Bitcoin Depot ถูกเจาะระบบ: 50 BTC ถูกขโมย ตอกย้ำความกังวลด้านความปลอดภัยในวงการคริปโต

Bitcoin Depot ผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโตรายใหญ่ของสหรัฐฯ ถูกเจาะระบบ ส่งผลให้ Bitcoin มูลค่ากว่า 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกขโมยไป เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความกังวลด้านความปลอดภัยในวงการคริปโต และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อย
แม้ว่ามูลค่าความเสียหายจะไม่มากเมื่อเทียบกับภาพรวมของตลาด คริปโตเคอร์เรนซี แต่เหตุการณ์ล่าสุดที่ Bitcoin Depot, Inc. ผู้ให้บริการ ตู้ ATM คริปโต รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ถูกเจาะระบบและสูญเสีย Bitcoin มูลค่ากว่า 3.
6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น ได้ตอกย้ำถึงความกังวลด้านความปลอดภัยในวงการสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยที่ใช้บริการตู้ ATM คริปโตในระยะสั้น การถูกโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Bitcoin Depot และขโมย Bitcoin ไปได้ 50.903 BTC ซึ่งคิดเป็นมูลค่า ณ วันที่เกิดเหตุราว 3.665 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลที่เปิดเผยโดยบริษัทระบุว่า ผู้โจมตีได้ข้อมูลรับรองตัวตนที่เชื่อมโยงกับบัญชีชำระหนี้สินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้พวกเขาสามารถโอน Bitcoin ออกไปได้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จำกัดอยู่เฉพาะภายในระบบขององค์กร และไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกเข้าถึงหรือถูกนำออกไป อย่างไรก็ตาม การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป และบริษัทได้กำหนดวันที่ 6 เมษายน 2569 เป็นวันที่พิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มีความสำคัญ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนเบื้องต้นจากเหตุการณ์นี้ไว้ที่ 3.665 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นมูลค่า Bitcoin ที่ถูกขโมยไป ณ วันที่เกิดเหตุ ถึงแม้ว่า Bitcoin Depot จะมีกรมธรรม์ประกันภัยที่อาจครอบคลุมความสูญเสียจากเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่\เหตุการณ์นี้เป็นการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างตู้ ATM คริปโต ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้ใช้และสินทรัพย์ดิจิทัล เหตุการณ์นี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มงวด การลงทุนในมาตรการป้องกันที่ทันสมัย และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ เหตุการณ์นี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยที่ใช้บริการตู้ ATM คริปโต ซึ่งอาจทำให้เกิดความลังเลในการใช้บริการเหล่านี้ หรืออาจนำไปสู่การพิจารณาเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นที่ดูมีความปลอดภัยมากกว่า อย่างไรก็ตาม Bitcoin Depot ระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งอาจช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นได้บางส่วน\การโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Bitcoin Depot เผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย ก่อนหน้านี้ บริษัทเคยประสบกับการเจาะระบบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลจำนวน 26,732 รายถูกเปิดเผย รวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขใบขับขี่ เหตุการณ์ครั้งนั้นล่าช้าในการแจ้งเตือนเนื่องจากการสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลาง บริษัทเริ่มแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบในราววันที่ 8 กรกฎาคม 2568 เท่านั้น แม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตอาจก่อให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้ใช้บริการ Bitcoin Depot แต่บริษัทได้ออกมาให้ข้อมูลว่ากำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในอนาคต บริษัทกำลังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการโจมตีในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา ณ วันที่ 9 เมษายน 2569 ราคา Bitcoin อยู่ที่ $70,945 ปรับตัวลดลงราว 1.31% ในรอบ 24 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดคริปโต และอาจเป็นผลกระทบจากการรายงานข่าวการถูกเจาะระบบของ Bitcoin Depo
