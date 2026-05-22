Bitcoin Rally Shows Traits of Both Bear & Bull Markets According to Analyst

A notable Bitcoin rally in the past 90 days, breaking through and topping at 77,000 USD, has some analysts suggesting that the trend is similar to the beginning of a bull market. However, it's also possible that the market is still in a bear phase, with analysts emphasizing the importance of reaching critical levels and surpassing certain areas.
ตลอดระยะเวลา 90 วันนับตั้งจากที่หดราคาลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์เป็นสถิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของตลาดหมี มียืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ 77,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าพฤติกรรมราคาในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเริ่มต้นของตลาดกระทิงมากกว่าการเป็นเพียงการฟื้นตัวชั่วคราว นักวิเคราะห์อิสระอย่าง Filbfilb ประเมินว่าตลาดต้องการการพุ่งขึ้นทะลุระดับ 88,000 ถึง 90,000 ดอลลาร์เพื่อยืนยันการกลับมาของฝั่งผู้ซื้ออย่างแท้จริง ซึ่งระดับของเส้นค่าเฉลี่ย Supertrend ในกรอบเวลารายสัปดาห์ราคา Bitcoin ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วันหลังจากที่เคยร่วงลงไปต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดภายในช่วงตลาดหมีตามประวัติศาสตร์ราคาของ BT.
Bitcoin Rally Market Trends Bull Vs. Bear Markets Historical Analysis
Bitcoin: ‘ความเสี่ยงระยะยาว’ จากควอนตัมคอมพิวเตอร์Glassnode เปิดเผยว่า Bitcoin จำนวนประมาณ 1.92 ล้าน BTC หรือเกือบ 10% ของอุปทานทั้งหมด ตกอยู่ใน ‘ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง’ จากควอนตัมคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก Address บางประเภทของ Bitcoin ได้มีการเปิดเผย Public Key ออกมาบนบล็อกเชนตั้งแต่แรก โดยเหรียญยุคบุกเบิกของ Satoshi ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด
Altcoins Rally as Bitcoin Tumbles, with Dash, Hyperliquid, and Zcash Leading the ChargeThe cryptocurrency market has seen a resurgence, with Altcoins leading the charge. Dash, Hyperliquid, and Zcash have all seen significant gains, with Dash experiencing a surge due to its privacy coin focus and partnerships, Hyperliquid benefiting from its ETF launch, and Zcash benefiting from its legal case resolution and strong fundamentals.
Saylor ทุ่มซื้อ Bitcoin $800 ล้านใน 4 ชั่วโมง แต่ราคาไม่ขยับ สัญญาณว่าสภาพคล่องถูกควบคุมโดย ETFวิเคราะห์เหตุการณ์ Michael Saylor ซื้อ Bitcoin 800 ล้านดอลลาร์ใน 4 ชั่วโมง แต่ราคาไม่ขยับ สัญญาณว่าสภาพคล่อง Bitcoin ถูก BlackRock และ ETF ควบคุมเบ็ดเสร็จ
SpaceX Confirms Ownership of 18,713 BTC, Worth Nearly $1.45 BillionSpace Exploration Technologies Corp. (SpaceX), a leading aerospace company driven by Elon Musk, has confirmed that it owns 18,712 Bitcoin, making it the largest Bitcoin holder among all companies and individuals.
TMTG โอน Bitcoin ออกสู่กระดานเทรด Crypto.com หยุดในราคาตลาดปัจจุบันจะขาดทุนกว่า $40,000รายงานถึงการพบธุรกรรมที่ Trump Media & Technology Group (TMTG) โอน Bitcoin รวม 2,650 BTC มูลค่าราว $205 ล้าน เข้าสู่กระดานเทรด Crypto.com และอาจเป็นสัญญาณเตรียมการขาย Bitcoin ของที่ยอมรับการถือครอง Bitcoin โดยมีต้นทุนเฉลี่ยสูงถึง $118,529 ต่อ BTC และราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ราว $77,570 ซึ่งอาจจะขาดทุนต่อเหรียญกว่า $40,000 หากขายตอนนี้
Bitcoin ETF เอกชนลดลง หลังราคาครึ่งแบ่งเหรียญ 82,800 ดอลลาร์Bitcoin ETF มีแนวโน้มเป็นฝั่งเทขาย พร้อมความลดลงในความต้องการซื้อ และกระแสเงินทุนจากกองทุน ETF หดตัวลงมาอย่างชัดเจนในช่วงที่ราคาเริ่มลดลง
