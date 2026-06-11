Bitcoin: How Many Coins Do You Need to Be a Millionaire by 2030?

The article discusses the question of how many Bitcoin coins one needs to accumulate to become a millionaire by 2030. It highlights different opinions and predictions from experts in the field.
ในระยะยาวเนื่องจากการคาดการณ์ของสถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงมองเห็นโอกาสที่มูลค่าของ Bitcoin จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปัจจัยพื้นฐานและการยอมรับในระดับสากลที่เพิ่มมากขึ้น คำถามยอดฮิตในหมู่นักลงทุนคือเราควรจะต้องถือครอง Bitcoin จำนวนเท่าไหร่ถึงจะก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีเงินล้านดอลลาร์สหรัฐได้ภายในปี 2030 ซึ่งเรื่องนี้สามารถตอบได้หลายมุมมองขึ้นอยู่กับการประเมินแนวโน้มของแต่ละคน แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็ต้องไปวัดกันที่พัฒนาการของตัวเหรียญในช่วงสี่ปีหลังจากนี้ บรรดานักวิเคราะห์ชั้นนำระดับโลกต่างก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้กันอย่างคึกคัก อย่างเช่น Cathie Wood ซึ่งเป็น CEO ของกองทุน ARK Invest ได้มองเป้าหมายราคาเหรียญเอาไว้สูงถึง 750,000 ไปจนถึง 1.
25 ล้านดอลลาร์ ส่วนทางสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Standard Chartered ก็ประเมินว่าราคาจะวิ่งไปแตะ 500,000 ดอลลาร์ได้ภายในปี 2030 ข้อมูลจากกระดานเทรด TradingView ชี้ให้เห็นว่าถ้าวัดจากราคาปัจจุบันที่แกว่งตัวอยู่แถว 61,452 ดอลลาร์ นักลงทุนจะต้องตามเก็บเหรียญให้ได้ประมาณ 16.27 เหรียญถึงจะมีพอร์ตแตะหลักล้านดอลลาร์ได้ แต่ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปทันทีถ้าเราเอาเป้าหมายราคาในอนาคตมาเป็นตัวตั้ง ถ้านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของ ARK Invest การมี Bitcoin ติดพอร์ตไว้แค่ 1 เหรียญก็พอที่จะทำให้จับเงินล้านได้แล้ว หรือถ้าอิงตามเป้าหมายของ Standard Chartered ก็ต้องการแค่ 2 เหรียญเท่านั้น ส่วนคนในวงการคริปโตส่วนใหญ่มักจะมองเป้าหมายแบบกลางๆ ไว้ที่ 300,000 ดอลลาร์ ซึ่งถ้าเป็นเรตนี้จะต้องสะสมให้ได้ 3.33 เหรียญ ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนักวิเคราะห์ที่ประเมินตัวเลขเฉลี่ยไว้ที่ 173,585 ดอลลาร์ ทำให้จำนวนเหรียญที่ต้องมีขยับขึ้นมาเป็น 5.76 เหรียญ ส่วนฝั่งผู้เชี่ยวชาญที่มองโลกแบบอนุรักษนิยมและประเมินราคาไว้แถว 153,552 ดอลลาร์ ก็มองว่านักลงทุนต้องมีเหรียญเก็บไว้ประมาณ 6.51 เหรียญถึงจะไปถึงเป้าหมา
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