Bitcoin Supply in Loss Hits Record High, Signaling Market Volatility

The number of Bitcoin coins in a state of unrealized loss has reached a record high, surpassing half of the total supply. This significant development indicates market volatility and potential for significant price fluctuations.
ที่ตกอยู่ในสภาวะขาดทุน (Supply in Loss) ได้พุ่งสูงจนแตะระดับสำคัญของตลาดหมี โดยทะลุหลัก 10 ล้าน BTC ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดในระบบ ข้อมูลจาก Glassnode ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ราว 10.
5 ล้าน BTC ในช่วงที่ราคาดิ่งลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 61,300 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้จำนวนเหรียญที่ขาดทุนมีปริมาณมากกว่าเหรียญที่ถือครองแบบได้กำไรเป็นครั้งแรกในวัฏจักรรอบนี้ ในอดีต ปรากฏการณ์ที่เหรียญขาดทุนมีจำนวนมากกว่าเหรียญกำไรจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่ตลาดหมีเข้าสู่สภาวะตกต่ำที่สุด และมักจะเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นพร้อมกับจุดต่ำสุดของราคารอบนั้นๆ เสมอ แม้ว่าราคาในระยะสั้นจะอยู่ในช่วงปรับฐานอย่างรุนแรง แต่การที่ตัวชี้วัดออนเชนส่งสัญญาณเข้าสู่เขตยอมจำนน (Capitulation) และการทดสอบแนวรับสำคัญทางสถิติมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานราคาเพื่อเตรียมกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะยา
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