Blue Box Café แห่งใหม่ในฮ่องกง

Blue Box Café แห่งใหม่ในฮ่องกงจะเปิดให้บริการในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยมีเชฟ Agustin Balbi และเฮดเชฟ Omar Agostini ร่วมงานในการรังสรรค์เมนูอาหาร
Blue Box Café แห่งนี้ได้รับการพัฒนาโดย Agustin Balbi เชฟชาวอาร์เจนตินาชื่อเสียงก้องโลกผู้ก่อตั้งและทำหน้าที่เชฟร้านอาหาร Andō ใน ฮ่องกง ได้ดีเยี่ยมจนร้านได้รับดาวมิชลิน 1 ดวง โดยมีเฮดเชฟ Omar Agostini มาร่วมงานในการรังสรรค์เมนู Agustin Balbi นำ อาหารเมนูคลาสสิก มาจินตนาการสร้างสรรค์ใหม่ด้วยวัตถุดิบระดับเหนือคุณภาพภายใต้อิทธิพลของอาหารท้องถิ่น ซึ่งเขาได้แบ่งเมนูอาหารออกเป็น 3 ช่วงเวลา นั่นคืออาหารเช้า ช่วงเวลาจิบน้ำชา และเมนูที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวัน อย่างเมนู Breakfast at Tiffany’s หรือชุดน้ำชา Tiffany Afternoon Tea อันเลื่องชื่อ พร้อมด้วยมื้อสายในช่วงสุดสัปดาห์ โดยอาหารจานที่พร้อมเสิร์ฟตลอดวันก็มีทั้งเมนูหลักอย่าง Signature Tiffany Burger และจานล็อบสเตอร์เสิร์ฟพร้อมพาสต้าลินกวินีโฮมเมด ที่ล้วนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและมอบรสชาติที่แตกต่างออกมาได้อย่างสมบูรณ์ Blue Box Café แห่งนี้ที่ ฮ่องกง จะเปิดตัวในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ และจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.
00 นาฬิกา ไปจนถึง 20.00 นาฬิกา โดยภายในร้านมีการประดับอาร์ตเวิร์กของศิลปินต่างๆ รวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังของ Molly Hatch และแบ่งออกเป็นหลายโซน ตั้งแต่โซนบาร์ไปจนถึงห้องดินเนอร์ส่วนตัวที่สามารถรองรับแขกได้ 10 ค
Blue Box Café ฮ่องกง Agustin Balbi Omar Agostini อาหารเมนูคลาสสิก
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Blue House Cafe คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น ย่านศรีราชา บรรยากาศอบอุ่นเช็กอินคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น Blue House Cafe ชลบุรี ปลื้มปริ่มเบเกอรี่โฮมเมด และมุมถ่ายรูปปัง ๆ ร้านคาเฟ่ชลบุรี kapook
Read more »
“Cafe Amazon” ส่งกาแฟพร้อมดื่ม “อเมซอน” ขายร้าน 7-Eleven ราคา 29-35 บาทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 Cafe Amazon ได้ออกมาเฉลยถึงปรากฏการณ์ที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียและได้รับความสนใจอย่างมาก เป็นภาพของหน้า 7-Eleven ที่มีนกเกาะอยู่ ซึ่งนกเหล่านั้นมีหน้าตาคลับคล้ายคลับคลาโลโก้ของหนึ่งในเชนแบรนด์กาแฟชื่อดังอย่าง 'Cafe Amazon'
Read more »
Café Amazon จัดการแข่งขัน Café Amazon Barista Championship ประจำปี 2566 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดบาริสต้าของ Café AmazonCafé Amazon จัดการแข่งขัน Café Amazon Barista Championship ประจำปี 2566 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดบาริสต้าของ Café Amazon โออาร์ CaféAmazon CaféAmazonBaristaChampionship
Read more »
TACC พร้อมเสิร์ฟ “Blue Funtasy Series” เครื่องดื่มเย็นรสชาติใหม่สีสันสดใส หนุนรายได้ปี 67 เติบโตเข้าเป้า Double-DigitTACC พร้อมเสิร์ฟ “Blue Funtasy Series” เครื่องดื่มเย็นรสชาติใหม่ 3 รายการ เติมสีสันความสนุกปลุกความสดใส เตรียมวางจำหน่ายในมุม All Café ของร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 67 – 15 มกราคม 68 ฟากผู้บริหาร “ชัชชวี วัฒนสุข“ มั่นใจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบรสชาติความหวานอมเปรี้ยวที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมของส้มและเลมอน...
Read more »
Blue Café by Alain Ducasse เปิดตัวในไทย เสิร์ฟขนมฝรั่งเศสสุดพิเศษBlue Café by Alain Ducasse เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย สัมผัสรสชาติและศิลปะแห่งขนมอบฝรั่งเศส และชวนสนุกไปกับแคมเปญ “Blue Café’s Dipping Culture”
Read more »
ใหม่ล่าสุด! HONOR 400 Series สีฟ้า Tidal Blue พร้อมขายแล้ววันนี้ สัมผัสความพรีเมียม สดใส มีสไตล์ พร้อมให้เป็นเจ้าของเมื่อซื้อ HONOR 400 หรือ HONOR 400 Pro สีฟ้า Tidal Blue รับฟรีทันที ‘HONOR x ENGFA limited Edition Gift Box’ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
Read more »