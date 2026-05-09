Blueprint for Thriving: Skanthong Working Alliance Successfully Understood the Majoritarian Vote in Bangkok

In the upcoming national elections, the Working Alliance, also known as the Skanthong alliance, is expected to garner significant support, potentially exceeding the 10-seat threshold for parties in Bangkok's district councils. The alliance, led by former Member of Parliament Sahan Marangiri, has successfully leveraged their established presence and gained public trust, drawing voters away from the traditional mainstream parties.
สก. เพื่อไทยหนีตาย บ้านใหญ่ "ม่วงศิริ" พึ่งแบรนด์สีเขียว "คนทำงาน" มาแรงแนวโน้มดูด สก. ค่ายแดงเกิน 10 ชีวิต สก.
บ้านใหญ่ตระกูลม่วงศิริ พึ่งแบรนด์สีเขียว กลุ่มคนทำงานมาแรง แนวโน้มดูด สก. ค่ายแดงเพิ่ม พร้อมชนส้ม-ฟ้า "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคู่แข่งที่น่ากลัวคือ พรรคประชาชน ได้เปิดตัวสมัยที่แล้ว "ชัชชาติ" อาศัย สก. สังกัดค่ายเพื่อไทยเป็นมือเป็นไม้ในสภา กทม.
แต่สมัยนี้ มีกระแสข่าว "ทีมชัชชาติ" จะส่ง สก. โดยใช้สัญลักษณ์สีเขียว ส่วนพรรคเพื่อไทย แชมป์ สก. ปี 2565 มติกรรมการบริหารพรรคไม่ส่งผู้สมัคร สก. แต่อนุญาตให้สมาชิกพรรคลงสนามได้ ได้นัดพูดคุยกับ สก.
ประมาณ 7-8 คน ซึ่งในนั้น มีสุวัฒน์ ม่วงศิริ อดีต สส. กทม. ในฐานะตัวแทน สก. บ้านใหญ่ "ม่วงศิริ" แห่งบางขุนเทียน-บางบอน เพื่อหาทางส่งผู้สมัคร สก.
ในนามสมาชิกพรรคเพื่อไทย ตกค่ำวันที่ 8 พ. ค.2569 กลุ่มคนทำงาน เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สก. ล็อตแรก ซึ่งในนั้น มี สก. เพื่อไทย 10 คน โดย "สารัช Maranhiri" สก.
เขตบางขุนเทียน และ "ณรงค์ศักดิ์ Maranhiri" สก. เขนบางบอน ร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย สรุปว่า บ้านใหญ่ "ม่วงศิริ" เลือกแบรนด์ "สีเขียว" ของแท้สำหรับสนาม สก. ปีนี้ เมื่อเพื่อไทยไม่มีมติส่งผู้สมัคร สก. อย่างเป็นทางการบ้านใหญ่ "ม่วงศิริ" ภายใต้การนำของ "สากล Maranhiri" อดีต สส.
กทม. ลูกชายกำนันประเสริฐ Maranhiri และมีพี่ใหญ่ "สุวัฒน์ Maranhiri" ทายาทกำนันปลิว ได้ตัดสินใจย้ายจากพรรค ปชป. มาสังกัดพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้ง สส. กทม.
เมื่อต้นปี 2569 ปรากฏว่า ทั้งสากล Maranhiri เขตบางขุนเทียน และสุวัฒน์ Maranhiri เขตบางบอน แพ้พรรคประชาชน เหมือนปี 2566 ตระกูล Maranhiri สวมเสื้อสีฟ้า ก็พ่ายกระแสก้าวไกล เวลานี้ บ้านใหญ่ "ม่วงศิริ" ยังเหลือที่จะยืนในเวทีท้องถิ่น หากแพ้พรรคส้มอีก เท่ากับบ้านใหญ่สูญพันธุ์ไปจากสนามการเมืองโซนชายขอบฝั่งธนบุรี นอกจากบ้านใหญ่ "ม่วงศิริ" ที่พึ่งแบรนด์สีเขียวสู้ศึก สก. ก็ยังมี สก.
เพื่อไทยอีก 8 คน ที่ย้ายไปใช้ชื่อกลุ่มคนทำงาน จริงๆแล้ว กลุ่ม สก. ค่ายแดง 4 คนที่อยู่ใน "ทีมพลภูมิ" ของ "เสี่ยเอก" พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต สส. กทม. ได้เปิดตัวเป็นกลุ่มคนทำงานมาก่อนแล้ว"สก.
น็อบ" เนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สก. เขตบึงกุ่ม ลูกชายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย "สก. กิฟ" ปิยะวรรณ จระกา สก. เขตสวนหลวง ที่เติบโตในชุมชนมุสลิมร่วมใจ แขวงอ่อนนุช "สก.
ไม้" วิพุธ ศรีวะอุไร สก. เขตบางรัก อดีตประธานสภา กทม. ซึ่งก่อนหน้านั้น สก. ไม้ร่วมกับ "ดร.
จอห์น" สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สก. เขตตลาดกระบัง ตั้งกลุ่ม Better Bangkok ตอนนี้สลายกลุ่มไปแล้ว"นิ่ม โกวบ๊อ" จิรเสกข์ วัฒนมงคล สก. เขตธนบุรี อดีตประธานสภาเขตจอมทอง 9 ปี อดีตสมาชิกสภาเขตจอมทอง 3 สมัยเลือกตั้ง สส. กทม.
ปี 69 "สุภาภรณ์" บ้านใหญ่ภาษีเจริญส่งลูกสาว-อรชพร คงวุฒิปัญญา และหลานสาว-เสาวนีย์ คงวุฒิปัญญา ลงสมัคร สส. กทม. แต่แพ้ค่ายส้มทั้งคู่ในวันเสาร์ที่ 23 พ. ค.2569 จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สก.
คนทำงาน 33 คน ซึ่งวันนั้นอาจได้เห็นภาพของทีมชัชชาติมาปรากฏตัวด้ว
Bangkok Political Scene Political Alliance
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ออมสิน ร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 Money Expo 2026 Bangkokออมสิน ร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 26 Money Expo 2026 Bangkok
Read more »
เอ็ม ดิสทริคผนึก Bangkok Bank M Visa อัดโปรแรง ดึงทราฟฟิกไตรมาส 2EM DISTRICT ผนึกBangkok Bank M Visa ปลุกกำลังไตรมาส 2 เปิดแคมเปญ “หลิง หลิงจัดดีล ช็อปฟีลใจฟู” โปรแรง ดันทราฟฟิก กระตุ้นยอดใช้จ่าย
Read more »
ลับไทยฯ ตามรอยเมืองหลักเมือง (Thailand Follows Bangkok's Lead) - สื่อมวลชนเผยสื่อรัฐ สื่อมั่นใจพร้อม Balinese Ruby Report สามารถตรวจสอบได้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แนวคิดใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมระเบียบวินัยต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคิดใหม่ๆ ของนอกเหนือจากสื่อมวลชน
Read more »
ลับไทยฯ ตามรอยเมืองหลักเมือง (Thailand Follows Bangkok's Lead) - สื่อมวลชนเผยสื่อรัฐ สื่อมั่นใจพร้อม Balinese Ruby Report สามารถตรวจสอบได้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แนวคิดใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมระเบียบวินัยต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคิดใหม่ๆ ของนอกเหนือจากสื่อมวลชน
Read more »
Thai Eastern Rubber Industries Holding PLC's TEGH Low Carbon Partnership Forum 2026 Highlight: First Carbon Neutral Rubber Products - 'World's First' Carbon Neutral Block Rubber and Carbon Neutral LatexThe TEGH Low Carbon Partnership Forum 2026 was held to collaborate in driving Thailand towards a low-carbon economy and sustainable growth. TEGH, a company in the agriculture and renewable energy industries, successfully produced carbon-neutral rubber products for its rubber plantation and latex manufacturing, leading the way in the industry.
Read more »
กรมบังคับคดีร่วมงาน Money Expo 2026 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ MONEY EXPO 2026 BANGKOK ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 ณ บูธกรมบังคับคดี อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานีทิพยประกันภัย ร่วมออกบูธ Money Expo 2026 ขนโปรโมชันสุดพิเศษ 'TIP AI Insurance สุดล้ำ ประกันสุดคุ้ม' มอบความคุ้มค่าสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดบูธในงาน Money Expo 2026 ภายใต้แนวคิด ‘AI WEALTH CREATION การใช้เอไอสร้างความมั่งคั่ง’ นำเสนอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการวางแผนการเงิน การลงทุน และการบริหารความมั่งคั่ง ให้สอดรับกับโลกการเงินยุคดิจิทัล
Read more »