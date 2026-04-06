Bitcoin ทะยานเหนือ $68,000: สัญญาณบวกในตลาดคริปโต

📆4/6/2026 1:58 AM
siamblockchain
ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทะลุ $68,000 สร้างบรรยากาศเชิงบวกในตลาดคริปโต พร้อมปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย การพุ่งขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ตลาดการเงินโลกมีความไม่แน่นอนสูง

ราคา Bitcoin ( BTC ) พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันที่ 6 เม.ย. 2569 โดยทะลุระดับ $68,855 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 2.53% ในรอบ 24 ชั่วโมง จากจุดต่ำสุดที่ $66,634 ไปจนถึงจุดสูงสุดที่ $69,328 ซึ่งเป็นการดีดตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายวัน และทำให้ราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยา $70,000 อีกครั้ง การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Bitcoin แต่ได้ส่งผลกระทบไปทั่วระบบนิเวศคริปโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 2.

67 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญจากนักลงทุนรายใหญ่ ไม่ใช่เพียงแค่การดีดตัวของราคาบนปริมาณการซื้อขายน้อย ๆ มูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin ในขณะนี้อยู่ที่ 1.38 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำสถานะของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก การพุ่งขึ้นของราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ตลาดการเงินโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการลดดอกเบี้ย รวมถึงแรงกดดันด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ทำให้นักลงทุนสถาบันมองหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองมากขึ้น Bitcoin จึงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผูกติดกับนโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง นอกจากนี้ กระแสเงินทุนที่ไหลเข้ากองทุน ETF Bitcoin แบบ Spot ในสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์จับตาอย่างใกล้ชิด โดยในช่วงที่ผ่านมา ข้อมูลกระแสเงินทุนเข้า ETF มักสอดคล้องกับช่วงที่ Bitcoin สร้างแรงซื้อในระยะสั้นได้แข็งแกร่ง การที่ราคาประคองตัวเหนือระดับ $65,000 มาได้ระยะหนึ่ง และวันนี้พุ่งทดสอบโซนใกล้ $70,000 อีกครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ในทิศทางบวก การพุ่งขึ้น 2.53% พร้อมปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แท้จริงจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยพร้อมกัน การที่ราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยา $70,000 อีกครั้งสร้างบรรยากาศเชิงบวกในระยะสั้นและอาจดึงดูดเงินทุนเข้าสู่ตลาด Altcoin ตามมาด้ว

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bitcoin ETF: การเติบโตที่เหนือกว่า Gold ETF และเส้นทางสู่การเป็นสินทรัพย์หลักBitcoin ETF: การเติบโตที่เหนือกว่า Gold ETF และเส้นทางสู่การเป็นสินทรัพย์หลักวิเคราะห์การเติบโตของ Bitcoin ETF ที่มีแนวโน้มแซงหน้า Gold ETF โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมเงินทุนไหลเข้า และปัจจัยหนุนจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ พร้อมเปรียบเทียบศักยภาพการใช้งานที่หลากหลายของ Bitcoin
Read more »

ตลาด Bitcoin เผชิญความท้าทาย: แรงซื้อสถาบัน VS แรงขายยังคงสูงตลาด Bitcoin เผชิญความท้าทาย: แรงซื้อสถาบัน VS แรงขายยังคงสูงข้อมูลตลาดล่าสุดชี้ให้เห็นความขัดแย้งในตลาด Bitcoin แม้แรงซื้อสถาบันจะเพิ่มขึ้น แต่แรงขายยังคงสูงกดดันราคา
Read more »

Trump Insider Whale เปิด Short Bitcoin และ Ethereum เพิ่ม รวมเป็นมูลค่าสูงถึง 3.6 พันล้านบาทTrump Insider Whale เปิด Short Bitcoin และ Ethereum เพิ่ม รวมเป็นมูลค่าสูงถึง 3.6 พันล้านบาทสรุปข่าว Trump Insider Whale ได้เปิด Short Bitcoin + Ethereum เพิ่ม รวมมูลค่าเป็น $110 ล้าน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านบาท
Read more »

ต้นทุนค่าไฟสำหรับผลิต Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $50,000 สัญญาณในอดีตชี้ จุดต่ำสุดมาถึงแล้วต้นทุนค่าไฟสำหรับผลิต Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $50,000 สัญญาณในอดีตชี้ จุดต่ำสุดมาถึงแล้วสรุปข่าว ต้นทุนการผลิต Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $50,000 แล้ว โดยตัวเลขนี้สะท้อนต้นทุนไฟฟ้าของ นักขุดที่มีค่าไฟฟ้าต่ำกว่า 0.05 ดอลลาร์ต่อ kWh เช่น รัฐ Texas,
Read more »

นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin มักร่วง 65-80% ก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ แต่รอบนี้ร่วงแค่ 33%นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin มักร่วง 65-80% ก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ แต่รอบนี้ร่วงแค่ 33%สรุปข่าว Bitcoin มักร่วงหนักก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ ทุกครั้ง ในรอบก่อนๆ Bitcoin ร่วง 65-80% ก่อนการเลือกตั้ง แต่ รอบนี้ร่วงแค่ 33% หมายความว่า
Read more »

Peter Schiff ถาม “ทำไมคนยังถือ Bitcoin?” ท่ามกลางราคาทองคำพุ่งทะลุ All Time HighPeter Schiff ถาม “ทำไมคนยังถือ Bitcoin?” ท่ามกลางราคาทองคำพุ่งทะลุ All Time HighPeter Schiff นักวิจารณ์ Bitcoin ชื่อดัง ตั้งคำถามถึงการถือครอง Bitcoin ท่ามกลางราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลง ในขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำ All Time High พร้อมวิจารณ์ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง
Read more »



