร้อมแบ่งปันพลังอันไร้ขีดจำกัดให้เกิดขึ้นอีกครั้ง
การจัดงานนี้จะมีการแสดงทั้งหมด 2 รอบการแสดง เพื่อรองรับแฟนเพลงจำนวนมากที่รอคอยที่จะมาร่วมตะโกนและเต้นร่ายไปตามท่วงทำนองเพลงฮิตตลอดกาล โดยวงดนตรี Body Slam มองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้อยู่ในรูปแบบของคำขอบคุณอย่างแท้จริง ที่อยากชวนทุกคนมารวมกันเพื่อเฉลิมฉลองและสนุกสนานไปด้วยกันอีกครั้ง หลังห่างหายจากการจัดทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
รายละเอียดช่วงเวลาและบรรยากาศการแสดง
กำหนดการแสดงจะเริ่มขึ้นในเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2570 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2570 ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่แฟนๆ รอคอยมานานหลายปี โดย Body Slam และแฟนเพลงต่างไม่เคยปล่อยมือจากกัน ไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ความมั่นคงของความสัมพันธ์นี้ทำให้การกลับมาของพวกเขากลายเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในวงการเพลงไทย
บรรยากาศภายในงานจะเต็มไปด้วยพลังแห่งการร้องเพลงสุดเสียงและการกระโดดอย่างเต็มแรงเพื่อให้ราชมังคลากีฬาสถานสั่นสะเทือนอีกครั้ง ดนตรีของ Body Slam ถูกออกแบบมาให้กลายเป็นซาวด์แทร็กในทุกช่วงเวลาของชีวิตแฟนเพลง ซึ่งมีมากกว่า 8 อัลบั้มที่ออกวางจำหน่ายตลอดความสัมพันธ์ยาวนานกว่า 25 ปี นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งวงจนกลายมาเป็นตำนานเพลงร็อกในไทย
การเดินทางนับถอยหลังสู่ DAY 8985 หรือระยะเวลาเกือบ 25 ปีของวงดนตรีนั้น เป็นเครื่องยืนยันถึงความอดทนและความรักในศิลปะดนตรีที่พวกเขามีให้ ดังนั้นการรวมพลแฟนเพลงจึงไม่ใช่แค่งานบันเทิงปกติ แต่คือการยืนยันตัวตนและความจงรักภักดีที่มีต่อเสียงดนตรีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตใครหลายคนมาโดยตลอด
ประกาศราคาบัตรและช่องทางการจำหน่าย
สำหรับรายละเอียดราคาบัตรคอนเสิร์ต BODYSLAMFEST ในครั้งนี้ มีการกำหนดราคาไว้หลากหลายระดับเพื่อครอบคลุมกลุ่มแฟนเพลงในทุกงบประมาณ โดยบัตรยืนมีราคาอยู่ที่ 1,600 บาท ส่วนบัตรนั่งมีการแบ่งระดับราคาออกเป็น 4,000 บาท, 3,000 บาท, 2,500 บาท, 2,000 บาท, 1,500 บาท, 1,200 บาท และเริ่มต้นที่ 900 บาท สำหรับที่นั่งชั้นล่างสุด เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าใกล้ประสบการณ์ตรงมากที่สุด
การขายบัตรจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มกราคม 2570 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป โดยแฟนเพลงสามารถตรวจสอบและซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ทั้งสาขาทั่วประเทศและผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้น การกระจายช่องทางจำหน่ายที่ชัดเจนนี้ช่วยให้การซื้อบัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาการทุจริตหรือการขายบัตรปลอมในกลุ่มแฟนคลับ
ผู้สนใจควรเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เนื่องจากสถานที่จัดแสดงอย่างราชมังคลากีฬาสถานมีความจุสูงและมักจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากในกิจกรรมระดับบิ๊กเนมอย่าง Body Slam การซื้อบัตรผ่านช่องทางทางการนับเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการประกันสิทธิ์การเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตที่แฟนเพลงรอคอยมาเป็นเวลา 25 ปี
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