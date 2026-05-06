Bitcoin ทรงตัวเหนือ 80,000 ดอลลาร์ แต่ตลาดคริปโตยังเผชิญความท้าทาย

Bitcoin ทรงตัวเหนือ 80,000 ดอลลาร์ แต่ตลาดคริปโตเผชิญแรงต้านและสภาพคล่องที่ลดลง Crypto Fear and Greed Index ปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ 50 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ตลาดกลับเข้าสู่โซนปกติ หลังจากถูกปกคลุมด้วยความรู้สึกเชิงลบมานานกว่า 100 วัน
ในช่วงเวลาที่ Bitcoin ทรงตัวเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์เริ่มเผชิญกับแรงต้านและสภาพคล่องที่ลดลงจากการไหลออกของ สเตเบิลคอยน์ หาก Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือ 81,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง อารมณ์ตลาด อาจสวิงกลับไปสู่ความกลัวได้อีกครั้ง ตามความผันผวนของเม็ดเงินใหม่ที่ยังเข้ามาไม่ต่อเนื่องนัก ดัชนีชี้วัดความกลัวและความโลภของ ตลาดคริปโต หรือ Crypto Fear and Greed Index ได้ปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ 50 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการกลับเข้าสู่โซนปกติ หรือ Neutral เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาอันยาวนานถึง 108 วันที่ตลาดถูกปกคลุมไปด้วยความรู้สึกเชิงลบ การขยับขึ้นมาที่ระดับ 50 จนแตะโซนปกติในรอบหลายเดือนนี้ สอดคล้องกับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของมูลค่าตลาดรวมของคริปโต ซึ่งเติบโตขึ้น 5.
45 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤษภาคม และถ้านับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ตลาดได้ขยายตัวไปแล้วถึง 16.51 เปอร์เซ็นต์ โดยดันมูลค่ารวมจาก 2.28 ล้านล้านดอลลาร์ ขึ้นไปแตะ 2.66 ล้านล้านดอลลาร์ ทิศทางเชิงบวกของอารมณ์ตลาดในตอนนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับความพยายามของ Bitcoin ในการยืนฐานให้อยู่เหนือระดับ 81,000 ดอลลาร์ ทางด้าน Darkfost นักวิเคราะห์คริปโตได้ตั้งข้อสังเกตว่า อารมณ์ของนักเทรด Bitcoin กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อราคาเริ่มทดสอบระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังเสริมว่า มีดัชนีวัดอารมณ์อีกตัวที่แบ่งสเกลตั้งแต่ลบ 100 ไปจนถึงบวก 100 ก็เริ่มขยับเข้าสู่โซนความโลภแล้วเช่นกัน ซึ่งเป็นสัญญาณชี้ชัดว่านักลงทุนกำลังมีความมั่นใจมากขึ้น และเลือกที่จะถือครอง Bitcoin เอาไว้มากกว่าจะเทขายเพื่อทำกำไร นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่ออารมณ์ตลาด เช่น การไหลเข้าของทุนใหม่จากนักลงทุนสถาบัน และการยอมรับคริปโตเคอร์เรนซีในวงกว้างมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่ ทำให้ตลาดมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินของธนาคารกลาง และความผันผวนของตลาดที่ยังคงสูงอยู่ ดังนั้น นักลงทุนควรติดตามข้อมูลและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็
