Bitcoin พุ่งร่วงทำลาย $70,000 นักลงทุนคริปโตขาดทุนมหาศาลกว่า 1.23 พันล้านดอลลาร์
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีสั่นสะเทือนเมื่อ Bitcoin ร่วงหลุดแนวรับสำคัญ 70,000 ดอลลาร์ สู่เหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ที่มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1.23 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุนกว่า 151,259 รายทั่วโลก โดยเฉพาะตำแหน่ง Long ที่ได้รับแรงกระแทกหนักที่สุดในรอบหลายเดือน
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม โดยเป็นวันศุกร์ที่ 13 ที่เกิดปรากฏการณ์ราคา Bitcoin ร่วงลงจนทะลุแนวรับสำคัญระดับ 70,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน 事件นี้引发了全球投资者的恐慌性抛售，导致大量杠杆头寸被强制平仓，形成了一场史无前例的市场清算风暴。
根据数据显示，仅在 24 小时内的市场波动中，就有超过 151,259 名交易者遭受了严重的资产损失。这不仅是数字上的激增，更是一场针对高风险投机行为的残酷洗礼，标志着市场情绪从极度乐观迅速转向极度恐惧，为整个行业敲响了警钟。Also readPatric Witt เผย Trump ยังสนใจซื้อ Bitcoin เข้าคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ
มูลค่าความเสียหายและกลไกการล้างพอร์ต
มูลค่าความเสียหายรวมจากการล้างพอร์ตในเหตุการณ์นี้มีจำนวนมหาศาลกว่า 1.23 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 41,000 ล้านบาท ข้อมูลนี้ยืนยันได้จากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำ CoinGlass ซึ่งรายงานว่าตัวเลขความสูญเสียดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาต่อมา
กลไกการล้างพอร์ตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีลักษณะเฉพาะโดยมีความรุนแรงเป็นพิเศษในฝั่ง Long หรือผู้ทำนายว่าราคาจะพุ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนความเสียหายจากฝั่งนี้สูงถึง 96.5% ของมูลค่าความเสียหายรวม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักเก็งกำไรส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้วางเดิมพันบนแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อราคาทรุดตัวลง
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ Bitcoin โดยตรง โดยมีมูลค่าความเสียหายสูงถึงกว่า 676 ล้านดอลลาร์ นับเป็นสัดส่วนความเสียหายที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลาดในวันดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์หลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด
บทบาทของแพลตฟอร์มและการคาดการณ์ต่อไป
แม้ว่าตลาดจะประสบความเสียหายอย่างหนัก แต่ Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน cryptocurrencies ใหญ่ที่สุดในโลก กลับกลายมาเป็นแหล่งกำเนิดความเสียหายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยมูลค่าความเสียหายประมาณ 401 ล้านดอลลาร์ เหตุผลสำคัญมาจากความเชื่อมั่นที่ยังคงมีอยู่ของผู้ใช้ที่เปิดตำแหน่งใหม่แม้หลังจากมีข่าวการถูกแฮก ซึ่งพฤติกรรมนี้สะท้อนถึงความพยายามในการเข้าซื้อช่วงราคาที่ลดลง
ตามด้วย Hyperliquid แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าความเสียหายสูงเป็นอันดับสองอยู่ที่ 359 ล้านดอลลาร์ การกระจายตัวของความเสียหายข้ามแพลตฟอร์มหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าวิกฤตนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง แต่เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดในวงกว้าง
สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 69,000 ดอลลาร์ ในช่วงบ่ายหรือค่ำของวันนี้ ความเสียหายอาจเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เนื่องจากการล้างพอร์ตในชั้นล่างอาจกระตุ้นให้เกิดการขายต่ออย่างรุนแรงจากนักลงทุนที่ยังคงเหลืออยู่
บทสรุปของเหตุการณ์ในวันศุกร์ที่ 13 นี้ ไม่ได้เป็นเพียงสถิติความเสียหายทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของนักลงทุนและตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอีกครั้ง อนาคตในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะชี้ชะตาว่าตลาดจะสามารถฟื้นฟูความมั่นคงได้อีกครั้งหรือไม่ หรือจะจมดิ่งลงสู่หุบเหวที่ลึกกว่านี้
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