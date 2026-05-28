Bitcoin Lawsuit: ‘Noah Doe’ and Company Sue to Own Inactive Wallets

A group of individuals, led by ‘Noah Doe’, have filed a lawsuit against the New York Police Department (NYPD) and the court to claim ownership of over 39,000 inactive Bitcoin wallets, with a total of over 3.8 million BTC. The case raises the question of whether inactive Bitcoin wallets can be considered lost property or if the first person to find them on the blockchain can claim ownership.
พวกเขานำข้อมูล Public Key หรือที่อยู่กระเป๋าบิตคอยน์ใส่แฟลชไดรฟ์ไปแจ้งความกับตำรวจนิวยอร์กว่าเป็น ‘ของหาย’ แล้วฟ้องศาลเพื่อขอสิทธิ์เป็นเจ้าของตามกฎหมายปี 1940 ถึงศาลจะให้ชนะคดี ก็ไม่มีใครโอนเงินออกมาได้อยู่ดีเพราะไม่มี Private Key เว้นแต่จะรอเทคโนโลยีควอนตัมมาแฮกในอนาคตกลุ่มคนหัวใสนำโดย ‘ Noah Doe ’ ร่วมกับบริษัทในเครือยื่นฟ้องศาลนิวยอร์กเพื่อขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกระเป๋า Bitcoin กว่า 39,000 ใบ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมานาน 6 ปี โดยมีเหรียญรวมกันกว่า 3.
8 ล้าน BTC โดยพวกเขาใช้อัลกอริธึมสแกนหากระเป๋า Bitcoin ก่อนอ้างกฎหมายทรัพย์สินสูญหายในปี 1940 เพื่อพยายามฮุบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ทว่าต่อให้ศาลตัดสินให้ชนะคดี พวกเขาก็ยังไม่สามารถแตะ Bitcoin เหล่านั้นได้ หากไม่มี Private Ke
Bitcoin Lawsuit Noah Doe Inactive Bitcoin Wallets Lost Property Blockchain Ownership
