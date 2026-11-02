Bitcoin พังสถิติ Uptober ต.ค. 2026 ร่วง 7.32% วานนี้
บิตคอยน์ร่วง 7.32% ใน ต.ค. 2026 แย่สุดในรอบ 12 ปี หลัง Binance แฮ็กและ ETF ไหลออกแตะ 76,000 ดอลลาร์
ตลาด Cryptocurrency เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในเดือนตุลาคม 2026 เมื่อเหรียญบิตคอยน์ปิดตลาดด้วยแนวโน้มขาลง (Bearish) ที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ โดยราคาปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 7.32 ตลอดระยะเวลาทั้งเดือน ซึ่งเป็นการทำลายตำนานความสำเร็จของช่วงเวลาดังกล่าวที่เคยเรียกว่า Uptober อย่างเป็นทางการ
ประวัติศาสตร์ Uptober ที่ต้องจบลงด้วยความผิดหวัง
ตำนานที่ว่ากันว่าเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่บิตคอยน์มักมีทิศทางราคาปรับตัวขึ้น (Uptober) ได้สะดุดลงอีกครั้งในปี 2026 ผลการปิดตลาดที่ลบถึง 7.32 เปอร์เซ็นต์นี้ ถือเป็นผลงานในเดือนตุลาคมที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014 และเป็นการติดลบในเดือนตุลาคมต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง นับตั้งแต่ช่วงปี 2011 ถึง 2012Also readหมาก ปริญ ฟันธง ณเดชน์ ฮอรโมนพังต้องกินยาตลอดชีวิต เตือนเรื่องสุขภาพต้องระวัง
หากพิจารณาจากสถิติย้อนหลังที่ผ่านมา เดือนตุลาคมมักจะเป็นหนึ่งเดือนที่ดีที่สุดในรอบปีของบิตคอยน์ จากข้อมูลทั้งหมด 16 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2025 มีถึง 11 ครั้งที่ตลาดปิดด้วยตัวเลขบวก คิดเป็นอัตราการชนะสูงถึง 69 เปอร์เซ็นต์ พร้อมผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 26.1 เปอร์เซ็นต์ และค่ามัธยฐานการเติบโตที่ 12.9 เปอร์เซ็นต์
ทว่าในปี 2026 นี้ Bitcoin กลับเคลื่อนไหวก้าวไปสวนทางกับแนวโน้มทางสถิติอย่างชัดเจน โดยนักลงทุนเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของตลาดตั้งแต่ต้นเดือน และแรงกดดันยังคงสะสมต่อเนื่องมาจนถึงปลายเดือนซึ่งตรงกับช่วงเวลาของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด
แรงกดดันจากเหตุการณ์แฮก Binance และความกังวลเศรษฐกิจ
สาเหตุหลักที่ทำให้เดือนตุลาคมปีนี้สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ประการแรกคือ ความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ทำให้นักลงทุนระมัดระวังตัว ส่งผลให้ราคาเริ่มมีการย่อตัวมาตั้งแต่ต้นเดือนจนกระทั้งปลายเดือน
นอกจากความกังวลด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังมีความหวาดระแวงต่อสภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้น และราคาทองคำที่ย่อตัวลงตาม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Bitcoin ที่มีสถานะเป็นทั้งสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดการเทขายออกมาอย่างกว้างขวาง
แต่ปัจจัยที่แท้จริงและรุนแรงที่สุดนั้นปรากฏขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือน อย่างเหตุการณ์ระดับ Black Swan เมื่อเกิดเหตุการณ์ปล้นหรือแฮกข้อมูลจากกระดานเทรด Binance ซึ่งกลายเป็นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของการปล้นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์
เหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำเติมตลาดที่เปราะบางอยู่แล้วให้พังทลายลง ส่งผลให้เกิดความแตกตื่นไปทั่ววงการ โดยนักลงทุนต่างรีบเทขายสินทรัพย์ของตนเองอย่างเร่งด่วน จนทำให้เกิดกระบวนการ Liquidation ของนักเทรดจำนวนมาก และทำให้ราคาดิ่งลงไปแตะที่แนวรับสำคัญที่ระดับ 76,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีการฟืนตัวกลับมาเล็กน้อยในช่วงวาล่าสุดนี้
กระแสเงินทุนไหลออกจาก Spot Bitcoin ETF
นอกจากแรงขายจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของระบบ交易所แล้ว กระแสเงินทุนจากสถาบันทางการเงินก็ไม่ได้ช่วยพยุงตลาดแต่อย่างใด กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกาเผชิญกับกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิที่สูงถึงประมาณ 643 ล้านดอลลาร์ ในวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันด้านขายที่สำคัญต่อราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงฝากความหวังไว้กับสถิติในอดีตของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนที่มีความสามารถในการฟื้นฟูตลาดได้ดี โดยช่วงการซื้อขายในรอบ 7 วันที่ผ่านมาได้กลายเป็นจุดแนวรับและแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นของเดือนหน้า
การที่ราคาลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 76,337 ดอลลาร์ ทำให้โซนราคา 76,000 ถึง 76,500 ดอลลาร์ กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ผู้ลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด หากหลุดแนวรับนี้ไปอย่างเด็ดขาด อาจเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบที่ระดับ 75,000 ดอลลาร์ และ 73,000 ดอลลาร์ ตามลำดับ
ทิศทางตลาดและสถิติเดือนพฤศจิกายน
ในทางกลับกัน หากตลาดสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 78,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์ได้ ก็จะช่วยให้อัตราภาพรวมในระยะสั้นดูสดใสขึ้น โดยมีจุดสูงสุดเดิมในสัปดาห์ที่ 81,840 ดอลลาร์ เป็นด่านสำคัญถัดไปของฝั่งผู้ซื้อ
แม้ผลงานในเดือนตุลาคมจะน่าผิดหวังอย่างสิ้นเชิง แต่สถิติตามฤดูกาลในอดีตก็ยังไม่ถึงขั้นหมดสิ้นความหวังเสียทีเดียว โดยเดือนพฤศจิกายนมีสถิติผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตอยู่ที่ประมาณ 34.9 เปอร์เซ็นต์ (แม้ตัวเลขนี้จะถูกดันขึ้นสูงผิดปกติจากการพุ่งขึ้นถึง 454 เปอร์เซ็นต์ในปี 2013)
ขณะเดียวกัน มีค่ามัธยฐานการเติบโตอยู่ที่ 10.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอ้างอิงที่สมเหตุสมผลมากกว่าสำหรับแนวโน้มถัดไป หลังจากนี้จะเป็นบททดสอบที่สำคัญว่า ความพยายามในการฟื้นฟูระบบของ Binance กระแสเงินทุนสถาบัน และความมั่นใจของตลาดที่ค่อยๆ กู้กลับมา จะสามารถหยุดยั้งการร่วงลงของราคาได้หรือไม่
หรือว่าบิตคอยน์จะเดินตามรอยคำสาปของการเลือกตั้งกลางเทอมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ในปี 2026 ยังคงสร้างความย้อนแย้งทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เมื่อในเดือนกันยายน 2026 บิตคอยน์สามารถบวกได้ 6.4 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่เป็นเดือนที่มักจะซบเซา
แต่พอถึงเดือนตุลาคมซึ่งมักจะเป็นเดือนที่แข็งแกร่ง ราคา กลับร่วงลงอย่างหนักอย่างน่าประหลาดใจ ทำให้ตำราและสถิติเดิมๆ อาจนำมาใช้อ้างอิงไม่ได้ต่อไปในตลาดปัจจุบัน
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