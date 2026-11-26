Bitcoin Rainbow Chart ต้นกำเนิดจากมeme ความล้มเหลวในยุคสถาบันการเงินควบคุม
เจาะลึกที่มาของ Bitcoin Rainbow Chart จากมeme บนเว็บบอร์ดสู่เครื่องมือวิเคราะห์ที่สูญเสียความแม่นยำในตลาดปัจจุบันที่เงินทุนไหลผ่าน Spot Bitcoin ETF และปัจจัยมหภาค
หลายคนมักเข้าใจผิดว่า Bitcoin Rainbow Chart คือโมเดลคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันการเงินชั้นนำ แต่ในความเป็นจริงแล้ว จุดเริ่มต้นของกราฟนี้คือมีมตลกที่เกิดขึ้นบนเว็บบอร์ดออนไลน์เท่านั้น กราฟสายรุ้งไม่ได้เกิดจากอัลกอริทึมอันซับซ้อนที่คำนวณโดยนักเศรษฐศาสตร์ แต่ถือเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ของนักลงทุนรายย่อยที่พยายามสร้างขวัญกำลังใจในช่วงเวลาที่ตลาดขาดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรง
กำเนิดกราฟสายรุ้งจากมeme บนเว็บบอร์ด
ย้อนกลับไปในปี 2014 หลังเหตุการณ์กระดานเทรดยักษ์ใหญ่ Mt. Gox ล่มสลาย ราคา Bitcoin ดิ่งเหวเข้าสู่ตลาดหมียาวนานจนคนในชุมชนเริ่มหมดกำลังใจ บัญชีผู้ใช้ Reddit ชื่อว่า azop จึงวาดแถบสีรุ้งเป็นเส้นตรงทาบลงบนกราฟราคาระดับลอการิทึม แล้วเขียนกำกับง่าย ๆ แค่โซนซื้อ โซนค่าเฉลี่ย และโซนขาย เพื่อเรียกขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมดอยในห้องสนทนารายวัน ก่อนที่เจ้าตัวจะหยุดโพสต์และหายตัวไปอย่างปริศนานอกตลาดกระทิงปี 2017 จะพีกสุดขีดเพียงสองสัปดาห์Also readHash Rate Bitcoin ลด 8% ครั้งแรกนับแต่จีนแบนขุด หลังรายได้นักขุดต่ำสุดตลอดกาล
การพัฒนาโมเดลสู่เวอร์ชันอัตโนมัติ
ต่อมาในช่วงต้นปี 2019 ตำนานสายรุ้งได้ถูกปลุกชีพขึ้นมาใหม่ ตอนที่ราคา Bitcoin ร่วงลงไปแตะ 3,000 ดอลลาร์ และสื่อกระแสหลักพากันเขียนข่าวไว้อาลัยบิตคอยน์อีกรอบ Holger หรือที่รู้จักกันในชื่อ Rohmeo ผู้พัฒนาเว็บไซต์ BlockchainCenter นึกถึงกราฟของ azop ขึ้นมาจึงอยากทำเวอร์ชันออนไลน์ที่อัปเดตอัตโนมัติ แต่ติดปัญหาใหญ่ตรงที่เส้นสายรุ้งเดิมเป็นเส้นตรง ซึ่งแปลว่าบิตคอยน์ต้องพุ่งแบบทวีคูณไปชั่วนิรันดร์ไปเรื่อย ๆ แต่กลับกันราคา Bitcoin ในช่วงยุคนั้นกลับร่วงยับ แทนที่จะต้องแพงทะลุแสนดอลลาร์ไปนานแล้ว
เพื่อแก้โจทย์นี้ Holger จึงหยิบสมการถดถอยลอการิทึมจากปี 2014 ของผู้ใช้งานเว็บบอร์ด Bitcointalk ชื่อว่า trolololo ซึ่งวาดเส้นให้ค่อย ๆ โค้งแบนลงเมื่อเวลาผ่านไป นำมาประกอบร่างเข้ากับแถบสีรุ้งของ azop แล้วตั้งชื่อโซนทั้ง 9 แถบเสียใหม่ด้วยอารมณ์ขัน ตั้งแต่แถบบนสุดสีแดงเข้มที่เตือนว่าฟองสบู่ขั้นสุด ไล่ลงมาจนถึงแถบล่างสุดสีน้ำเงินเข้มที่บอกว่าลดราคาล้างสต็อก
ความโด่งดังและวิวัฒนาการสู่ Dynamic Chart
ความตลร้ายก็คือ กราฟสายรุ้งดันโด่งดังเป็นพลุแตกในปี 2020 หลังวิกฤตโควิด เพราะนักวิเคราะห์อย่าง Eric Wall หยิบมันไปโพสต์ล้อเลียนโมเดล Stock-to-Flow ของ PlanB ที่กำลังฮิตสุดขีดในยุคนั้นแต่ด้วยเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับ เขาจึงยอมเติมแถบสีม่วงคำว่าบิตคอยน์ตายแล้วเข้าไปด้านล่าง ก่อนจะเปิดตัว Rainbow Chart V2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2022 โดยดึงข้อมูลราคาอีก 9 ปีมาคำนวณความโค้งใหม่ให้สมจริงขึ้น และพัฒนาต่อมาเป็นรุ่น Dynamic ที่ใช้สมการ Power Law คำนวณปรับเส้นโค้งตามข้อมูลจริงรายวันนับตั้งแต่ปี 2012
ความล้มเหลวในการคาดการณ์ตลาดปัจจุบัน
แต่แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2026 ประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยเดิมอย่างจัง หลัง Bitcoin ปรับฐานลงมาราว 53% จากจุดสูงสุดตลอดกาลแถว 126,000 ดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคม 2025 โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนราคาเพิ่งดิ่งลงไปทดสอบระดับ 55,000 ดอลลาร์ กวาดล้างพอร์ตนักเทรดฟิวเจอร์สเสียหายรวมกันทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ ก่อนจะประคองตัวอยู่แถว 58,500 ถึง 60,500 ดอลลาร์ ทั้งที่เมื่อเดือนมีนาคม 2026 ตอนราคาอยู่แถว 74,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์สายเทคนิคหลายสำนักยังอ้างอิงกราฟสายรุ้งเพื่อวาดฝันเป้าหมายรอบนี้ไว้สูงถึง 150,000 ถึง 440,000 ดอลลาร์อยู่เลย
จุดอ่อนโครงสร้างที่ผูกมูลค่ากับเวลาเพียงอย่างเดียว
หากมองทะลุสีสันสดใสลงไปหาโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ จุดอ่อนสำคัญของ Rainbow Chart คือ การผูกมูลค่าของสินทรัพย์ไว้กับตัวแปรเดียวคือเวลา โมเดลนี้ตั้งสมมติฐานว่ายิ่งเวลาเดินไปข้างหน้า ราคาขั้นต่ำของ Bitcoin จะต้องยกฐานสูงขึ้นตามเส้นโค้งลอการิทึมไปเรื่อย ๆ โดยไม่สนใจเลยว่าโลกการเงินข้างนอกกำลังเกิดอะไรขึ้น ซึ่งสมมติฐานนี้เคยใช้ได้ดีในยุคที่ Bitcoin ยังเป็นสินทรัพย์ขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสการรับรู้ของรายย่อยและวัฏจักรการลดอุปทานทุก 4 ปี
สัญญาณเตือนว่า สายรุ้งเริ่มเพี้ยนไม่ได้เพิ่งโผล่มาตอนขาลง แต่ฟ้องมาตั้งแต่ขาขึ้นสองรอบล่าสุดแล้ว ในตลาดกระทิงปี 2021 ที่ราคาพีกแถว 69,000 ดอลลาร์ และรอบเดือนตุลาคม 2025 ที่พีกแถว 126,000 ดอลลาร์ กราฟราคาไม่สามารถไต่ขึ้นไปแตะแถบสีแดงด้านบนสุดได้อีกเลย ปรากฏการณ์ที่ผลตอบแทนเริ่มบีบตัวแคบลงตามขนาดมาร์เก็ตแคปที่ใหญ่ระดับล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เพดานด้านบนเตี้ยลงเรื่อย ๆ เมื่อยอดดอยไปไม่ถึงฝัน พื้นรับด้านล่างที่เคยวาดชันเกินจริงจึงต้องทะลุลงมาจนเป็นรูในที่สุด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดสู่ยุคสถาบันการเงิน
ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างตลาดในปี 2026 เปลี่ยนไปเป็นคนละโลกกับปี 2014 ปัจจุบันเม็ดเงินหลักหมุนเวียนผ่านกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ ซึ่งอ่อนไหวต่อตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคโดยตรง เมื่อเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ เร่งตัวแตะ 3% แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อราคามากกว่าวัฏจักรภายในระบบเอง ทำให้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ละเลยปัจจัยมหภาคเช่นนี้หมดความหมายในสภาวะตลาดปัจจุบัน
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at siamblockchain
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology