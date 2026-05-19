Bitcoin ETF โชว์ฟื้นตัวที่ดีเมื่อเทียบกับ Ethereum ETF

รายงานจากธนาคารยักษ์ใหญ่ JPMorgan ได้ระบุว่า Bitcoin ETF จะฟื้นตัวได้ประมาณสองในสาม เท่ากับ Ethereum ETF โดยเฉพาะ นักวิเคราะห์ของ JPMorgan เผยแพร่ว่า ETH และ altcoin มีแนวโน้มที่จะยังคงตามหลัง Bitcoin ส่งสัญญาณเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ที่ซบเซา และการยอมรับในโลกจริงที่จำกัด รวมถึงกองทุน Spot ETH ETF ฟื้นตัวได้เพียงหนึ่งในสามเทียบกับสองในสามของ Bitcoin ETFที่จะมาถึง อย่าง Glamsterdam และ Hegota จะสามารถกระตุ้นกิจกรรมเครือข่ายได้เพียงพอหรือไม่รายงานจากธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JPMorgan ที่ระบุว่า ETH และ altcoin จะยังคงตามหลัง Bitcoin ส่งสัญญาณเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะในส่วนของ Ethereum ที่ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราว $2,108 และยังไม่มีตัวเร่งที่ชัดเจนจากฝั่งเครือข่าย ทีมนักวิเคราะห์ของ JPMorgan นำโดย Nikolaos Panigirtzoglou กรรมการผู้จัดการ ได้เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า Ether (ETH) และตลาด altcoin ในวงกว้างมีแนวโน้มที่จะยังคงตามหลัง Bitcoin (BTC) ต่อไป ตามรายงานดังกล่าวระบุว่าแนวโน้มการทำงานที่ด้อยกว่าซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2566 จะไม่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีการปรับปรุงที่สำคัญในกิจกรรมเครือข่าย การเติบโตของภาค DeFi และการยอมรับในโลกแห่งความเป็นจริง นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่ากองทุน Spot Bitcoin ETF ฟื้นตัวได้ประมาณสองในสามของการไหลออกก่อนหน้า ในขณะที่กองทุน Spot Ethereum ETF ฟื้นตัวได้เพียงหนึ่งในสามในช่วงเวลาเดียวกันนักวิเคราะห์ของ JPMorgan ชี้ว่าความอ่อนแอของ altcoin โดยรวมเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งสภาพคล่องที่ลดลง และการถูกเจาะระบบซ้ำๆ ในอุตสาหกรรมคริปโต สิ่งเหล่านี้ทำให้นักลงทุนสถาบันเลือกสะสม Bitcoin มากกว่า ในแง่ของ Ethereum โดยตร.
Bitcoin ETF และ Ethereum ETF มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในวันเดียวกันBitcoin ETF และ Ethereum ETF มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในวันที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงหลัง และเมื่อรวมตัวเลขเงินที่ไหลเข้ามาทั้งเดือนพฤษภาคมจนถึงขณะนี้ ตัวเลขยอดรวมลงทุนใน ETF อยู่ที่ $1,510 ล้านสะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังเดินหน้าซื้อสม่ำเสมอตลาด Stablecoin มียอดเงินเข้ามาลงทุนรวมทะลุ $320,000 ล้านดอลลาร์แล้ว และเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในรอบเดือนของ Stablecoin นั้นอยู่ที่ $2,490 ล้าน
Binance เปิดตัวสัญญา ETF Perpetual Futures ใหม่ 4 ตัว; นักลงทุนเก็งกำไรในหุ้นสหรัฐฯ,ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้Binance บัตรแลกเปลี่ยนใหญ่ของประเทศจีน เปิดตัวสัญญา ETF Perpetual Futures ใหม่ 4 ตัว เพื่อให้ผู้เทรดคริปโตสามารถลงทุนในหุ้นกลุ่มที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น อย่าง EWWWSS และ ETF ของญี่ปุ่น อย่าง EWJTT ในเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรอการเปิดกังหุ้นจริง
Ethereum Foundation ระส่ำ บุคลากรระดับสูงลาออกต่อเนื่องสังเวยศึกภายในสรุปข่าว Ethereum Foundation ต้องเผชิญหน้ากับการลาออกของบุคคลระดับสูงต่อเนื่อง ท่ามกลางการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่
SBI Holdings ของญี่ปุ่นเดินหน้าผลักดัน ETF XRP ได้รับการยอมรับจากชุมชน XRPความสนใจใน XRP เป็นความเป็นจริงสำหรับ SBI Holdings ซึ่งกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติกองทุน ETF ที่อ้างอิงราคา XRP และ Bitcoin ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวของญี่ปุ่น
‘APIs’ ในระบบเศรษฐกิจใหม่ของ AI สถาบการณ์ Bitcoin, Ethereum และ Solana‘เศรษฐกิจใหม่’ ของ API ขาดเงินตราสากล และบัตรเครดิต ได้เริ่มจะปรากฏในระบบของ AI ซึ่ง Big Tech อย่าง Amazon, Google และ Circle กำลังเป็นตัวหลักในการสร้าง ‘ระบบเศรษฐกิจใหม่’ นี้ โดยเชื่อมโยงกันใช้ Blockchain และ ’ตอนเงินดิจิทัล’ ในการทำธุรกรรมกันเอง
ทำไมนักลงทุนถึงทุ่มเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่กองทุน XRP ETF ในช่วงนี้สรุปข่าว เม็ดเงินลงทุนจากสถาบันยังคงไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ XRP อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการซื้อหน่วยลงทุน ETF
