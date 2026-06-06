Bitcoin ลดราคาลงถึง $61,000 แต่มีผู้ประกาศซื้อในช่วงที่ตลาดปรับตัวลง

ในช่วงแรกของการโพสต์ มียอดไลก์ราว 1,900 ครั้ง และคอมเมนต์ 146 รายการ คิดเป็นมูลค่าซื้อ Bitcoin ประมาณ 20,460 บาท และตัวเลขดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นได้ตามจำนวนผู้มีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน Bitcoin ได้ร่วงอย่างรุนแรงจนทะลุ $61,000 ท่ามกลางแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสถานการณ์ตะวันออกกลางแม้มูลค่าการซื้อจะไม่ได้มากพอที่จะส่งผลต่อราคา Bitcoin ในตลาดโลก แต่การออกมาประกาศซื้อในช่วงที่ตลาดกำลังปรับตัวลง อาจช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อยในชุมชนคริปโตไทยได้ไม่น้อยได้ประกาศว่าจะนำยอดไลก์และคอมเมนต์จากโพสต์บน Facebook มาคำนวณเป็นเงินสำหรับซื้อ Bitcoin ก่อนจบวันนี้ สูตรที่ใช้ก็ตรงไปตรงมา คือ นำยอดไลก์และยอดคอมเมนต์มารวมกัน แล้วคูณด้วย 10 บาท กลายเป็นจำนวนเงินที่จะนำไปซื้อ Bitcoin จริง ทำให้ยิ่งมีคนเข้ามากดไลก์หรือร่วมแสดงความคิดเห็นมากเท่าไร มูลค่าการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยช่วงเวลาที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อย เพราะเกิดขึ้นในจังหวะที่ Bitcoin กำลังร่วงทะลุ $61,000 ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับต่ำสุดของช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาระบุว่าการร่วงอย่างรุนแรงของ Bitcoin ในสัปดาห์นี้ทำให้เกิดการล้างพอร์ตในตลาดฟิวเจอร์รวมกันมากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง สะท้อนความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างชัดเจน ในสถานการณ์เช่นนี้ การออกมาประกาศ ‘ซื้อ’ แทนที่จะขาย จึงถูกมองว่าเป็นการแสดงจุดยืนของนักลงทุนที่ยังเชื่อมั่นในระยะยาวมากกว่าการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 12 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในโซน Extreme Fear หรือภาวะที่นักลงทุนส่วนใหญ่มีความกังวลสูง
ในช่วงแรกของการโพสต์ มียอดไลก์ราว 1,900 ครั้ง และคอมเมนต์ 146 รายการ คิดเป็นมูลค่าซื้อ Bitcoin ประมาณ 20,460 บาท และตัวเลขดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นได้ตามจำนวนผู้มีส่วนร่วม ขณะเดียวกัน Bitcoin ได้ร่วงอย่างรุนแรงจนทะลุ $61,000 ท่ามกลางแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสถานการณ์ตะวันออกกลางแม้มูลค่าการซื้อจะไม่ได้มากพอที่จะส่งผลต่อ ราคา Bitcoin ในตลาดโลก แต่การออกมา ประกาศซื้อ ในช่วงที่ตลาดกำลังปรับตัวลง อาจช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อยใน ชุมชนคริปโตไทย ได้ไม่น้อยได้ประกาศว่าจะนำยอดไลก์และคอมเมนต์จากโพสต์บน Facebook มาคำนวณเป็นเงินสำหรับซื้อ Bitcoin ก่อนจบวันนี้ สูตรที่ใช้ก็ตรงไปตรงมา คือ นำยอดไลก์และยอดคอมเมนต์มารวมกัน แล้วคูณด้วย 10 บาท กลายเป็นจำนวนเงินที่จะนำไปซื้อ Bitcoin จริง ทำให้ยิ่งมีคนเข้ามากดไลก์หรือร่วมแสดงความคิดเห็นมากเท่าไร มูลค่าการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยช่วงเวลาที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ถือว่าน่าสนใจไม่น้อย เพราะเกิดขึ้นในจังหวะที่ Bitcoin กำลังร่วงทะลุ $61,000 ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับต่ำสุดของช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาระบุว่าการร่วงอย่างรุนแรงของ Bitcoin ในสัปดาห์นี้ทำให้เกิดการล้างพอร์ตในตลาดฟิวเจอร์รวมกันมากกว่า 1.
1 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง สะท้อนความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างชัดเจน ในสถานการณ์เช่นนี้ การออกมาประกาศ ‘ซื้อ’ แทนที่จะขาย จึงถูกมองว่าเป็นการแสดงจุดยืนของนักลงทุนที่ยังเชื่อมั่นในระยะยาวมากกว่าการเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 12 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในโซน Extreme Fear หรือภาวะที่นักลงทุนส่วนใหญ่มีความกังวลสู
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