Head Topics

Bitcoin ร่วง 3% หลุด $71,000 ท่ามกลางตลาดที่ยังผันผวน

การเงิน News

📆4/12/2026 3:14 PM
📰siamblockchain
152 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 81% · Publisher: 53%

ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลุดระดับ $71,000 ในวันที่ 12 เมษายน 2569 ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง นักวิเคราะห์ชี้แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาลง และแนะนำให้นักลงทุนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ราคา Bitcoin ร่วงลง 3.06% ในวันที่ 12 เมษายน 2569 หลุดระดับ $71,000 มาซื้อขายที่ $70,853 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมงที่ $73,721 การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านแถว $73,100 ได้ ก่อนจะถูกแรงขายกดลงมาอย่างรวดเร็ว มูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin ในขณะนี้อยู่ที่ 1.42 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 3.

04 หมื่นล้านดอลลาร์ การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งในแง่ของทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และสถานการณ์ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต สำหรับผู้ที่ถือ Bitcoin มาระยะยาวนับตั้งแต่ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $124,000 เมื่อกลางปี 2568 การร่วงลงมาจากระดับนั้นกว่า 43% ถือเป็นแรงกดดันทางจิตวิทยาที่ไม่น้อย อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักลงทุนที่ทยอยสะสมในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับต่ำกว่านี้อาจยังอยู่ในสถานะกำไรหรือใกล้เคียงกับราคาทุน ในแง่ของการบริหารพอร์ต นักลงทุนระยะยาวหลายรายมักมองว่าช่วงที่ราคาแกว่งตัวในกรอบเช่นนี้เป็นโอกาสในการทยอยสะสมเพิ่มแบบค่าเฉลี่ย แต่ควรพิจารณาโครงสร้างตลาดรวมด้วย เพราะแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาลงต่อเนื่อง และระดับราคาปัจจุบันยังอยู่ในกรอบกลางของช่วงแกว่งตัวที่กว้างถึง 13.5% การที่ราคา Bitcoin ร่วงลงจากจุดสูงสุดรอบนี้ที่ $73,721 ลงมาต่ำกว่า $71,000 ภายในวันเดียว แสดงให้เห็นว่าแรงขายทำกำไรและการปิดสถานะ Long เริ่มกลับมา เมื่อราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญแถว $73,100 ได้ต่อเนื่อง นักเทรดระยะสั้นที่เปิดสถานะซื้อในช่วงที่ราคาฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ $65,970 เมื่อ 30 มีนาคม ที่ผ่านมาเริ่มถูกแรงกดดันมากขึ้น ในตลาดอนุพันธ์ การร่วงลงแบบนี้มักนำมาซึ่งการล้างพอร์ตของผู้ที่เปิดสถานะ Long ด้วย Leverage สูง ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงขายในตลาดและทำให้ราคาร่วงได้เร็วกว่าปกติ นักเทรดควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Open Interest และอัตรา Funding Rate ในตลาดฟิวเจอร์เพื่อประเมินทิศทางของแรงกดดันในระยะสั้น โครงสร้างตลาดของ Bitcoin ในขณะนี้ชัดเจนว่าอยู่ในช่วงแกว่งตัวระหว่าง $66,000 ถึง $74,900 โดยการที่ราคาหลุดต่ำกว่า $71,000 มาซื้อขายที่ $70,853 ทำให้ระดับ $70,000 กลายเป็นโซนที่นักลงทุนจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นทั้งระดับจิตวิทยาและแนวรับสำคัญตามที่ระบบวิเคราะห์เทคนิคชี้ไว้ ในฝั่งขาขึ้น การที่ราคาจะกลับมาสร้างแนวโน้มบวกได้อีกครั้งต้องอาศัยการทะลุผ่านแนวต้านแถว $73,100 อย่างชัดเจนและยั่งยืน และหากต้องการเปลี่ยนโครงสร้างระยะกลางจากที่แกว่งตัวเป็นขาขึ้น ราคาต้องทะลุ $75,000 ให้ได้ ซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญกว่า ขณะที่แนวรับถัดไปหากหลุด $70,000 คือโซน $68,700 ส่วนตัวผมมองว่าการร่วงลงของ Bitcoin ในวันนี้ไม่ได้น่าตกใจมากนัก ถ้ามองภาพรวม เพราะราคายังคงอยู่ในกรอบแกว่งตัวที่เราเห็นมาเกือบห้าสัปดาห์แล้ว แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสัญญาณที่ว่าราคาไม่สามารถยืนเหนือ $73,100 ได้แม้จะฟื้นตัวมากว่า 10% จากจุดต่ำสุดรอบนี้ นั่นสะท้อนว่าแรงซื้อยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนโครงสร้างตลาด สิ่งที่ผมจะจับตาดูต่อจากนี้คือพฤติกรรมของราคาในโซน $70,000 ว่าจะมีแรงรับกลับมาหรือไม่ ถ้าราคาหลุดและปิดต่ำกว่า $70,000 อย่างชัดเจน แรงขายอาจเพิ่มขึ้นและนำราคาไปทดสอบโซนถัดไปที่ $68,700 และในที่สุดอาจถึงแนวรับหลักที่ $66,000 ซึ่งเป็นขอบล่างของกรอบแกว่งตัวนี้ ผมแนะนำให้ผู้ที่ถืออยู่ไม่ควรตัดสินใจอะไรเร็วเกินไป แต่ควรติดตามภาพรวมตลาดโลกและทิศทางนโยบายการเงินของ Fed ต่อไปอย่างใกล้ชิด เพราะปัจจัยเหล่านั้นยังคงมีน้ำหนักต่อราคาคริปโตในระยะนี้ คริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ บทความนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-15 06:51:37