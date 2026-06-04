Bitcoin Company Strategy May Be Forced to Sell Bitcoin to Stay Afloat

A rumor circulating suggests that Strategy, a Bitcoin company, may be forced to sell some of its Bitcoin holdings to stay afloat. The rumor emerged in the wake of Strategy's first-ever Bitcoin sale and a subsequent Bitcoin price drop to $62,943. The rumor claims that Michael Saylor, the CEO of Strategy, may be pressured to sell some of the company's Bitcoin holdings at a loss to cover debt and financial obligations. The rumor also mentions that Saylor may not be able to pay out dividends anymore, and the market seems to be anticipating this development.
ข่าวลือดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่เกิดขึ้นในจังหวะที่ Bitcoin ร่วงต่อเนื่องมาที่ $62,943 ในวันที่ 4 มิ.
ย. 2569 และหลัง Strategy เพิ่งขาย Bitcoin เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บริษัท ข้อมูลจริงชี้ว่าบริษัทมีภาระปันผลและดอกเบี้ยราว $1.5 พันล้านต่อปี และมีสภาพคล่องครอบคลุมได้ราว 18 เดือน ขณะที่ตลาด Polymarket ให้โอกาสมาร์จิ้นคอลเพียง 4.5% สะท้อนว่าความเสี่ยงล้มละลายยังต่ำความกังวลว่าผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดในโลกอาจถูกบีบให้เทขาย เป็นแรงกดดันทางจิตวิทยาต่อตลาดในช่วงที่ราคากำลังอ่อนแอ แม้ข่าวลือจะยังไม่ได้รับการยืนยันและความเสี่ยงล้มละลายจริงจะต่ำ แต่กระแสลักษณะนี้มักเพิ่มความผันผวนและแรงขายในระยะสั้น มีข่าวลือสะพัดในโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 4 มิ.
ย. 2569 ที่อ้างแหล่งข่าววงในว่า Strategy บริษัทคลัง Bitcoin ของ Michael Saylor อาจถูกบีบให้ขาย Bitcoin บางส่วนแบบขาดทุน เพื่อรักษาความสามารถในการชำระหนี้และความอยู่รอดทางการเงิน พร้อมระบุว่า Saylor อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อีกต่อไป และทิ้งท้ายว่า “ตลาดพร้อมรับเรื่องนี้แล้ว
Bitcoin Strategy Michael Saylor Forced Sale Debt Financial Obligations Dividend Market Anticipation
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