Blockchain Capital ระดมทุน $700 ล้าน ชี้สัญญาณความเชื่อมั่นระยะยาวในตลาดคริปโต

Blockchain Capital บริษัท VC ด้านคริปโต ระดมทุนได้ $700 ล้าน ผ่าน 2 กองทุนใหม่ บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพระยะยาวของอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี แม้ตลาดจะยังไม่แข็งแกร่ง
รายงานล่าสุดจาก Bloomberg เปิดเผยว่า Blockchain Capital บริษัทร่วมลงทุนที่มุ่งเน้น การลงทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี บล็อกเชน ซึ่งมีประวัติ การลงทุน ยาวนานตั้งแต่ปี 2556 กำลังดำเนินการระดมทุนครั้งใหญ่ มูลค่ารวม 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสองกองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุน Early-Stage กองทุนที่เจ็ด และกองทุน Growth กองทุนที่สอง แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกระบวนการระดมทุนยืนยันว่า บริษัทได้เริ่มใช้เงินทุนบางส่วนใน การลงทุน แล้ว แม้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และคาดว่าจะสามารถปิดการระดมทุนได้ภายในระยะเวลา 5 ถึง 6 เดือนข้างหน้า การระดมทุนในครั้งนี้ถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ Blockchain Capital โดยมีมูลค่าสูงกว่าการระดมทุนครั้งก่อนหน้าที่ประสบความสำเร็จในการระดมเงินทุนได้ 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน Blockchain Capital บริหารจัดการสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าพอร์ต การลงทุน รวมที่สูงกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึง การลงทุน ในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม คริปโตเคอร์เรนซี อย่าง Coinbase และ Kraken ซึ่งได้กลายเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง กองทุน Growth Fund ของ Blockchain Capital ที่เปิดตัวเป็นครั้งที่สองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกองทุนประเภทนี้โดยทั่วไปจะมุ่งเน้น การลงทุน ในโครงการและบริษัทที่ได้ผ่านพ้นช่วงเริ่มต้น (Early Stage) ไปแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงของการขยายตัวอย่างเต็มที่ ซึ่งบ่งชี้ว่า Blockchain Capital มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าคลื่นลูกต่อไปของการเติบโตในอุตสาหกรรม คริปโตเคอร์เรนซี จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การตัดสินใจลงทุนในกองทุน Growth Fund แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลกำไรและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การลงทุน ในบริษัทเหล่านี้จะช่วยให้ Blockchain Capital สามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ต การลงทุน โดยรวม การระดมทุนครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ในศักยภาพของเทคโนโลยี บล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการที่ Blockchain Capital สามารถระดมทุนได้มากกว่าการระดมทุนครั้งก่อนถึง 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาที่ตลาด คริปโตเคอร์เรนซี ยังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของนักลงทุน Limited Partners (LP) หรือนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน Blockchain Capital ในทิศทางระยะยาวของอุตสาหกรรม คริปโตเคอร์เรนซี แม้ว่าการระดมทุนในภาคส่วน Venture Capital (VC) ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการปรับตัวขึ้นของราคาโทเคนในทันที เนื่องจากเงินทุนส่วนใหญ่มักจะถูกนำไปลงทุนในโครงการที่ยังไม่ได้เปิดตัวสู่สาธารณะ แต่การระดมทุนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม คริปโตเคอร์เรนซี สิ่งที่ผู้สังเกตการณ์และนักลงทุนควรจับตามองเป็นพิเศษคือ Blockchain Capital จะนำเงินทุนก้อนนี้ไปลงทุนในภาคส่วนใดของอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ถึงทิศทางและความสนใจของนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Smart Money) และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต การลงทุน ในเทคโนโลยี บล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอ.
รายงานล่าสุดจาก Bloomberg เปิดเผยว่า Blockchain Capital บริษัทร่วมลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งมีประวัติการลงทุนยาวนานตั้งแต่ปี 2556 กำลังดำเนินการระดมทุนครั้งใหญ่ มูลค่ารวม 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสองกองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุน Early-Stage กองทุนที่เจ็ด และกองทุน Growth กองทุนที่สอง แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกระบวนการระดมทุนยืนยันว่า บริษัทได้เริ่มใช้เงินทุนบางส่วนในการลงทุนแล้ว แม้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และคาดว่าจะสามารถปิดการระดมทุนได้ภายในระยะเวลา 5 ถึง 6 เดือนข้างหน้า การระดมทุนในครั้งนี้ถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ Blockchain Capital โดยมีมูลค่าสูงกว่าการระดมทุนครั้งก่อนหน้าที่ประสบความสำเร็จในการระดมเงินทุนได้ 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน Blockchain Capital บริหารจัดการสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าพอร์ตการลงทุนรวมที่สูงกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีอย่าง Coinbase และ Kraken ซึ่งได้กลายเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง กองทุน Growth Fund ของ Blockchain Capital ที่เปิดตัวเป็นครั้งที่สองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกองทุนประเภทนี้โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการและบริษัทที่ได้ผ่านพ้นช่วงเริ่มต้น (Early Stage) ไปแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงของการขยายตัวอย่างเต็มที่ ซึ่งบ่งชี้ว่า Blockchain Capital มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าคลื่นลูกต่อไปของการเติบโตในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การตัดสินใจลงทุนในกองทุน Growth Fund แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลกำไรและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การลงทุนในบริษัทเหล่านี้จะช่วยให้ Blockchain Capital สามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม การระดมทุนครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ในศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการที่ Blockchain Capital สามารถระดมทุนได้มากกว่าการระดมทุนครั้งก่อนถึง 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของนักลงทุน Limited Partners (LP) หรือนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน Blockchain Capital ในทิศทางระยะยาวของอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี แม้ว่าการระดมทุนในภาคส่วน Venture Capital (VC) ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการปรับตัวขึ้นของราคาโทเคนในทันที เนื่องจากเงินทุนส่วนใหญ่มักจะถูกนำไปลงทุนในโครงการที่ยังไม่ได้เปิดตัวสู่สาธารณะ แต่การระดมทุนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี สิ่งที่ผู้สังเกตการณ์และนักลงทุนควรจับตามองเป็นพิเศษคือ Blockchain Capital จะนำเงินทุนก้อนนี้ไปลงทุนในภาคส่วนใดของอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ถึงทิศทางและความสนใจของนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Smart Money) และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต การลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอ
