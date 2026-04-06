Bitcoin พุ่งทะลุ $68,000: สัญญาณบวกในตลาดคริปโตท่ามกลางความไม่แน่นอน

ราคา Bitcoin (BTC) ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทะลุ $68,000 พร้อมปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย และอาจส่งผลดีต่อตลาด Altcoin
ราคา Bitcoin ( BTC ) ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 โดยพุ่งขึ้นกว่า 2.53% แตะระดับ $68,855 ภายใน 24 ชั่วโมง จากจุดต่ำสุดที่ $66,634 ไปจนถึงจุดสูงสุดที่ $69,328 การดีดตัวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายวัน ทำให้ราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยา $70,000 อีกครั้ง การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง Bitcoin เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศคริปโตโดยรวมอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงสูงถึง $2.
67 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญจากนักลงทุนรายใหญ่ ไม่ใช่เพียงแค่การปรับตัวขึ้นของราคาบนปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง มูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin ในปัจจุบันอยู่ที่ $1.38 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำสถานะของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก \การพุ่งขึ้นของราคาในครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ตลาดการเงินโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนมากมาย ทั้งในเรื่องทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ย และแรงกดดันด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันหันมามองหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองมากขึ้น Bitcoin จึงกลับมาได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผูกติดกับนโยบายของรัฐบาลใดๆ นอกจากนี้ กระแสเงินทุนที่ไหลเข้ากองทุน ETF Bitcoin แบบ Spot ในสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์ติดตามอย่างใกล้ชิด ข้อมูลกระแสเงินทุนเข้า ETF มักมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ Bitcoin สร้างแรงซื้อในระยะสั้นได้แข็งแกร่ง การที่ราคา Bitcoin สามารถยืนเหนือระดับ $65,000 ได้ในระยะเวลาหนึ่ง และมีการทดสอบโซนใกล้ $70,000 อีกครั้งในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ในทิศทางบวก ในส่วนของ Altcoin เมื่อ Bitcoin มีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ตลาด Altcoin มักจะมีการตอบสนองในสองช่วงเวลา ช่วงแรกคือ Altcoin จะปรับตัวขึ้นตาม Bitcoin แต่ยัง Underperform เนื่องจากนักลงทุนยังคงเทเงินลงทุนไปที่ Bitcoin ก่อน หลังจากนั้น หาก Bitcoin ยังคงรักษาเสถียรภาพและ Dominance เริ่มลดลง เงินทุนบางส่วนจะไหลเข้าสู่ Altcoin ชั้นนำ เหรียญที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เช่น Ethereum (ETH) ซึ่งมีระบบนิเวศ DeFi และการอัปเกรดโปรโตคอลอย่างต่อเนื่อง มักจะเป็นเหรียญแรกๆ ที่ได้รับเงินทุนต่อจาก Bitcoin นอกจากนี้ กลุ่ม Layer-2 บน Ethereum อย่าง Arbitrum และ Optimism รวมถึงกลุ่มเหรียญที่มีข่าวสารเฉพาะตัว เช่น โปรโตคอลที่จะมีการอัปเกรดในอนาคต มักจะดึงดูดเงินทุนในช่วงที่ตลาดเป็นบวก อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวัง Altcoin ที่มีปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ ซึ่งอาจถูกเทขายทำกำไรได้เร็วกว่าที่คาด การเลือกเหรียญที่มีเรื่องราวและการพัฒนาที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญกว่าการไล่ตามทุกสิ่งพร้อมกัน \ในมุมมองของ DeFi และระบบนิเวศที่กว้างขึ้น กิจกรรมบนเชนเริ่มมีความคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิเคราะห์มักจะติดตามมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ในโปรโตคอล DeFi (TVL) ควบคู่ไปกับราคา เมื่อ Bitcoin ปรับตัวขึ้น ราคาของ Ethereum และโทเคนสายงาน DeFi มักจะปรับตัวขึ้นตาม ส่งผลให้ TVL ที่คำนวณเป็นดอลลาร์เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆ ให้เข้ามาสำรวจโอกาสในการฝากสภาพคล่องและรับผลตอบแทน ในช่วงที่ตลาดเป็นบวก กิจกรรมบนเชน เช่น การทำธุรกรรม การแลกเปลี่ยนบน DEX และการเปิดสถานะในตลาดอนุพันธ์บนเชน มักจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โปรโตคอล DeFi ที่มีปริมาณธุรกรรมสูงและค่าธรรมเนียมที่สะสมได้ดีจะกลายเป็นที่จับตาของนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนในระยะกลาง นอกจากนี้ กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ Restaking Protocol และโครงสร้างพื้นฐานของ Ethereum ก็น่าจับตามองในช่วงที่ตลาดเปิดกว้าง ในแง่ของเรื่องราว (Narrative) ที่ได้รับความสนใจ กลุ่ม Real World Assets (RWA) ที่นำสินทรัพย์ในโลกจริงมาโทเคนไนซ์บนบล็อกเชน รวมถึงกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI บนบล็อกเชน ยังคงเป็นธีมที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ตลาดเป็นบวกจาก Bitcoin เรื่องราวเหล่านี้มักจะได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น โดยส่วนตัวผมมองว่าการพุ่งขึ้น 2.53% ในวันนี้มีความน่าสนใจมากกว่าตัวเลขที่แสดง เพราะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดการเงินโลกมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงให้อ่อนตัวลง แต่วันนี้ Bitcoin กลับเลือกไปในทิศทางตรงกันข้าม สิ่งที่ผมจะจับตาดูต่อไปคือพฤติกรรมของราคาใกล้ $69,000-$70,000 ว่าจะมีแรงขายทำกำไรมากน้อยเพียงใด ปริมาณการซื้อขายจะยังคงแข็งแกร่งหรือไม่ และกระแสเงินทุนเข้า ETF Bitcoin ในวันทำการถัดไป หากตัวเลขเหล่านี้ยังคงเป็นบวก ผมเชื่อว่าบรรยากาศในตลาดคริปโตโดยรวมน่าจะยังคงคึกคักต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง\คำเตือน: คริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งหมด ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ บทความนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุ
