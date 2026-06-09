Bitcoin 价格在进入 FIFA 世界杯年之际，面临关键市场考验，当前跌势与 2014 及 2018 年世界杯周期内的熊市模式相似，引发投资者对底部位置的关注。
Bitcoin กำลังเผชิญการทดสอบความสำคัญอีกครั้ง โดยสถานะตลาดที่ขาลงปัจจุบันถูก多位นักวิเคราะห์นำไปเปรียบเทียบกับ eingewel pattern การเข้าสู่ฤดูกาลหมีที่มีการแข่งขัน FIFA World Cup ในอดีต โดยจุดเริ่มต้นของการเปรียบเทียบมาจากการสังเกตสถิติระหว่างรอบ før缩小 FIFA World Cup ที่มักทำให้ตลาดคริปโตอ่อนแอ ตัวอย่างเช่น ในปี 2014 Bitcoin เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ที่ราคาประมาณ 620 ดอลลาร์และจบลงที่ราว 580 ดอลลาร์ หลังยังคง你又ผลจากฟองสบู่ปี 2013และการล่มสลายของ Mt.
Gox ในปี 2018 รูปแบบคล้ายกันปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อ BTC僅響จุดสูงสุดเกือบ 20,000 ดอลลาร์ łošky在ทัวร์นาเมนต์นั้นราคาร่วงจากประมาณ 6,800 ดอลลาร์ลงไปต่ำกว่า 6,000 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นตัวในฤดูกาลหนาวของตลาดคริปโต ผู้วิเคราะห์ Ash Crypto ได้กล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่า Bitcoin ร่วงลง 14% ในสัปดาห์ที่แล้วหลังหลุดกรอบขาขึ้น และโครงสร้างปัจจุบันคล้ายกับตลาดหมีปี 2022 ที่ BTC มีจุดต่ำสุดหลังการดรAGG sharply 78% การปรับฐานในวัฏจักรปัจจุบันลดลงไปประมาณ 53% แต่เส้นค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์ถือเป็นแนวรับสำคัญที่นักลงทุนควรจับตาต้องการตรวจสอบหาก BTC สามารถ維持การขึ้นของเส้นค่าเฉลี่ยนี้ ซึ่งเคยเป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญในช่วงหมีสองครั้งใน Βαθউ捧着สามวัฏจักรล่าสุด การปรับฐานครั้งนี้อาจยังไม่สิ้นสุดขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง macro และความถี่ของเหตุการณ์ crater แฟลชแครชเมื่อ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาเอง ซึ่ง={{specializes ในครึ่งหนึ่งล้างพอร์ตสถานะเลเวอเรจมากกว่า 19 พันล้านดอลลาร์ภายในบ่ายวันเดียว และuments push ราคา Bitcoin จากจุดสูงสุด 126,000 ดอลลาร์ลงไปสู่ระดับ 105,000 ดอลลาร์ ดังนั้นจุดต่ำสุดotechnical อาจยังอยู่ที่ ahead หากเกิด presenz การตามรายดูล Neal บน Candlestick patterns and macro indicators
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