Blue Box Café แห่งใหม่ในฮ่องกง

ข่าวอาหาร News

Blue Box Café แห่งใหม่ในฮ่องกง
Blue Box Café ฮ่องกง Agustin Balbi
📆5/25/2026 12:49 PM
📰thestandardth
Blue Box Café แห่งใหม่ในฮ่องกงจะเปิดให้บริการในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยมีเชฟ Agustin Balbi และเฮดเชฟ Omar Agostini ร่วมงานในการรังสรรค์เมนูอาหาร

Blue Box Café แห่งนี้ได้รับการพัฒนาโดย Agustin Balbi เชฟชาวอาร์เจนตินาชื่อเสียงก้องโลกผู้ก่อตั้งและทำหน้าที่เชฟร้านอาหาร Andō ใน ฮ่องกง ได้ดีเยี่ยมจนร้านได้รับดาวมิชลิน 1 ดวง โดยมีเฮดเชฟ Omar Agostini มาร่วมงานในการรังสรรค์เมนู Agustin Balbi นำ อาหารเมนูคลาสสิก มาจินตนาการสร้างสรรค์ใหม่ด้วยวัตถุดิบระดับเหนือคุณภาพภายใต้อิทธิพลของอาหารท้องถิ่น ซึ่งเขาได้แบ่งเมนูอาหารออกเป็น 3 ช่วงเวลา นั่นคืออาหารเช้า ช่วงเวลาจิบน้ำชา และเมนูที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวัน อย่างเมนู Breakfast at Tiffany’s หรือชุดน้ำชา Tiffany Afternoon Tea อันเลื่องชื่อ พร้อมด้วยมื้อสายในช่วงสุดสัปดาห์ โดยอาหารจานที่พร้อมเสิร์ฟตลอดวันก็มีทั้งเมนูหลักอย่าง Signature Tiffany Burger และจานล็อบสเตอร์เสิร์ฟพร้อมพาสต้าลินกวินีโฮมเมด ที่ล้วนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและมอบรสชาติที่แตกต่างออกมาได้อย่างสมบูรณ์ Blue Box Café แห่งนี้ที่ ฮ่องกง จะเปิดตัวในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ และจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.

00 นาฬิกา ไปจนถึง 20.00 นาฬิกา โดยภายในร้านมีการประดับอาร์ตเวิร์กของศิลปินต่างๆ รวมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังของ Molly Hatch และแบ่งออกเป็นหลายโซน ตั้งแต่โซนบาร์ไปจนถึงห้องดินเนอร์ส่วนตัวที่สามารถรองรับแขกได้ 10 ค

