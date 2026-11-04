Bitcoin พุ่ง 4% แตะ 80,747 ดอลลาร์ ใครอยู่เบื้องหลังแรงซื้อรอบนี้
ราคา Bitcoin พุ่งขึ้น 4.02% หลังแกว่งตัวในกรอบแคบมาห้าวัน วอลุ่มซื้อขายยังไม่ใหญ่เท่าช่วงเทขาย ข้อมูลยังไม่พอระบุผู้ซื้อรายใหญ่ ต้องจับตาว่าราคาจะยืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่
ราคา Bitcoin (BTC) ในวันที่ 4 พ.
ราคาBitcoinพุ่งทะลุ80,000ดอลลาร์สหรัฐ
ย. 2569 พุ่งขึ้นราว 4.02% และซื้อขายอยู่ที่ 80,747 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 76,300 ถึง 78,700 ดอลลาร์มาเป็นเวลาห้าวันติดต่อกัน โดยวอลุ่มการซื้อขายลดลงเรื่อยๆ ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ราคาทะลุระดับ 79,454 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดใน 24 ชั่วโมงก่อนหน้า และขึ้นมาเหนือบริเวณที่เคยเสียไปในช่วงการเทขายหนักวันที่ 30 และ 31 ตุลาคม ณ ขณะนี้มูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 1.62 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนวอลุ่มการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 3.55 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าช่วงที่ราคาแกว่งตัวอย่างเงียบๆ ก่อนหน้านี้ ราคาต่ำสุดในรอบ 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 75,695 ดอลลาร์ และสูงสุดที่ 79,454 ดอลลาร์ ก่อนที่แรงซื้อจะผลักดันให้ราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่อง คำถามที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้คือเงินก้อนไหนที่ทำให้ตลาดซึ่งเงียบมาหลายวันกลับมาคึกคักอีกครั้ง และการซื้อครั้งนี้เป็นการสะสมของผู้เล่นรายใหญ่ หรือเป็นเพียงการบีบให้ฝั่งขาย Short ต้องปิดสถานะ ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่จะระบุตัวผู้ซื้อรายใหญ่ได้ และบทความนี้จะไม่สรุปเกินกว่าที่ข้อมูลรองรับ สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนคือรูปแบบของราคา ก่อนหน้านี้ราคาถูกเทขายอย่างรุนแรงในช่วงวันที่ 30 และ 31 ตุลาคม จากราว 81,300 ดอลลาร์ลงมาอยู่ที่ราว 77,000 ดอลลาร์ พร้อมกับวอลุ่มที่พุ่งสูงถึง 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากนั้นวอลุ่มก็เงียบลงตลอดห้าวัน จนกระทั่งเกิดไส้เทียนลงไปแตะ 75,695 ดอลลาร์ในวันที่ 4 พ.Also readPMI สหรัฐฯ สูงกว่าคาดที่ 55.5 หวั่น Fed คงดอกเบี้ยสูง กดดัน BTC และ ETH
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นักวิเคราะห์ onDataเชนจับตากระเป๋าสัญชาณญาณ
ก่อนที่ราคาจะถูกดันกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว การดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากไส้เทียนด้านล่างในลักษณะนี้มักทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลออนเชนหันไปดูความเคลื่อนไหวของกระเป๋าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการถอนเหรียญออกจากกระดานเทรดไปยังกระเป๋าส่วนตัว หรือการสะสมของกระเป๋าที่ถือ Bitcoin ตั้งแต่หลักพันเหรียญขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีผู้เล่นรายใดเข้าซื้อในช่วงนี้ ผู้อ่านที่สนใจควรเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ให้บริการวิเคราะห์ออนเชนหลายราย และอ่านข้อมูลอย่างระมัดระวังบนกระดานเทรด เพราะเงินทุนดิจิทัลที่ไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้นมักถูกมองว่าเป็นกระสุนสำรองสำหรับการซื้อในระยะถัดไป ข้อมูลที่ยืนยันได้จากตลาดในรอบนี้คือวอลุ่มการซื้อขาย 3.55 หมื่นล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่ายอดการซื้อขายช่วงเทขายปลายเดือนตุลาคมที่แตะ 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ สิ่งนี้หมายความว่าการขึ้นรอบล่าสุดไม่ได้ใช้วอลุ่มมหาศาลเท่ากับตอนที่ราคาร่วงลง ซึ่งเป็นจุดที่ควรจับตามอง เพราะการดีดตัวบนวอลุ่มระดับปานกลางอาจเกิดจากสภาพคล่องที่บางในตลาด หรือจากการล้างสถานะฝั่ง Short มากกว่าการซื้อสะสมจริงๆ ส่วนตัวเลขกระแสเงินสุทธิที่ไหลเข้าและออกจากกระดานเทรด รวมถึงการไหลของ Stablecoin ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผู้อ่านควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลออนเชนโดยตรง เมื่อมองภาพใหญ่ ราคา Bitcoin ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะยาวนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยราคาเคยทำจุดสูงสุดใกล้ 105,900 ดอลลาร์ ปัจจุบันราคายังต่ำกว่าจุดดังกล่าวราว 24% แม้จะฟื้นตัวขึ้นมาราว 38% จากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ราว 58,600 ดอลลาร์แล้วก็ตาม ในระยะกลางราคายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบกว้างระหว่าง 76,000 ถึง 86,600 ดอลลาร์ และจุดสูงสุดรายสัปดาห์ก็ปรับตัวลดลงเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการดีดตัวเพียงหนึ่งวันยังไม่ได้ยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มแต่อย่างใด สำหรับนักลงทุนรายย่อย ประเด็นสำคัญคือการแยกให้ออกระหว่างแรงซื้อที่มีเนื้อหาจริงกับการเคลื่อนไหวที่เกิดจากสภาพคล่องที่บางหรือการบีบสถานะ ตลาดที่ราคาวิ่งเร็วหลังจากเงียบไปหลายวันมักเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหญ่ที่มีทุนมากกว่าเป็นผู้กำหนดจังหวะ และนักลงทุนรายย่อยที่ไล่ตามราคาโดยไม่ทราบที่มาของแรงซื้อมักเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเมื่อราคาย้อนกลับ สิ่งที่ควรติดตามต่อไปคือ ราคาปิดรายวันจะสามารถยืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ และวอลุ่มการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับราคาหรือไม่ ผู้เขียนมองว่าการขึ้น 4% รอบนี้น่าสนใจตรงที่เกิดขึ้นหลังตลาดเงียบไปห้าวัน และไม่ได้มาพร้อมกับข่าวใหญ่ที่เห็นได้ชัด ทำให้คำถามว่าใครเป็นผู้ซื้อมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ ผู้เขียนไม่อยากด่วนสรุปว่านี่คือการสะสมของผู้เล่นรายใหญ่ เพราะข้อมูลที่ยืนยันได้ในตอนนี้ยังมีไม่มากพอ และตลาดคริปโตมีประวัติของการเคลื่อนไหวที่เกิดจากสภาพคล่องบางและการบีบสถานะมาแล้วหลายครั้ง สิ่งที่จะติดตามในสัปดาห์นี้มีสามประการ ประการแรกคือวอลุ่มว่าเพิ่มขึ้นตามราคาหรือไม่ ประการที่สองคือการไหลของเหรียญเข้าและออกจากกระดานเทรดไปในทิศทางเดียวกับราคาหรือไม่ และประการที่สามคือราคาจะรักษาระดับเหนือ 80,000 ดอลลาร์ในการปิดรายวันได้หรือไม่ หากการดีดตัวเป็นเพียงผลจากการบีบสถานะ เรามักจะเห็นราคาย้อนกลับเข้าสู่กรอบเดิมค่อนข้างเร็ว แต่หากมีแรงซื้อที่แท้จริงหนุนหลัง ภาพรวมก็จะแตกต่างออกไป ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองของผู้เขียนเพื่อประกอบการติดตามข่าวเท่านั้น คริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนได้ และผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ บทความนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
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