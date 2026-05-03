Bitcoin บนกระดานเทรดลดต่ำสุดในรอบ 7 ปี วาฬสะสมต่อเนื่อง สัญญาณบวกหรือแค่ภาพลวงตา?

ปริมาณ Bitcoin บนกระดานเทรดทั่วโลกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี ท่ามกลางการไหลออกของเงินทุน แต่กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่กลับเข้าสะสมอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของการปรับขึ้นราคาครั้งใหม่ แต่ตลาดก็ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ตลาด Bitcoin ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยปริมาณ Bitcoin ที่ปรากฏบนกระดานเทรดต่างๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเหลือเพียงประมาณ 2.43 ล้าน BTC ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสเงินทุนไหลออกจากกระดานเทรดมูลค่ากว่า 3.
4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ หรือที่เรียกว่า ‘วาฬ’ (Whales) กำลังเข้าสะสม Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมกันแล้วมี Bitcoin ในครอบครองมากกว่า 270,000 BTC ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2013 ปรากฏการณ์นี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวของนักลงทุนกลุ่มนี้ที่มีต่อ Bitcoin และอาจเป็นสัญญาณของการเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต การวิเคราะห์เชิงลึกโดยใช้ตัวชี้วัด On-chain อย่าง RHODL Ratio ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างนักลงทุนระยะยาวและระยะสั้น พบว่าปัจจุบันอยู่ที่ 4.5 ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงมากในประวัติศาสตร์ ตัวเลขนี้เคยปรากฏเฉพาะในช่วงใกล้กับจุดต่ำสุดของตลาดในปี 2015 และ 2022 ก่อนที่ราคา Bitcoin จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในเวลาต่อมา RHODL Ratio ที่สูงบ่งชี้ว่านักลงทุนระยะยาวกำลังถือครอง Bitcoin จำนวนมาก และมีความเชื่อมั่นว่าจะเห็นการเติบโตของราคาในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา Bitcoin ในช่วง 8 ชั่วโมงล่าสุดอยู่ที่ -0.0037% และค่าเฉลี่ย 30 วันอยู่ที่ -5% ซึ่งถือว่าแตกต่างจากค่าปกติ นักวิเคราะห์มองว่าความผันผวนนี้อาจสะท้อนกลยุทธ์ของสถาบันการเงินที่ลงทุนใน Bitcoin ผ่าน Exchange Traded Funds (ETFs) และใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง เช่น Futures เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน การลดลงของปริมาณ Bitcoin บนกระดานเทรดควบคู่ไปกับการสะสมของนักลงทุนรายใหญ่ และสัญญาณเชิงบวกจากข้อมูล On-chain กำลังสร้างโครงสร้างตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ในอดีต โครงสร้างตลาดแบบนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับขึ้นของราคา Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณ Bitcoin ที่พร้อมสำหรับการขายในตลาดกำลังลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต อย่างไรก็ตาม ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เกิดคำถามว่านี่คือจุดเริ่มต้นของรอบการปรับขึ้นราคาครั้งใหม่หรือไม่ นักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ตลาดกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของราคา Bitcoin ในระยะสั้นและระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจพลวัตของตลาด Bitcoin และโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น การไหลออกของเงินทุนจากกระดานเทรดอาจเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนต้องการเก็บ Bitcoin ไว้ใน Wallet ส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น หรืออาจเป็นการย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีความน่าสนใจมากกว่าในขณะนั้น แต่การสะสมของนักลงทุนรายใหญ่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อ Bitcoi
