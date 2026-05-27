📆5/27/2026 6:16 PM
siamblockchain
Bitcoin อาจกำลังส่งสัญญาณเตือน "ขายในเดือนพฤษภาคมแล้วจากไป" โดยราคาปรับตัวลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์หลังจากถูกปฏิเสธที่แนวต้านใกล้ระดับ 83,000 ดอลลาร์

Bitcoin อาจกำลังส่งสัญญาณเตือน "ขายในเดือนพฤษภาคมแล้วจากไป" โดยราคาปรับตัวลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์หลังจากถูกปฏิเสธที่แนวต้านใกล้ระดับ 83,000 ดอลลาร์ และขณะนี้กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะปิดเดือนด้วยตัวเลขติดลบ "ขายในเดือนพฤษภาคมแล้วจากไป" เป็นคำกล่าวที่เป็นที่นิยมใน วอลล์สตรีท ซึ่งอิงจากแนวคิดที่ว่าหุ้นมักจะทำผลงานได้ดีกว่าในช่วงเดือนที่มีอากาศหนาวเย็นเมื่อเทียบกับช่วงฤดูร้อน ตัวอย่างเช่น ดัชนีอ้างอิงของสหรัฐอเมริกาอย่าง S&P 500 มีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ 0.

24 เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเดือนและติดลบ 2.25 เปอร์เซ็นต์ในสามเดือนหลังจากที่เดือนพฤษภาคมปิดลบมาตั้งแต่ปี 1990 ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาบวก 1.22 เปอร์เซ็นต์เมื่อผ่านไปหกเดือนและบวก 7.44 เปอร์เซ็นต์ใน 12 เดือน ประวัติศาสตร์เดือนพฤษภาคมของ Bitcoin เองก็แสดงให้เห็นถึงคำเตือนระยะสั้นที่คล้ายคลึงกัน โดย BTC มีผลขาดทุนในเดือนพฤษภาคมปี 2013, 2015, 2018, 2021, 2022 และ 2023 ซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยในหนึ่งเดือนต่อมาอยู่ที่ระดับติดลบ 10.1 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะสามเดือนก็ติดลบเช่นกันที่ประมาณ 3.3 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น BTC จึงมักจะไม่ผ่านการฟื้นตัวที่สำคัญในช่วงฤดูร้อนหลังจากที่ร่วงลงในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าเดือนพฤษภาคมที่ติดลบสามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณการยอมจำนนในระยะสั้นได้หกเดือนหลังจากเดือนพฤษภาคมที่ติดลบ ผลตอบแทนเฉลี่ยของ BTC จะกระโดดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 139 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงปลายปี 2013 และหากตัดค่าผิดปกติที่สูงเกินไปนั้นออก ผลตอบแทนเฉลี่ยหกเดือนจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 12.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาจากราคาปัจจุบันของ Bitcoin ที่อยู่ใกล้ระดับ 75,850 ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยในอดีตหลังจากเดือนพฤษภาคมที่ติดลบชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ราคาอาจลดลงไปสู่ระดับ 68,200 ดอลลาร์ภายในเดือนมิถุนายน และ 73,350 ดอลลาร์ภายในเดือนสิงหาคม ส่วนค่าเฉลี่ยหกเดือนชี้ไปที่ระดับเกือบ 181,300 ดอลลาร์ภายในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะถูกบิดเบือนอย่างหนักจากสถิติในปี 2013 ก็ตาม ซึ่งหากตัดค่าผิดปกตินั้นออกไป เป้าหมายหกเดือนจะลดลงมาสู่ระดับที่สมจริงมากขึ้นที่ 85,600 ดอลลาร์ เมื่อพิจารณาจากสัญญาณทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เพียงอย่างเดียว นักลงทุน Bitcoin ระยะยาวแทบจะไม่มีเหตุผลใดๆ เลยที่จะต้อง "ขายในเดือนพฤษภาคมแล้วจากไป" ข้อมูลต่างๆ ชี้ไปที่ความอ่อนแอในระยะสั้นมากกว่าการพังทลายอย่างถาวรในแนวโน้มขาขึ้นภาพใหญ่ของ BTCหาก Bitcoin ปิดเดือนนี้ต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ แท่งเทียนสีแดงในเดือนพฤษภาคมจะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของตลาดหมี ในปี 2018 และ 2022 การขาดทุนในเดือนพฤษภาคมไม่ได้เป็นการทำจุดต่ำสุดอย่างรวดเร็ว ทั้งสองปีนี้แสดงสัญญาณของวัฏจักรหมีอยู่แล้ว โดย BTC มีการซื้อขายต่ำกว่าแนวรับหลักและสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงพร้อมกับจุดต่ำสุดที่ต่ำลง หลังจากที่ปิดเดือนพฤษภาคมด้วยสีแดงเหล่านั้น Bitcoin ร่วงลงเฉลี่ย 26 เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเดือนต่อมา 21.6 เปอร์เซ็นต์ในสามเดือนต่อมา และประมาณ 46 เปอร์เซ็นต์ในหกเดือนต่อมา ในปีปกติหรือปีระหว่างวัฏจักร เดือนพฤษภาคมที่ติดลบมักจะชี้ไปที่ความอ่อนแอระยะสั้น ไม่ใช่การพังทลายของเทรนด์ทั้งหมด แต่ในตลาดหมี สัญญาณเดียวกันนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการเทขายอย่างรุนแรงในอดีตในตลาดหมีครั้งก่อนหน้า BTC มักจะทะลุลงต่ำกว่าแนวรับหลักของวัฏจักรก่อนเสมอ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 6,000 ดอลลาร์ในปี 2018 และ 30,000 ถึง 32,000 ดอลลาร์ในปี 2022 ก่อนที่การเทขายจะรุนแรงขึ้น ปัจจุบัน BTC ยังคงซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 75,000 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าแนวรับของวัฏจักรปัจจุบันที่ใกล้ระดับ 60,000 ดอลลาร์ หากราคาปิดต่ำกว่าโซนดังกล่าวก็จะทำให้มุมมองของฝั่งตลาดหมีแข็งแกร่งขึ้น การปิดรายเดือนที่ต่ำกว่า 70,000 ถึง 72,000 ดอลลาร์ก็จะทำให้ฝั่งตลาดหมีมีความกล้ามากขึ้นเช่นกัน ในขณะที่การหลุดลงไปลึกกว่า 60,000 ถึง 65,000 ดอลลาร์จะทำให้ยากที่จะปฏิเสธว่าการตกต่ำในปัจจุบันเป็นเพียงแค่การปรับฐานธรรมด

