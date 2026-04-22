Head Topics

Bitcoin ไม่ใช่ตัวร้าย! สถิติปี 2026 พิสูจน์เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

เทคโนโลยี News

สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจBitcoin
📆4/22/2026 10:15 AM
📰siamblockchain
159 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 105% · Publisher: 53%

อุตสาหกรรมขุด Bitcoin กำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันกว่า 56.7% ของเครือข่ายใช้พลังงานสะอาด และมีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลให้กับระบบไฟฟ้า

หลายครั้งที่ถูกมองว่าเป็นตัวร้ายในสายตาของนักอนุรักษ์ ด้วยภาพลักษณ์ของการใช้พลังงานจำนวนมหาศาลและปล่อยก๊าซ คาร์บอน ที่ส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศ แต่ในโอกาสวันคุ้มครองโลก 22 เมษายนของปีนี้ ถึงเวลาที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและทำความเข้าใจข้อมูลใหม่ๆ เพราะสถิติที่น่าสนใจในปี 2026 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า อุตสาหกรรมขุด Bitcoin ไม่ได้เป็นภาระต่อโลกอีกต่อไป แต่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ พลังงานสะอาด อย่างยั่งยืน การวิเคราะห์โดย Daniel Batten ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG และ Digital Assets Research Institute พบว่าปัจจุบันกว่า 56.

7% ของเครือข่าย Bitcoin ใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 34% ในปี 2021 นั่นหมายความว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นกว่า 20% ข้อมูลนี้สอดคล้องกับรายงานของ Paradigm ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ที่ระบุว่าการใช้พลังงานของ Bitcoin คิดเป็นเพียงประมาณ 0.23% ของพลังงานทั้งหมดที่โลกใช้ และปล่อยคาร์บอนเพียงประมาณ 0.08% ของคาร์บอนทั้งหมดที่โลกปล่อยออกมา สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือเรื่องของต้นทุน เหมืองขุดรุ่นใหม่ไม่ได้แข่งขันกับภาคครัวเรือนในการใช้ไฟฟ้า แต่เลือกที่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีพลังงานสะอาดเหลือทิ้งและมีราคาถูกที่สุด แรงจูงใจทางเศรษฐกิจของนักขุดจึงสอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างน่าทึ่ง บทบาทสำคัญที่ทำให้เหมืองขุด Bitcoin กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้าคือการสร้างสมดุล พลังงานสะอาดอย่างลมและแสงอาทิตย์มักประสบปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในการผลิตพลังงาน ซึ่งอาจมีปริมาณมากเกินไปในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่มีระบบกักเก็บพลังงาน เหมืองขุด Bitcoin เข้ามาทำหน้าที่เป็น “ผู้รับซื้อพลังงานส่วนเกินรายสุดท้าย” ที่สามารถเปิด-ปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็วตามคำสั่งของรัฐ หากช่วงเวลาใดที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เหมืองจะหยุดการขุดเพื่อส่งคืนพลังงานให้กับระบบ แต่หากมีพลังงานเหลือ เหมืองจะช่วยดูดซับพลังงานนั้นไว้ ไม่ให้สูญเปล่า และช่วยให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสามารถคืนทุนได้เร็วขึ้น เครื่องขุด Bitcoin ในปี 2026 มีประสิทธิภาพที่แตกต่างจากเครื่องขุดรุ่นเก่าอย่างมาก เครื่องขุด Antminer S21 XP+ Hyd สามารถทำได้ 500 TH/s โดยใช้พลังงานเพียง 5,500W ซึ่งมีประสิทธิภาพประมาณ 11 จูลต่อเทราแฮช ในขณะที่เครื่องขุดรุ่นเก่าอย่าง S19 ใช้พลังงาน 30-40 จูลต่อเทราแฮช ปัจจุบันประสิทธิภาพของการขุด Bitcoin ได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้สามารถขุดในปริมาณเท่าเดิมได้โดยใช้พลังงานน้อยลงอย่างมาก นอกจากนี้ ความร้อนที่เกิดจากเครื่องขุดก็ไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น บริษัท MARA ในฟินแลนด์ได้นำความร้อนจากการขุดไปใช้ในระบบทำความร้อนของชุมชน เพื่อให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือนแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดต้นทุนพลังงานให้แก่ชาวบ้านและลดรอยเท้าคาร์บอนในพื้นที่ได้อีกด้วย สัดส่วนการใช้พลังงานของโลกในการขุด Bitcoin ในปี 2026 มีพลังงานน้ำเป็นแหล่งพลังงานหลักที่แข็งแกร่ง คิดเป็น 23% จากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในแคนาดา นอร์เวย์ และจีน พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น พลังงานลมในสหรัฐอเมริกาจะทำหน้าที่หลักในช่วงกลางคืน และโซลาร์ฟาร์มในออสเตรเลียหรือตะวันออกกลางจะช่วยเสริมในช่วงกลางวัน แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในการปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมคือการทำงานของบริษัทอย่าง Crusoe Energy และ Vespene Energy พวกเขาใช้หน่วยขุดแบบเคลื่อนที่ไปติดตั้งที่บ่อน้ำมันหรือหลุมฝังกลบขยะโดยตรง เพื่อดักจับก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่อันตรายต่อโลกมากกว่า CO2 หลายเท่า การนำก๊าซเหล่านี้มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขุด Bitcoin สามารถลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศได้ถึง 90% โดยเปลี่ยนขยะอันตรายให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ปัจจุบันเหมืองขุด Bitcoin กำลังพัฒนาไปอีกขั้น โดยบริษัท Bitdeer เริ่มติดตั้งการ์ดจอประสิทธิภาพสูงอย่าง H100 และ H200 ควบคู่ไปกับเครื่องขุด Bitcoin เดิม เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน และเครือข่ายไฟเบอร์ความเร็วสูง เป็นสิ่งที่ศูนย์ข้อมูล AI ต้องการ นั่นหมายความว่าเหมืองขุดในอนาคตจะไม่เพียงแค่ขุดเหรียญเท่านั้น แต่จะกลายเป็น “ศูนย์ประมวลผลอัจฉริยะ” ที่สามารถสลับโหมดการทำงานไปมาระหว่างการขุด Bitcoin และการให้บริการเช่าพลังประมวลผลให้กับ AI ตามความต้องการและผลกำไ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-24 15:06:10