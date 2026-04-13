Bitcoin นำทัพสินทรัพย์ดิจิทัล ดึงดูดเงินทุนไหลเข้าทะลุ 871 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Bitcoin ยังคงเป็นดาวเด่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ดึงดูดเงินทุนจำนวนมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Ethereum ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน แม้ตลาดโดยรวมจะยังมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบอยู่บ้าง
ในบรรดา สินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งหมด Bitcoin ยังคงครองความเป็นผู้นำอย่างแข็งแกร่ง ดึงดูด เงินทุนไหลเข้า สุทธิอย่างมหาศาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลข เงินทุนไหลเข้า สุทธิสำหรับ Bitcoin ในช่วงสัปดาห์เดียวพุ่งสูงถึง 871 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้ยอดเงินไหลเข้าสะสมตั้งแต่ต้นปี (Year-to-Date หรือ YTD) ใกล้แตะระดับ 2 พันล้านดอลลาร์แล้ว ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนที่มีต่อ Bitcoin ในฐานะ สินทรัพย์ดิจิทัล หลัก และเป็นสัญญาณบวกที่บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของตลาดโดยรวม นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนใน Bitcoin โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่มองว่า Bitcoin เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงและเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนระยะยาว
Ethereum ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Bitcoin ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นกัน โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 196.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ว่ายอดรวมตั้งแต่ต้นปียังคงติดลบอยู่เล็กน้อยก็ตาม อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าของเงินทุนที่ Ethereum ได้รับในช่วงสัปดาห์นี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีและบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นใน Ethereum และศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Short Bitcoin ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากการลดลงของราคา Bitcoin ได้ โดยผลิตภัณฑ์นี้มีเงินทุนไหลเข้า 20.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่า แม้ว่าภาพรวมของตลาดจะเป็นบวก แต่ก็ยังมีนักลงทุนบางส่วนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงและมองหาโอกาสในการทำกำไรจากความผันผวนของตลาด การมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ Short Bitcoin สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และความหลากหลายของกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนนำมาใช้
เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาค สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งเงินทุนหลักที่ไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชัดเจน โดยคิดเป็น 1,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 95% ของยอดรวมทั้งหมดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของกองทุน ETF Bitcoin สัญชาติอเมริกัน ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่นักลงทุนสถาบันเลือกใช้ในการเข้าลงทุนใน Bitcoin ประเทศอื่นๆ ที่มีการไหลเข้าน่าสังเกต ได้แก่ เยอรมนี 34.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แคนาดา 7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสวิตเซอร์แลนด์ 6.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะน้อยกว่าของสหรัฐอเมริกาอย่างมาก แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก
เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต ข้อมูลจาก CoinShares แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าการไหลเข้าของเงินทุนในสัปดาห์นี้จะสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจ แต่ก็ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดที่เคยทำได้ในช่วงปลายปี 2025 ซึ่งสูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวจากช่วงที่มีเงินทุนไหลออกติดต่อกันหลายสัปดาห์ในช่วงต้นปี 2026 ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังกลับมาให้ความสนใจในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอีกครั้ง
