Bitcoin ทะยานเหนือ $68,000: สัญญาณบวกในตลาดคริปโต

ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทะลุ $68,000 สร้างบรรยากาศเชิงบวกในตลาดคริปโต พร้อมปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย การพุ่งขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ตลาดการเงินโลกมีความไม่แน่นอนสูง
ราคา Bitcoin ( BTC ) พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันที่ 6 เม.ย. 2569 โดยทะลุระดับ $68,855 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 2.53% ในรอบ 24 ชั่วโมง จากจุดต่ำสุดที่ $66,634 ไปจนถึงจุดสูงสุดที่ $69,328 ซึ่งเป็นการดีดตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายวัน และทำให้ราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยา $70,000 อีกครั้ง การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Bitcoin แต่ได้ส่งผลกระทบไปทั่วระบบนิเวศคริปโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 2.
67 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญจากนักลงทุนรายใหญ่ ไม่ใช่เพียงแค่การดีดตัวของราคาบนปริมาณการซื้อขายน้อย ๆ มูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin ในขณะนี้อยู่ที่ 1.38 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำสถานะของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก การพุ่งขึ้นของราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ตลาดการเงินโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการลดดอกเบี้ย รวมถึงแรงกดดันด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ทำให้นักลงทุนสถาบันมองหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองมากขึ้น Bitcoin จึงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผูกติดกับนโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง นอกจากนี้ กระแสเงินทุนที่ไหลเข้ากองทุน ETF Bitcoin แบบ Spot ในสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์จับตาอย่างใกล้ชิด โดยในช่วงที่ผ่านมา ข้อมูลกระแสเงินทุนเข้า ETF มักสอดคล้องกับช่วงที่ Bitcoin สร้างแรงซื้อในระยะสั้นได้แข็งแกร่ง การที่ราคาประคองตัวเหนือระดับ $65,000 มาได้ระยะหนึ่ง และวันนี้พุ่งทดสอบโซนใกล้ $70,000 อีกครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ในทิศทางบวก การพุ่งขึ้น 2.53% พร้อมปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แท้จริงจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยพร้อมกัน การที่ราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยา $70,000 อีกครั้งสร้างบรรยากาศเชิงบวกในระยะสั้นและอาจดึงดูดเงินทุนเข้าสู่ตลาด Altcoin ตามมาด้ว
Bitcoin ETF: การเติบโตที่เหนือกว่า Gold ETF และเส้นทางสู่การเป็นสินทรัพย์หลักวิเคราะห์การเติบโตของ Bitcoin ETF ที่มีแนวโน้มแซงหน้า Gold ETF โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมเงินทุนไหลเข้า และปัจจัยหนุนจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พร้อมเปรียบเทียบศักยภาพการใช้งานที่หลากหลายของ Bitcoin
Read more »
ตลาด Bitcoin เผชิญความท้าทาย: แรงซื้อสถาบัน VS แรงขายยังคงสูงข้อมูลตลาดล่าสุดชี้ให้เห็นความขัดแย้งในตลาด Bitcoin แม้แรงซื้อสถาบันจะเพิ่มขึ้น แต่แรงขายยังคงสูงกดดันราคา
Read more »
Trump Insider Whale เปิด Short Bitcoin และ Ethereum เพิ่ม รวมเป็นมูลค่าสูงถึง 3.6 พันล้านบาทสรุปข่าว Trump Insider Whale ได้เปิด Short Bitcoin + Ethereum เพิ่ม รวมมูลค่าเป็น $110 ล้าน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านบาท
Read more »
ต้นทุนค่าไฟสำหรับผลิต Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $50,000 สัญญาณในอดีตชี้ จุดต่ำสุดมาถึงแล้วสรุปข่าว ต้นทุนการผลิต Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $50,000 แล้ว โดยตัวเลขนี้สะท้อนต้นทุนไฟฟ้าของ นักขุดที่มีค่าไฟฟ้าต่ำกว่า 0.05 ดอลลาร์ต่อ kWh เช่น รัฐ Texas,
Read more »
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin มักร่วง 65-80% ก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ แต่รอบนี้ร่วงแค่ 33%สรุปข่าว Bitcoin มักร่วงหนักก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ ทุกครั้ง ในรอบก่อนๆ Bitcoin ร่วง 65-80% ก่อนการเลือกตั้ง แต่ รอบนี้ร่วงแค่ 33% หมายความว่า
Read more »
Peter Schiff ถาม “ทำไมคนยังถือ Bitcoin?” ท่ามกลางราคาทองคำพุ่งทะลุ All Time HighPeter Schiff นักวิจารณ์ Bitcoin ชื่อดัง ตั้งคำถามถึงการถือครอง Bitcoin ท่ามกลางราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลง ในขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำ All Time High พร้อมวิจารณ์ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง
Read more »