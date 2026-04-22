Bitcoin ไม่ใช่ตัวร้าย! สถิติปี 2026 พิสูจน์เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

อุตสาหกรรมขุด Bitcoin กำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันกว่า 56.7% ของเครือข่ายใช้พลังงานสะอาด และมีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลให้กับระบบไฟฟ้า
หลายครั้งที่ถูกมองว่าเป็นตัวร้ายในสายตาของนักอนุรักษ์ ด้วยภาพลักษณ์ของการใช้พลังงานจำนวนมหาศาลและปล่อยก๊าซ คาร์บอน ที่ส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศ แต่ในโอกาสวันคุ้มครองโลก 22 เมษายนของปีนี้ ถึงเวลาที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและทำความเข้าใจข้อมูลใหม่ๆ เพราะสถิติที่น่าสนใจในปี 2026 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า อุตสาหกรรมขุด Bitcoin ไม่ได้เป็นภาระต่อโลกอีกต่อไป แต่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ พลังงานสะอาด อย่างยั่งยืน การวิเคราะห์โดย Daniel Batten ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG และ Digital Assets Research Institute พบว่าปัจจุบันกว่า 56.
7% ของเครือข่าย Bitcoin ใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 34% ในปี 2021 นั่นหมายความว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นกว่า 20% ข้อมูลนี้สอดคล้องกับรายงานของ Paradigm ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ที่ระบุว่าการใช้พลังงานของ Bitcoin คิดเป็นเพียงประมาณ 0.23% ของพลังงานทั้งหมดที่โลกใช้ และปล่อยคาร์บอนเพียงประมาณ 0.08% ของคาร์บอนทั้งหมดที่โลกปล่อยออกมา สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือเรื่องของต้นทุน เหมืองขุดรุ่นใหม่ไม่ได้แข่งขันกับภาคครัวเรือนในการใช้ไฟฟ้า แต่เลือกที่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีพลังงานสะอาดเหลือทิ้งและมีราคาถูกที่สุด แรงจูงใจทางเศรษฐกิจของนักขุดจึงสอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างน่าทึ่ง บทบาทสำคัญที่ทำให้เหมืองขุด Bitcoin กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้าคือการสร้างสมดุล พลังงานสะอาดอย่างลมและแสงอาทิตย์มักประสบปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในการผลิตพลังงาน ซึ่งอาจมีปริมาณมากเกินไปในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่มีระบบกักเก็บพลังงาน เหมืองขุด Bitcoin เข้ามาทำหน้าที่เป็น “ผู้รับซื้อพลังงานส่วนเกินรายสุดท้าย” ที่สามารถเปิด-ปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็วตามคำสั่งของรัฐ หากช่วงเวลาใดที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เหมืองจะหยุดการขุดเพื่อส่งคืนพลังงานให้กับระบบ แต่หากมีพลังงานเหลือ เหมืองจะช่วยดูดซับพลังงานนั้นไว้ ไม่ให้สูญเปล่า และช่วยให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสามารถคืนทุนได้เร็วขึ้น เครื่องขุด Bitcoin ในปี 2026 มีประสิทธิภาพที่แตกต่างจากเครื่องขุดรุ่นเก่าอย่างมาก เครื่องขุด Antminer S21 XP+ Hyd สามารถทำได้ 500 TH/s โดยใช้พลังงานเพียง 5,500W ซึ่งมีประสิทธิภาพประมาณ 11 จูลต่อเทราแฮช ในขณะที่เครื่องขุดรุ่นเก่าอย่าง S19 ใช้พลังงาน 30-40 จูลต่อเทราแฮช ปัจจุบันประสิทธิภาพของการขุด Bitcoin ได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้สามารถขุดในปริมาณเท่าเดิมได้โดยใช้พลังงานน้อยลงอย่างมาก นอกจากนี้ ความร้อนที่เกิดจากเครื่องขุดก็ไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น บริษัท MARA ในฟินแลนด์ได้นำความร้อนจากการขุดไปใช้ในระบบทำความร้อนของชุมชน เพื่อให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือนแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดต้นทุนพลังงานให้แก่ชาวบ้านและลดรอยเท้าคาร์บอนในพื้นที่ได้อีกด้วย สัดส่วนการใช้พลังงานของโลกในการขุด Bitcoin ในปี 2026 มีพลังงานน้ำเป็นแหล่งพลังงานหลักที่แข็งแกร่ง คิดเป็น 23% จากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในแคนาดา นอร์เวย์ และจีน พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น พลังงานลมในสหรัฐอเมริกาจะทำหน้าที่หลักในช่วงกลางคืน และโซลาร์ฟาร์มในออสเตรเลียหรือตะวันออกกลางจะช่วยเสริมในช่วงกลางวัน แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในการปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมคือการทำงานของบริษัทอย่าง Crusoe Energy และ Vespene Energy พวกเขาใช้หน่วยขุดแบบเคลื่อนที่ไปติดตั้งที่บ่อน้ำมันหรือหลุมฝังกลบขยะโดยตรง เพื่อดักจับก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่อันตรายต่อโลกมากกว่า CO2 หลายเท่า การนำก๊าซเหล่านี้มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขุด Bitcoin สามารถลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศได้ถึง 90% โดยเปลี่ยนขยะอันตรายให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ปัจจุบันเหมืองขุด Bitcoin กำลังพัฒนาไปอีกขั้น โดยบริษัท Bitdeer เริ่มติดตั้งการ์ดจอประสิทธิภาพสูงอย่าง H100 และ H200 ควบคู่ไปกับเครื่องขุด Bitcoin เดิม เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน และเครือข่ายไฟเบอร์ความเร็วสูง เป็นสิ่งที่ศูนย์ข้อมูล AI ต้องการ นั่นหมายความว่าเหมืองขุดในอนาคตจะไม่เพียงแค่ขุดเหรียญเท่านั้น แต่จะกลายเป็น “ศูนย์ประมวลผลอัจฉริยะ” ที่สามารถสลับโหมดการทำงานไปมาระหว่างการขุด Bitcoin และการให้บริการเช่าพลังประมวลผลให้กับ AI ตามความต้องการและผลกำไ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ Bitcoin พลังงานสะอาด ESG การขุด สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี พลังงานหมุนเวียน คาร์บอน สภาพภูมิอากาศ
