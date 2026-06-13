Galaxy Research บอกว่า Bitcoin อาจไม่ได้ถึงจุดต่ำสุดของรอบนี้ เพราะข้อมูลในมือพวกเขาชี้ว่า การร่วงยังไปต่อได้อีก โดยคาดว่าจะมีราคายื่นพื้นที่ระหว่าง $40,000-$46,000 ก่อนถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2026
Galaxy Research บอกว่า Bitcoin อาจไม่ได้ถึง จุดต่ำสุด ของ รอบนี้ เพราะข้อมูลในมือพวกเขาชี้ว่า การร่วงยังไปต่อได้อีก โดยคาดว่าจะมีราคายื่นพื้นที่ระหว่าง $40,000-$46,000 ก่อนถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 การวิเคราะห์ จุดต่ำสุด ในอดีตพบว่า จุดต่ำสุด มักมา 12-13 เดือน หลังตลาดทำจุดพีค ขณะที่ตอนนี้เพิ่งผ่านไปเพียง 8 เดือนจาก ATH ในเดือนตุลาคม 2025 เหตุผลหลักที่ Galaxy บอกว่าตลาดยังไม่ถึงจุดต่ำคือมีเพียง 4 จาก 13 ตัวชี้วัดที่ใช้บอก จุดต่ำสุด ในอดีตที่ส่งสัญญาณว่าตลาดถึง จุดต่ำสุด แล้วในขณะนี้ และ 3 ใน 4 ที่ส่งสัญญาณนั้นก็ถือเป็นตัวชี้วัดที่อ่อนแอ 3 สถานการณ์ของ Galaxy: มองว่าถ้าตลาดลงอีกไม่แรงราคาอาจไปในโซนที่ $51,000-$54,000, เคสที่ราคาควรจะเป็นนั้นจะอยู่ในโซนที่ $40,000-$46,000 แต่ถ้ายิ่งตลาดลงแรงเราอาจได้เห็นราคาที่ $30,000-$37,000 โดยขึ้นอยู่กับว่า Bitcoin จะหลุดต่ำกว่าจุดราคาต้นทุนเฉลี่ยที่แท้จริงของผู้ถือเหรียญทั้งหมดในตลาดที่ $53,600 ไปไกลแค่ไหน Galaxy Research เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่มีข้อมูลเชิงลึกที่สุดในวงการ การที่รายงานนี้ออกมาพร้อมกับ Bitcoin ที่เพิ่งแตะ $59,000 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งสัญญาณขาลงชัดเจน โดยเฉพาะถ้าตลาดส่งสัญญาณปรับตัวลงแรงเราคงได้เห็นราคาในระดับที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้น Alex Thorn หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Galaxy Digital เปิดรายงานที่ตลาดไม่อยากได้ยิน ด้วยประโยคที่ตรงไปตรงมา: วัฏจักรราคาของ Bitcoin ที่ผูกกับเหตุการณ์ ทุก ๆ 4 ปี กำลังเปลี่ยนรูปแบบไป โดยความผันผวนของตลาดลดลง ทำให้ช่วงที่ราคาตกลงต่ำสุดในแต่ละรอบยกตัวสูงขึ้นกว่าในอดีต รายงานวิเคราะห์ทุกจุดสูงสุดและต่ำสุดของรอบวัฎจักร Bitcoin ตั้งแต่เริ่มต้น และพบว่า ถึงแม้ผลกระทบของการ halving จะลดลง และมีคนทำนาย 'supercycle' มากมาย แต่ข้อมูลสำคัญยังคงแสดง หลักฐานว่า วัฏจักร 4 ปี ยังมีอยู่ โดย Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $63,437 ลดลง 51% จาก ATH ในเดือนตุลาคม 202.
Galaxy Research บอกว่า Bitcoin อาจไม่ได้ถึงจุดต่ำสุดของรอบนี้ เพราะข้อมูลในมือพวกเขาชี้ว่า การร่วงยังไปต่อได้อีก โดยคาดว่าจะมีราคายื่นพื้นที่ระหว่าง $40,000-$46,000 ก่อนถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 การวิเคราะห์จุดต่ำสุดในอดีตพบว่าจุดต่ำสุดมักมา 12-13 เดือน หลังตลาดทำจุดพีค ขณะที่ตอนนี้เพิ่งผ่านไปเพียง 8 เดือนจาก ATH ในเดือนตุลาคม 2025 เหตุผลหลักที่ Galaxy บอกว่าตลาดยังไม่ถึงจุดต่ำคือมีเพียง 4 จาก 13 ตัวชี้วัดที่ใช้บอกจุดต่ำสุดในอดีตที่ส่งสัญญาณว่าตลาดถึงจุดต่ำสุดแล้วในขณะนี้ และ 3 ใน 4 ที่ส่งสัญญาณนั้นก็ถือเป็นตัวชี้วัดที่อ่อนแอ 3 สถานการณ์ของ Galaxy: มองว่าถ้าตลาดลงอีกไม่แรงราคาอาจไปในโซนที่ $51,000-$54,000, เคสที่ราคาควรจะเป็นนั้นจะอยู่ในโซนที่ $40,000-$46,000 แต่ถ้ายิ่งตลาดลงแรงเราอาจได้เห็นราคาที่ $30,000-$37,000 โดยขึ้นอยู่กับว่า Bitcoin จะหลุดต่ำกว่าจุดราคาต้นทุนเฉลี่ยที่แท้จริงของผู้ถือเหรียญทั้งหมดในตลาดที่ $53,600 ไปไกลแค่ไหน Galaxy Research เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่มีข้อมูลเชิงลึกที่สุดในวงการ การที่รายงานนี้ออกมาพร้อมกับ Bitcoin ที่เพิ่งแตะ $59,000 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งสัญญาณขาลงชัดเจน โดยเฉพาะถ้าตลาดส่งสัญญาณปรับตัวลงแรงเราคงได้เห็นราคาในระดับที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้น Alex Thorn หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Galaxy Digital เปิดรายงานที่ตลาดไม่อยากได้ยิน ด้วยประโยคที่ตรงไปตรงมา: วัฏจักรราคาของ Bitcoin ที่ผูกกับเหตุการณ์ ทุก ๆ 4 ปี กำลังเปลี่ยนรูปแบบไป โดยความผันผวนของตลาดลดลง ทำให้ช่วงที่ราคาตกลงต่ำสุดในแต่ละรอบยกตัวสูงขึ้นกว่าในอดีต รายงานวิเคราะห์ทุกจุดสูงสุดและต่ำสุดของรอบวัฎจักร Bitcoin ตั้งแต่เริ่มต้น และพบว่า ถึงแม้ผลกระทบของการ halving จะลดลง และมีคนทำนาย 'supercycle' มากมาย แต่ข้อมูลสำคัญยังคงแสดง หลักฐานว่า วัฏจักร 4 ปี ยังมีอยู่ โดย Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $63,437 ลดลง 51% จาก ATH ในเดือนตุลาคม 202
Bitcoin Galaxy Research วัฏจักรราคาของ Bitcoin จุดต่ำสุด รอบนี้
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