Bitcoin ตกมาอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก หลังจากที่บริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่แซงขึ้น

บริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่อย่าง SK Hynix และ Micron Technology แซงขึ้นไปอยู่ในอันดับ 15 และ 16 ตามลำดับ ด้วยมูลค่า 1.32 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการหลุดจาก 20 อันดับแรกอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
Bitcoin ตกมาอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก หลังจากที่บริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่อย่าง SK Hynix และ Micron Technology แซงขึ้นไปอยู่ในอันดับ 15 และ 16 ตามลำดับ ด้วยมูลค่า 1.32 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการหลุดจาก 20 อันดับแรกอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เม็ดเงินทุนจำนวนมหาศาลกำลังไหลเข้าสู่กลุ่มผู้ผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI ส่งผลให้บริษัทระดับโลกอย่าง SK Hynix และ Micron Technology มีมูลค่าตลาดแซงหน้าคริปโตเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งไปแล้ว ความมั่งคั่งส่วนตัวของ Elon Musk พุ่งสูงถึง 1.
4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจนมีมูลค่าแซงหน้าเครือข่าย Bitcoin ทั้งระบบหลังจากที่บริษัท SpaceX ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการเสนอขายหุ้น IPO เนื่องจากเม็ดเงินลงทุนในตลาดโลกกำลังไหลออกจากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเข้าไปเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี AI และอวกาศซึ่งบั่นทอนสภาพคล่องของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างชัดเจ
Bitcoin SK Hynix Micron Technology เอลอนมัสค์
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