Bitcoin's Price Action Dictated by Ascending Channel

The author discusses the pattern of price movements in Bitcoin, which has been influenced by an ascending channel since April 9. Every time Bitcoin touches the rising support line of this channel, there has been a reliable rebound towards the upper boundary.
รูปแบบราคาในอดีตยืนยันว่า ทุกครั้งที่บิตคอยน์แตะขอบล่างของกรอบ Ascending Channel มักตามมาด้วยการดีดตัวอย่างรุนแรงระดับ 10% ขึ้นไปเสมอ เป้าหมายถัดไปที่น่าจับตาอยู่ที่ระดับ 86,000 ดอลลาร์ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือห้ามหลุดแนวรับที่ 79,000 ดอลลาร์ มิเช่นนั้นโครงสร้างขาขึ้นรอบนี้อาจถูกทำลายแม้ราคา Bitcoin จะร่วงลงมาต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ จนทำให้หลายคนกังวล แต่ในมุมมองทางเทคนิค นี่เป็นเพียงการย่อตัวเพื่อสะสมพลังในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น การที่ราคาร่วงลงมาทดสอบแนวรับบริเวณขอบล่างของกรอบคู่ขนาน (Channel) มักจะเป็นสัญญาณล่วงหน้าว่า การพุ่งทะยานครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น ซึ่งถ้าแรงซื้อกลับเข้ามาตามคาด มีโอกาสสูงที่จะได้เห็น Bitcoin พุ่งตามพฤติกรรมราคาที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆในอดีต ท่ามกลางภาวะตลาดที่เกิดการผันผวนจนฉุดให้ราคาบิตคอยน์ ( Bitcoin ) ร่วงกลับลงมาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 79,000 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ แต่ Ali Martinez นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังเชื่อว่า บิตคอยน์ยังมีศักยภาพที่จะพุ่งทะยาน จนไปแตะระดับ 86,000 ดอลลาร์ ได้ในเร็วๆ นี้ Ali Martinez ระบุว่า แม้บิตคอยน์จะมีการย่อตัวลงต่ำกว่าระดับ 80,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ แต่โครงสร้างทางเทคนิคของบิตคอยน์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบแนวโน้มขาขึ้น ( Ascending Channel ) ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาบิตคอยน์ มาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาI’ve been tracking an ascending channel that has dictated Bitcoin 's price action since April 9.
Every time BTC has touched the rising support line of this channel, we've seen a reliable rebound toward the upper boundary
Bitcoin Ascending Channel Price Action Rebound Upper Boundary
หุ้น Strategy พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ของปี 2026 รับอานิสงค์ Bitcoin ยืนเหนือ $80,000สรุปข่าว หุ้น Strategy (MSTR) ขยับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ของปี 2026 หลังราคา Bitcoin ฟื้นตัวเหนือระดับ $80,000 บริษัทกลับมาเดินหน้าสะสม Bitcoin อีกครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างราคา Bitcoin และอัตราส่วน Copper-to-Gold ในการเปิดรับความเสี่ยงบทความเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคา Bitcoin และอัตราส่วน Copper-to-Gold ในการเปิดรับความเสี่ยงในโลกการเงิน อัตราส่วนนี้ถูกใช้เป็นตัววัดทิศทางเศรษฐกิจและความกล้าเสี่ยงของนักลงทุน เมื่อตัวเลขสูงขึ้นแปลว่าตลาดกำลังเปิดรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin การที่อัตราส่วน Copper-to-Gold พุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน สะท้อนให้เห็นว่าเม็ดเงินในตลาดโลกกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่เติบโตตามเศรษฐกิจ และนักลงทุนก็พร้อมจะรับความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งสภาวะนี้เป็นตัวจุดชนวนสำคัญที่จะส่งผลดีต่อรอบขาขึ้นของ Bitcoin ในระยะยาว
Bitcoin ทำผลงานต่ำกว่าหุ้นเทคสหรัฐฯ ในระยะยาวBitcoin ทำผลงานต่ำกว่าหุ้นเทคสหรัฐฯ ในระยะยาว โดย Nasdaq 100 ดัชนีที่รวมบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เช่น Apple, Microsoft และ NVIDIA สามารถให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่า Bitcoin อย่างชัดเจน ขณะที่ Bitcoin เพิ่มขึ้นเพียง 43.8% เท่านั้น
JPMorgan เพิ่มถือหุ้น Bitcoin ETF ของ BlackRock พุ่ง 175% ใน Q1 ปี 2026JPMorgan เพิ่มการถือครองหุ้น BlackRock IBIT Bitcoin ETF ไปที่ 8.3 ล้านหุ้นใน Q1 ปี 2026 เพิ่มขึ้น 175% สัญญาณสำคัญที่ธนาคารยักษ์ใหญ่หันมาสะสม Bitcoin ETF อย่างจริงจัง
Bitcoin's Technical Indicators Signal Caution as Price May Test $75,000, Clarity Act, and Market ConditionsThe news text discusses the technical indicators of Bitcoin, the proposed Clarity Act, and the current market conditions. It also mentions the potential impact of the Clarity Act on Bitcoin and other cryptocurrencies, as well as the potential consequences of a potential conflict between China and the U.S. in Taiwan.
ปัจจัยกดดันทางจิตวิทยาทำให้เกิดแรงเทขายทำกำไรและกดดันราคา Bitcoin ในระยะสั้นการโยกย้ายสินทรัพย์ของกองทุนยักษ์ใหญ่เข้าสู่กระดานเทรด ประกอบกับยอดเงินไหลออกจากกองทุน ETF จำนวนมหาศาล ถือเป็นปัจจัยกดดันทางจิตวิทยาที่อาจทำให้เกิดแรงเทขายทำกำไรและกดดันราคา Bitcoin ในระยะสั้น
