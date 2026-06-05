Bitcoin ตกลงลึกถึง 63,000 ดอลลาร์: วิเคราะห์ของ Standard Chartered ว่าวิกฤติอาจใกล้สิ้นสุด

การขายอย่างหนักของบิตคอยน์ทำให้ราคาลดลง 14% สู่ระดับ 63,373 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์จาก Standard Chartered ชี้ว่าอาจถึงจุดต่ำสุดของวงจรขาลงด้วยเหตุผลสามประการและคาดว่าจะฟื้นตัวสู่ระดับ 100,000 ดอลลาร์ภายในปีนี้
สภาวะ ตลาดคริปโต กำลังเดินเข้าสู่ช่วงวิกฤติที่หลายคนเรียกกันว่า "มรสุมราคาตก" โดย บิตคอยน์ (BTC) ได้ตกลงมาถึงระดับ 63,373.28 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ลดลงถึง 14% จากระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อน การขายที่แข็งขันแพร่กระจายไปทั่วตลาดดิจิทัล ส่งผลให้มูลค่าตลาดทั้งหมดของ บิตคอยน์ ลดลงกว่า 50% จากจุดสูงสุดที่เคยทำได้ในเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว นักวิเคราะห์จาก Standard Chartered , Geoffrey Kendrick , ให้ความเห็นว่าตอนนี้อาจอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของวงจรขาลง เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญสามประการมาบรรจบกัน: 1) ความเป็นไปได้ที่บริษัท MicroStrategy จะเริ่มซื้อคืน บิตคอยน์ ที่เคยขายออกไป; 2) กองทุน ETF ที่ถือครอง บิตคอยน์ ยังคงมีสัดส่วนการถือครองที่มั่นคง; 3) การล้างพอร์ตของผู้ถือสัญญาฟิวเจอร์สที่ใกล้จะครบกำหนด ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างแรงสนับสนุนด้านเทคนิคให้ราคาปรับตัวเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์-a ระดับที่ตามประวัติศาสตร์มักทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญและมักเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวในระยะยาว ในมุมมองของ Kendrick, การเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสัปดาห์นี้เป็น "สัปดาห์ที่เจ็บปวด" สำหรับวงการคริปโตโดยเฉพาะ เนื่องจาก MicroStrategy ซึ่งเป็นผู้ถือ บิตคอยน์ รายใหญ่ของโลกได้ประกาศว่าตอนนี้ได้ทำการขาย บิตคอยน์ บางส่วนออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2022 เมื่อเร็ว ๆ นี้ การขายครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการชะลอการฟื้นตัวของตลาดและอาจทำให้แรงขายเพิ่มขึ้นหากราคาตกต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Kendrick ยังเชื่อว่าการขายเหล่านี้เป็นเพียงการระบายความเสี่ยงระยะสั้น และเมื่อมองจากภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่กำลังพุ่งขึ้น 10.
4% ในช่วงเดียวกัน ทำให้แรงซื้อในคริปโตอาจกลับมามีพลังอีกครั้ง ข้อมูลจาก LSEG ยังเปิดเผยว่าผู้ลงทุนกำลังถอนเงินจากกองทุน Bitcoin ETF ขนาดใหญ่จำนวนมหาศาล โดยมีเงินไหลออกสุทธิพุ่งถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว การถอนเงินเหล่านี้เสริมความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของตลาด บวกกับการที่ราคา Bitcoin ปิดที่ระดับประมาณ 64,320 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีมูลค่าของบิตคอยน์ได้ลดลงราว 27% ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ กลับเติบโตอย่างต่อเนื่อง การลดลงของบิตคอยน์จึงอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมจะซื้อในระดับราคาต่ำสุด Kendrick ยังย้ำว่าเมื่อมองย้อนกลับไปถึงปี 2026 ในภาพของเขา จะเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นจุดซื้อที่ดีที่สุด เนื่องจากหลังจากที่ราคา Bitcoin ทะยานถึง 100,000 ดอลลาร์ในปลายปีนั้น นักลงทุนหลายคนจะยอมรับว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ เขายังคาดว่า MicroStrategy จะดำเนินการซื้อบิตคอยน์คืนอย่างรวดเร็วเช่นเคย เนื่องจากบริษัทเคยใช้บิตคอยน์เป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้ก่อตั้ง Michael Saylor ตลอดหลายปี แม้จะมีการขายเล็กน้อยเพียง 0.004% ของสต็อกทั้งหมดเพื่อใช้เป็นทุนจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การรักษา Bitcoin ในคลังสินทรัพย์ของบริษัทยังคงเป็นสัญญาณสำคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตในระยะยา
บิตคอยน์ Standard Chartered Geoffrey Kendrick Microstrategy ตลาดคริปโต
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