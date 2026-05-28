Blockchain ปี 2026: ความเป็นจริงที่ต้องยอมรับ เมื่อ Hype Cycle สู่ความผิดหวัง

วิเคราะห์สถานการณ์ Blockchain ในปี 2026 ผ่านมุมมอง Reality Check ชี้ให้เห็นว่าหลาย Use Case ที่เคยถูกพูดถึง เช่น DeFi, NFT, และ Supply Chain ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ตามที่คาดหวัง พร้อมเจาะลึกสาเหตุที่ทำให้เทคโนโลยีนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
ในปี 2026 บทบาทของ Blockchain ในโลกแห่งความจริงกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมองผ่านมุมมอง Reality Check ว่า เทคโนโลยี นี้สามารถพิสูจน์ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับความคาดหวังที่เคยถูกสร้างไว้ในช่วงเริ่มต้น ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน หนังสือ Blockchain Revolution ที่เขียนโดย Alex Tapscott และ Don Tapscott ได้สร้างกระแสความเชื่อว่า Blockchain จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลกครอบคลุมทั้งระบบการเงิน ระบบราชการ และเศรษฐกิจดิจิทัล แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปี 2026 หลาย Use Case ที่เคยถูกกล่าวถึงกลับไม่เกิดขึ้นจริงในวงกว้าง สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ Hype Cycle ที่ เทคโนโลยี มักถูกขายฝันเกินความเป็นจริงในช่วงแรก Blockchain จึงเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาคลาสสิกของแนวโน้มนี้ ในช่วงที่กระแส Blockchain ร้อนแรง หลายคนเชื่อว่ามันจะนำไปสู่ระบบกระจายศูนย์ที่ไร้ตัวกลาง ทำให้ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาล ธนาคาร หรือแพลตฟอร์มกลางอีกต่อไป โดยเฉพาะในระบบการเงินที่เรียกว่า Decentralized Finance หรือ DeFi อย่างไรก็ตาม ในโลกความเป็นจริง DeFi แม้จะเกิดขึ้นจริงและใช้งานได้ในบางด้าน เช่น การให้กู้ยืม การแลกเปลี่ยน และการทำ Yield Farming แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของระบบการเงินโลก ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้ธนาคารแบบดั้งเดิมเพราะความสะดวกสบายและความคุ้มครองเมื่อเกิดปัญหา เช่น การโอนผิด การถูกโกง หรือบัญชีถูกแฮ็ก ซึ่งเราสามารถติดต่อธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตเพื่อขอความช่วยเหลือได้ การมีตัวกลางในกรณีนี้กลับไม่ใช่จุดอ่อน แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อแลกกับความมั่นใจและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐบาลหลายประเทศสามารถติดตาม อายัด Wallet หรือบังคับให้ Exchange เปิดเผยข้อมูลลูกค้าได้ แม้ว่าระบบจะอ้างว่าไร้ศูนย์กลางก็ตาม ดังนั้น Blockchain ไม่ได้ทำให้รัฐหายไป เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการควบคุมเท่านั้น อีกประเด็นสำคัญคือการนำ Blockchain ไปใช้ในวงการธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่ ในช่วงหนึ่งธนาคารและบริษัทชั้นนำหลายแห่งประกาศจะย้ายระบบไปอยู่บน Blockchain แต่หลายโปรเจกต์กลับถูกยกเลิกเพราะต้นทุนสูง พัฒนาช้า และไม่มีข้อได้เปรียบเหนือฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน ระบบไร้ตัวกลางไม่มีหน่วยงานกลางที่คอยจัดการปัญหาเมื่อผู้ใช้เจอการแฮ็กหรือสแกม ในขณะที่ระบบ Database แบบเดิมสามารถอายัดบัญชี ดึงเงินคืน หรือช่วยเหลือผู้เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการ นอกจากนี้หลายบริษัทค้นพบว่าฐานข้อมูลสมัยใหม่ เช่น PostgreSQL ก็สามารถสร้างระบบ Audit Log และใช้ Cryptography ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยไม่ต้องทำเป็นระบบกระจายศูนย์ให้ยุ่งยาก ข้อแตกต่างคือ Database ปกติมีความยืดหยุ่นมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อเกิด Human Error หรือข้อมูลผิดพลาดตั้งแต่ต้น ซึ่งใน Blockchain ข้อมูลที่ผิดอาจถูกล็อกไว้ถาวร ตัวอย่างความล้มเหลวที่เห็นได้ชัดคือการใช้ Blockchain ใน Supply Chain เพื่อติดตามสินค้าและวัตถุดิบ โครงการของ Walmart และ Maersk ที่ต้องการใช้ Blockchain ติดตามว่าสินค้าอยู่ในโกดังไหนหรือตู้คอนเทนเนอร์ใด ต้องยุติโครงการลงเพราะปัญหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายใน Supply Chain ตั้งแต่ผู้ผลิต โรงงาน บริษัทขนส่ง ไปจนถึงร้านค้าปลีก หลายบริษัทไม่ต้องการเสียต้นทุนเพื่อมารัน Node หรือแชร์ข้อมูลให้คู่แข่ง สุดท้ายหลายองค์กรพบว่าการใช้ Database ปกติหรือเว็บไซต์ธรรมดาที่เชื่อมข้อมูลผ่าน QR Code กลับจัดการได้ง่ายกว่า ต้นทุนต่ำกว่า และตอบโจทย์ธุรกิจได้ใกล้เคียงกัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Blockchain ถ้าทุกฝ่ายไม่เข้าร่วมพร้อมกัน ระบบจะไม่เกิด Network Effect และ เทคโนโลยี ที่ซับซ้อนกว่าก็ไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอไป นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง NFT ที่เคยถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงบูม แต่งานวิจัยชี้ว่า 80-90% ของการเทรด NFT เป็น Wash Trading หรือการซื้อขายกับตัวเองเพื่อปั้นราคา นอกจากนี้การซื้อขาย NFT ไม่ได้ให้สิทธิ์ขาดในลิขสิทธิ์ศิลปะ หลายคนเข้าใจผิดว่าซื้อ NFT แล้วเท่ากับได้ลิขสิทธิ์งานศิลปะ แต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ได้เพียง Token การครอบครอง ไม่ได้สิทธิ์เชิงพาณิชย์ และยังต้องพึ่งพากฎหมายหรือรัฐในการเอาผิดหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น NFT มีคุณค่าในฐานะของสะสมดิจิทัลมากกว่าจะเป็นการปฏิวัติระบบลิขสิทธิ์ของโลก อีก Use Case ที่เคยถูกกล่าวถึงคือการเลือกตั้ง ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่า Blockchain จะช่วยให้ระบบเลือกตั้งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และโกงได้ยากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติยังมีความท้าทายหลายด้าน เช่น การยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรักษาความลับของคะแนนเสียง และความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้การนำ Blockchain มาใช้ในการเลือกตั้งยังไม่เป็นที่แพร่หลาย โดยสรุป Blockchain ในปี 2026 ยังคงมีบทบาทในบางพื้นที่เฉพาะ เช่น การเงินแบบกระจายศูนย์ การทำธุรกรรมระหว่างประเทศ และการสร้างระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางในบางกรณี แต่ก็ไม่ใช่ เทคโนโลยี ที่สามารถปฏิวัติทุกวงการดังที่เคยคาดหวังไว้ ความสำเร็จของ Blockchain ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการที่แท้จริง มากกว่าการใช้ เทคโนโลยี เพื่อความทันสมัยโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริ.
