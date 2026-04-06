Bitcoin พุ่งทะลุ $68,855 ดึงตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง

Bitcoin ทะยานขึ้น 2.53% ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงแรงซื้อจากทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย ราคาเข้าใกล้ $70,000 สร้างบรรยากาศเชิงบวกในตลาด
ราคา Bitcoin ( BTC ) พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันที่ 6 เมษายน 2569 โดยปรับตัวขึ้นกว่า 2.53% ในรอบ 24 ชั่วโมง ทะลุระดับ $68,855 จากจุดต่ำสุดที่ $66,634 ไปจนถึงจุดสูงสุดที่ $69,328 การดีดตัวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายวัน ทำให้ราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยา $70,000 อีกครั้ง การพุ่งขึ้นของ Bitcoin ครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งถึง 2.
67 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่ชัดเจนจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย มูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin ในปัจจุบันอยู่ที่ 1.38 ล้านล้านดอลลาร์ ตอกย้ำสถานะความเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin ในครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ตลาดการเงินโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเรื่องการลดดอกเบี้ย และแรงกดดันด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักลงทุนสถาบันหันมาพิจารณาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองมากขึ้น Bitcoin ได้รับความสนใจอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผูกติดกับนโยบายของรัฐบาลใดๆ นอกจากนี้ กระแสเงินทุนที่ไหลเข้ากองทุน ETF Bitcoin แบบ Spot ในสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลกระแสเงินทุนเข้า ETF มักมีความสัมพันธ์กับการสร้างแรงซื้อระยะสั้นที่แข็งแกร่งของ Bitcoin การที่ราคา Bitcoin สามารถยืนเหนือระดับ $65,000 ได้ในระยะเวลาหนึ่ง และมีการทดสอบโซนใกล้ $70,000 อีกครั้ง แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เป็นบวกในตลาด\เมื่อ Bitcoin ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ตลาด Altcoin มักจะได้รับผลกระทบในสองเฟส เฟสแรก Altcoin มักจะปรับตัวขึ้นตาม Bitcoin แต่ยัง Underperform เนื่องจากนักลงทุนยังคงเทเงินทุนไปที่ Bitcoin ก่อน หลังจากนั้น หาก Bitcoin สามารถรักษาระดับราคาได้ และ Dominance ของ Bitcoin เริ่มลดลง เงินทุนบางส่วนจะไหลเข้าสู่ Altcoin ชั้นนำ เหรียญที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เช่น Ethereum (ETH) ซึ่งมีระบบนิเวศ DeFi และการอัปเกรดโปรโตคอลอย่างต่อเนื่อง มักจะเป็นเหรียญแรกๆ ที่ได้รับเงินทุนต่อจาก Bitcoin นอกจากนี้ กลุ่ม Layer-2 บน Ethereum อย่าง Arbitrum และ Optimism รวมถึงกลุ่มเหรียญที่มีข่าวสารเฉพาะตัว เช่น โปรโตคอลที่จะมีการอัปเกรดในอนาคต ก็มักจะดึงดูดเงินทุนในช่วงที่ตลาดเป็นบวก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวัง เพราะในช่วงที่ Bitcoin ยังไม่สามารถยืนเหนือ $70,000 ได้อย่างมั่นคง Altcoin ที่มีปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอมักจะถูกเทขายทำกำไรได้เร็วกว่าที่คาด การเลือกเหรียญที่มีการพัฒนาและเรื่องราวที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญ\นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของราคาแล้ว นักวิเคราะห์ยังติดตามมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ในโปรโตคอล DeFi (TVL) อย่างใกล้ชิด เมื่อ Bitcoin ปรับตัวขึ้น ราคาของ Ethereum และโทเคนสายงาน DeFi มักจะปรับตัวขึ้นตาม ส่งผลให้ TVL ที่คำนวณเป็นดอลลาร์เพิ่มขึ้น ซึ่งดึงดูดนักลงทุนใหม่ให้เข้ามาสำรวจโอกาสในการฝากสภาพคล่องและรับผลตอบแทน ในช่วงที่ตลาดเป็นบวก กิจกรรมบนเชน เช่น การทำธุรกรรม การแลกเปลี่ยนบน DEX และการเปิดสถานะในตลาดอนุพันธ์บนเชน มักจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โปรโตคอล DeFi ที่มีปริมาณธุรกรรมสูงและค่าธรรมเนียมที่ดีจะเป็นที่จับตาของนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนในระยะกลาง นอกจากนี้ กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ Restaking Protocol และโครงสร้างพื้นฐานของ Ethereum ก็น่าจับตามองเช่นกัน ในแง่ของเรื่องราวที่ได้รับความสนใจ กลุ่ม Real World Assets (RWA) ที่นำสินทรัพย์ในโลกจริงมาโทเคนไนซ์บนบล็อกเชน รวมถึงกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI บนบล็อกเชน ยังคงเป็นธีมที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง และได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมในช่วงที่ตลาดเป็นบวกจาก Bitcoin การพุ่งขึ้น 2.53% ในครั้งนี้มีความสำคัญมากกว่าตัวเลขที่ปรากฏ เพราะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดการเงินโลกมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งตามปกติแล้วจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงให้อ่อนตัวลง แต่ Bitcoin กลับเลือกที่จะไปในทิศทางตรงกันข้าม สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคือพฤติกรรมของราคาในบริเวณใกล้ $69,000-$70,000, ปริมาณการซื้อขาย และกระแสเงินทุนเข้า ETF Bitcoin ในวันทำการถัดไป ถ้าตัวเลขเหล่านี้ยังคงเป็นบวก ตลาดคริปโตโดยรวมน่าจะยังคงมีชีวิตชีวาต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่ง คริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชา
Bitcoin BTC Altcoin Defi ETF ตลาดคริปโต ราคา Bitcoin Ethereum RWA
