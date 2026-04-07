Bitcoin ทะยานเหนือ $70,000: สัญญาณขาขึ้นที่แท้จริง หรือกับดักตลาดหมี?

Bitcoinราคา Bitcoinตลาดคริปโต
📆4/7/2026 11:21 PM
📰siamblockchain
ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งแตะ $70,738 นักวิเคราะห์แบ่งเป็นสองขั้ว มองบวกว่าเป็นการยืนยันขาขึ้น มองลบว่าเป็นเพียงการดีดตัวก่อนปรับฐาน

ราคา Bitcoin พุ่งขึ้น 2.10% แตะ $70,738 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยทำจุดสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมงที่ $71,003 ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 5.44 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มูลค่าตลาดรวมพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 1.

42 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เหล่านักวิเคราะห์ตลาดต่างแบ่งออกเป็นสองขั้ว บางส่วนมองว่าการที่ราคา Bitcoin ทะลุระดับ $70,000 เป็นสัญญาณขาขึ้นที่แท้จริง ขณะที่อีกฝ่ายเตือนว่าอาจเป็นเพียงกับดักก่อนการกลับตัวของราคา Bitcoin การที่ราคา Bitcoin สามารถยืนเหนือระดับ $70,000 ได้อีกครั้ง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งนั้น ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อตลาดในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ช่วงราคาที่กว้างถึงกว่า $3,000 สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนสูงที่นักลงทุนจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ราคา Bitcoin ได้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยพุ่งทะลุระดับจิตวิทยา $70,000 ขึ้นไปแตะที่ $70,738 คิดเป็นการปรับตัวขึ้น 2.10% ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง จุดสูงสุดของวันอยู่ที่ $71,003 ในขณะที่จุดต่ำสุดของวันลงไปแตะที่ $67,805 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่วงการเคลื่อนไหวของราคาที่กว้างและมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 5.44 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือว่าค่อนข้างคึกคักในช่วงที่ตลาดกำลังทดสอบระดับราคาที่สำคัญ มูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 1.42 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือ การปรับตัวขึ้นของราคาครั้งนี้เป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือว่าตลาดจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้น หรือเป็นเพียงการดีดตัวขึ้นชั่วคราว ก่อนที่แรงขายจะกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง? \ฝั่งที่มองในเชิงบวก: ทำไมการขึ้นของราคาครั้งนี้อาจเป็นของจริง มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการดีดตัวขึ้นของราคาครั้งนี้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ประการแรกคือ ระดับราคา $70,000 ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขธรรมดา มันเป็นระดับจิตวิทยาที่ตลาดพยายามที่จะทะลุผ่านมาหลายครั้ง การที่ราคา Bitcoin สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้และแตะที่ $71,003 ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั้น บ่งบอกถึงแรงซื้อที่ยังมีอยู่ในตลาดอย่างต่อเนื่อง ในแง่มุมของภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ตลาด Bitcoin ยังคงได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ได้เปลี่ยนแปลงพลวัตของตลาดไปอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนสถาบันที่เข้าลงทุนผ่านช่องทาง ETF มักจะไม่ทำการขายสินทรัพย์ทิ้งในช่วงระยะเวลาอันสั้น ทำให้แรงขายในฝั่งนี้มีข้อจำกัดที่มากกว่าในอดีต นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ฝั่งที่มองในเชิงลบ: ทำไมการขึ้นของราคาครั้งนี้อาจเป็นเพียงกับดักที่น่ากลัว ก่อนที่จะตัดสินว่าตลาด Bitcoin ได้เข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างเต็มตัว ลองพิจารณาสัญญาณอีกด้านหนึ่ง ช่วงราคาที่ผันผวนระหว่างวันที่มีความกว้างกว่า $3,200 นั้น ได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ราคา Bitcoin ได้ร่วงลงไปแตะที่ระดับ $67,805 ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมา ซึ่งหมายความว่ามีนักลงทุนจำนวนมากที่ถูกบังคับให้ทำการขายสินทรัพย์ออกไป หรือตัดสินใจขายสินทรัพย์ทิ้งระหว่างทาง ในบริบทของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงในหลายประเทศ อาจทำให้นักลงทุนสถาบันบางส่วนรีบทำการขายทำกำไรเมื่อราคา Bitcoin เข้าใกล้ระดับราคาที่ตนได้ตั้งเป้าหมายไว้ การดีดตัวขึ้น 2.10% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งวันนั้น ฟังดูน่าตื่นเต้น แต่หากเทียบกับความผันผวนในอดีตของราคา Bitcoin แล้ว ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแต่อย่างใด สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือ ปริมาณการซื้อขายที่ 5.44 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น มาจากการซื้อขายของนักลงทุนระยะยาว หรือมาจากการเก็งกำไรระยะสั้นเป็นหลัก สัญญาณที่สำคัญที่ต้องจับตาเพื่อแยกแยะสถานการณ์ทั้งสองนี

