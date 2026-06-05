Bitcoin อ่อนแรงหนัก ถูกกดดันจากกระแส AI และปัจจัยภายใน

ราคา Bitcoin ร่วงกว่า 13% ในสัปดาห์เดียว หลังถูกกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งกระแส AI ที่ดึงเม็ดเงินออกไป การขาย Bitcoin ของ Strategy และกระแสเงินไหลออกจาก Spot Bitcoin ETF ติดต่อกันยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์
กระแสความร้อนแรงของบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่าง OpenAI, Anthropic และ SpaceX ที่มีแนวโน้มจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ กำลังสร้างแรงกดดันต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะ Bitcoin ซึ่งกำลังเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการพร้อมกัน นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่า หากทั้งสามบริษัทเข้าตลาดจริง จะเป็นหนึ่งในคลื่น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมูลค่ารวมอาจสูงกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้สถาบันการเงินต้องจัดสรรเงินทุนจำนวนมหาศาลเพื่อเข้าร่วมลงทุน ส่งผลให้เม็ดเงินที่เคยไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin อาจถูกดึงออกไป อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งมองว่าการอธิบายทุกอย่างด้วยปัจจัย AI อาจง่ายเกินไป เพราะสาเหตุที่ Bitcoin อ่อนตัวลงในรอบนี้ยังมีหลายปัจจัย ตั้งแต่ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ การปิดสถานะเก็งกำไรในตลาด Futures ภาวะตลาดที่นักลงทุนลดความเสี่ยงโดยรวม เงินที่ไหลออกจาก Spot Bitcoin ETF และล่าสุดคือการขาย Bitcoin ครั้งแรกในรอบหลายปีของบริษัท Strateg.
กระแสความร้อนแรงของบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่าง OpenAI, Anthropic และ SpaceX ที่มีแนวโน้มจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ กำลังสร้างแรงกดดันต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะ Bitcoin ซึ่งกำลังเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการพร้อมกัน นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่า หากทั้งสามบริษัทเข้าตลาดจริง จะเป็นหนึ่งในคลื่น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมูลค่ารวมอาจสูงกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้สถาบันการเงินต้องจัดสรรเงินทุนจำนวนมหาศาลเพื่อเข้าร่วมลงทุน ส่งผลให้เม็ดเงินที่เคยไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin อาจถูกดึงออกไป อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งมองว่าการอธิบายทุกอย่างด้วยปัจจัย AI อาจง่ายเกินไป เพราะสาเหตุที่ Bitcoin อ่อนตัวลงในรอบนี้ยังมีหลายปัจจัย ตั้งแต่ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ การปิดสถานะเก็งกำไรในตลาด Futures ภาวะตลาดที่นักลงทุนลดความเสี่ยงโดยรวม เงินที่ไหลออกจาก Spot Bitcoin ETF และล่าสุดคือการขาย Bitcoin ครั้งแรกในรอบหลายปีของบริษัท Strateg
Bitcoin ราคาตก AI IPO Strategy ขาย Bitcoin Spot Bitcoin ETF เงินไหลออก ตลาดคริปโต
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