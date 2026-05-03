Bitcoin ยังคงครองตลาด: ดัชนี Altcoin Season บ่งชี้ Bitcoin Season ยังไม่สิ้นสุด

ดัชนี Altcoin Season ยังคงอยู่ในระดับต่ำ บ่งชี้ว่าเงินทุนส่วนใหญ่ยังคงไหลเข้าสู่ Bitcoin และ Bitcoin Dominance ยังคงแข็งแกร่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดจากการเข้ามาของ Bitcoin ETF ทำให้ฤดูกาล Altcoin ในรอบนี้อาจเป็นการปรับตัวขึ้นเฉพาะตัว
ดัชนีฤดูกาล Altcoin ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 21-34 ซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเรายังคงอยู่ในช่วง Bitcoin Season อย่างเต็มตัว โดย Bitcoin Dominance หรือสัดส่วนมูลค่าตลาดของ Bitcoin ต่อมูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด ยังคงยืนเหนือระดับ 58% อย่างแข็งแกร่ง สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าเงินทุนส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ใน Bitcoin และมีเพียง Altcoin จำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถรักษาระดับราคาเหนือค่าเฉลี่ยของตัวเองได้ การไหลเวียนของเงินทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่เลือก Bitcoin เป็นสินทรัพย์หลักใน การลงทุน ส่งผลให้แรงซื้อส่วนใหญ่ถูกดูดซับโดย Bitcoin มากกว่าที่จะกระจายไปยัง Altcoin อื่นๆ ในช่วงเวลานี้ ความได้เปรียบเชิงโครงสร้างของ Bitcoin เหนือ Altcoin อื่นๆ ยังคงเด่นชัดในระยะสั้นถึงกลาง เนื่องจาก Bitcoin Dominance ที่อยู่ในระดับสูงนี้ Coin Bureau ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Altcoin และ Bitcoin ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ซึ่งหมายความว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงที่เหรียญแต่ละตัวมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระมากขึ้นจาก Bitcoin ภาพรวมนี้อาจดูเหมือนจะเปิดโอกาสให้ Altcoin บางตัวสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงที่ Altcoin ส่วนใหญ่จะปรับตัวลงพร้อมกันได้เช่นกัน การลดลงของความสัมพันธ์นี้บ่งบอกถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด Altcoin และความจำเป็นสำหรับนักลงทุนในการวิเคราะห์แต่ละเหรียญอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในอดีต Altcoin มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ Bitcoin แต่ในปัจจุบัน ความเป็นอิสระที่มากขึ้นนี้ทำให้การคาดการณ์แนวโน้มของ Altcoin เป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของแต่ละ Altcoin เช่น เทคโนโลยี ทีมพัฒนา และกรณีการใช้งาน จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุเหรียญที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับรอบก่อนหน้า โครงสร้างตลาดในปี 2026 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของเงินทุนสถาบันผ่าน Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund) ซึ่งทำให้ Bitcoin กลายเป็นตัวเลือกหลักของเงินทุนขนาดใหญ่ การเกิดขึ้นของ Bitcoin ETF ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึง Bitcoin ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องซื้อและเก็บ Bitcoin โดยตรง ส่งผลให้เงินทุนจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ Bitcoin และอาจทำให้เงินทุนไม่ได้กระจายไปยัง Altcoin เหมือนในอดีต สถานการณ์นี้อาจส่งผลให้ฤดูกาล Altcoin ในรอบนี้มีลักษณะเป็นการปรับตัวขึ้นเฉพาะตัวของเหรียญบางตัว มากกว่าที่จะเป็นการปรับตัวขึ้นของตลาด Altcoin ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือก Altcoin ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว การลงทุน ใน Altcoin ที่ไม่มีพื้นฐานที่ชัดเจนอาจมีความเสี่ยงสูงในช่วงที่เงินทุนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ Bitcoin การทำความเข้าใจถึงพลวัตใหม่นี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประสบความสำเร็จใน ตลาดคริปโต เคอร์เรนซีในปัจจุบัน การติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Bitcoin และ Altcoin จะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได.
Similar News:
Bitcoin Dominance ทำจุดสูงสุดรอบ 6 เดือน ไร้วี่แวว Altcoin Season ในปี 2026สรุปข่าว Bitcoin Dominance ทะลุ 60% ในสัปดาห์นี้ ปิด Weekly ที่ 60.66% สิ้นสุดช่วงสะสมยาว 8 เดือน พร้อมเป้าหมายทางเทคนิคที่ 66%
ส.ส.ไต้หวันเสนอให้รัฐบาลพิจารณากองทุนสำรอง Bitcoinสมาชิกสภานิติบัญญัติไต้หวันยื่นรายงาน Bitcoin Policy Institute (BPI) ต่อนายกฯ และผู้ว่าการธนาคารกลาง โดยเสนอให้พิจารณาลงทุนใน Bitcoin จากทุนสำรองต่างประเทศกว่า 602 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินและความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์
Bitcoin หลังปี 2140: ความเสี่ยงและความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายบทความนี้สำรวจความเสี่ยงเชิงโครงสร้างระยะยาวของ Bitcoin หลังปี 2140 เมื่อรางวัลบล็อกจะลดเหลือต่ำกว่า 1 satoshi ทำให้นักขุดต้องพึ่งพาค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเครือข่ายและเสี่ยงต่อการโจมตี 51%
El Salvador ยืนยันไม่หยุดซื้อ Bitcoin แม้ IMF พยายามบังคับประธานาธิบดี Bukele ยืนยันไม่หยุดซื้อ Bitcoin แม้ IMF พยายามบังคับ โดย El Salvador ยังคงสะสม Bitcoin วันละ 1 BTC จนมูลค่ารวมเกิน $599 ล้าน และใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานภูเขาไฟสำหรับ AI Data Center รวมถึงจับมือกับ xAI ของ Elon Musk นำ Grok ไปใช้ใน 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
วิเคราะห์สถานการณ์ Bitcoin: ต้นทุนเฉลี่ยนักลงทุนปี 2026 และสัญญาณการสะสมของกลุ่มทุนใหญ่รายงานสถานการณ์ Bitcoin ล่าสุด พบว่านักลงทุนปี 2026 ส่วนใหญ่ยังขาดทุน แต่มีสัญญาณการสะสมของกลุ่มทุนใหญ่ และปริมาณเหรียญในกระดานเทรดลดลง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก
MicroStrategy ซื้อ Bitcoin รอบใหญ่สุดในรอบปี ยอดถือครองพุ่ง 818,334 BTCMicroStrategy ทุ่มงบซื้อ Bitcoin ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี ทำให้ยอดถือครองรวมพุ่งสูงถึง 818,334 BTC พร้อมยืนยันจะกลับมาซื้อต่อในสัปดาห์หน้า ตลาดจับตาแผนระดมทุนและผลกระทบต่อราคา Bitcoin
