Blu Green Token: First Green Cryptocurrency in Thailand

The project aims to connect the financial world with environmental conservation by focusing on afforestation to generate carbon credit value. The event featured comprehensive information for investors, including the vision, project structure, business partners, and the token's role in driving environmental policies and sustainability. The highlight was a Q&A session with Thaksin Ratnakamol and Chaiwat Kulcharoen from DITTO and STCT, along with Wanrob Buntharm from Token X, who addressed investor concerns and delved into the project's future.
ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางสยามบล็อกเชนได้ไปร่วมงานเปิดตัว Blu Green Token โทเคนเพื่อการลงทุนสีเขียวเหรียญแรกของไทย โปรเจกต์นี้ตั้งเป้าเชื่อมโยงโลกการเงินเข้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเน้นการปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างมูลค่าจากคาร์บอนเครดิตภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนอย่างครบถ้วน ทั้งวิสัยทัศน์ โครงสร้างโปรเจกต์ และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการเน้นย้ำบทบาทของโทเคนในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของประเทศ และไฮไลต์สำคัญคือ ช่วงตอบคำถามที่นำโดยคุณฐกร รัตนกมลพร และคุณชัยทัด กุลโชควาณิช สองผู้บริหารจาก DITTO และ STCT ร่วมกับคุณวันรบ บุญธรรม จาก Token X ที่มาช่วยคลายข้อสงสัยและเจาะลึกถึงทิศทางในอนาคตของโปรเจกต์นี.
ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางสยามบล็อกเชนได้ไปร่วมงานเปิดตัว Blu Green Token โทเคนเพื่อการลงทุนสีเขียวเหรียญแรกของไทย โปรเจกต์นี้ตั้งเป้าเชื่อมโยงโลกการเงินเข้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเน้นการปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างมูลค่าจากคาร์บอนเครดิตภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนอย่างครบถ้วน ทั้งวิสัยทัศน์ โครงสร้างโปรเจกต์ และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการเน้นย้ำบทบาทของโทเคนในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของประเทศ และไฮไลต์สำคัญคือ ช่วงตอบคำถามที่นำโดยคุณฐกร รัตนกมลพร และคุณชัยทัด กุลโชควาณิช สองผู้บริหารจาก DITTO และ STCT ร่วมกับคุณวันรบ บุญธรรม จาก Token X ที่มาช่วยคลายข้อสงสัยและเจาะลึกถึงทิศทางในอนาคตของโปรเจกต์นี
Blu Green Token Green Cryptocurrency Thai Cryptocurrency Afforestation Carbon Credit Value Environmental Conservation Financial World Investors Q&A Session Vision Project Structure Business Partners Token's Role Driving Environmental Policies Sustainability DITTO STCT Token X Thaksin Ratnakamol Chaiwat Kulcharoen Wanrob Buntharm
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tomorrowland ดันยอดค้นหาที่พักพัทยาพุ่ง ผู้จัดเร่งขยายเส้นทาง-โครงสร้างรองรับเที่ยวไทยคึกคักปลายปี Tomorrowland Thailand ดันยอดค้นหาที่พักพัทยาพุ่ง 14% ต่างชาติแห่จอง ออสเตรเลีย-มาเลเซีย-ไต้หวันนำทัพ ด้านผู้จัดเผยลุยปรับโครงสร้าง ขยายเส้นทาง แก้ปัญหาจราจร รับนักท่องเที่ยว
Read more »
หน้าฝนนี้เตรียมสละโสด! ททท. เปิดตัวแคมเปญใหญ่ชวนคนเหงาออกเดินทางรับ Green Seasonการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สลัดภาพความหม่นหมองของหน้าฝนให้กลายเป็นฤดูกาลแห่งความโรแมนติก ด้วยการเปิดตัวโครงการสุดเก๋ ‘LOVE Season เที่ยวไทย หัวใจชุ่มฉ่ำ’ ชวนเหล่าคนโสดทั่วประเทศก้าวออกจากเซฟโซนมา ‘เช็กอิน’ สัมผัสความฟินของธรรมชาติช่วง Green Season ที่ผืนป่ากำลังเขียวชอุ่ม สายหมอกคลอเคลีย และฝนโปรยปราย พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พบปะเพื่อนใหม่ เติมเต็มความรู้สึก และอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ดี ๆ ท่ามกลางบรรยากาศสุดใจฟู
Read more »
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าปลุกเศรษฐกิจไทย ผ่านนิคมอุตสาหกรรมและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตแห่งประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) เฟสใหม่เพื่อพัฒนาโครงการเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอในอนาคต
Read more »
DITTO เปิดตัวเหรียญคาร์บอนเครดิต Blu Green Token เล็งระดมทุนใหญ่ภายในปีนี้สรุปข่าว DITTO ประกาศเสนอขาย “Blu Green Token” จำนวน 400 ล้านโทเคน ระดมทุนไม่เกิน 480 ล้านบาท หนุนโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต
Read more »
Pump.fun ประกาศขยายออกสู่ EVM พร้อมให้ Solana เซ็ตอัพ Gas เล็กลงPump.fun เปิดตัวฟังก์ชันการทำธุรกรรมข้ามเครือข่ายบน Ethereum, Base และ BNB Chain พร้อมใช้ Solana เพื่อจัดเก็บ Settlement และค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องถือ Gas Token ของแต่ละเชน
Read more »
DITTO ระดมทุนไม่เกิน 480 ล้านบาท ลุยขาย Blu Green Token ภายในไตรมาสที่ 3 ปีนี้DITTO สร้างปรากฎการณ์ใหม่ครั้งแรกในไทย ลุยขาย “Blu Green Token” ซึ่งมีสินทรัพย์เป็นคาร์บอนเครดิตรองรับ 1.20 บาทต่อ 1 โทเคน จำนวน 400 ล้านโทเคน รวมมูลค่า 480 ล้านบาท
Read more »