Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Bitcoin ตกลงลึกถึง 63,000 ดอลลาร์: วิเคราะห์ของ Standard Chartered ว่าวิกฤติอาจใกล้สิ้นสุด

การเงิน News

Bitcoin ตกลงลึกถึง 63,000 ดอลลาร์: วิเคราะห์ของ Standard Chartered ว่าวิกฤติอาจใกล้สิ้นสุด
บิตคอยน์Standard CharteredGeoffrey Kendrick
📆6/5/2026 3:09 AM
📰siamblockchain
58 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 44% · Publisher: 53%

การขายอย่างหนักของบิตคอยน์ทำให้ราคาลดลง 14% สู่ระดับ 63,373 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์จาก Standard Chartered ชี้ว่าอาจถึงจุดต่ำสุดของวงจรขาลงด้วยเหตุผลสามประการและคาดว่าจะฟื้นตัวสู่ระดับ 100,000 ดอลลาร์ภายในปีนี้

สภาวะ ตลาดคริปโต กำลังเดินเข้าสู่ช่วงวิกฤติที่หลายคนเรียกกันว่า "มรสุมราคาตก" โดย บิตคอยน์ (BTC) ได้ตกลงมาถึงระดับ 63,373.28 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ลดลงถึง 14% จากระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อน การขายที่แข็งขันแพร่กระจายไปทั่วตลาดดิจิทัล ส่งผลให้มูลค่าตลาดทั้งหมดของ บิตคอยน์ ลดลงกว่า 50% จากจุดสูงสุดที่เคยทำได้ในเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว นักวิเคราะห์จาก Standard Chartered , Geoffrey Kendrick , ให้ความเห็นว่าตอนนี้อาจอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของวงจรขาลง เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญสามประการมาบรรจบกัน: 1) ความเป็นไปได้ที่บริษัท MicroStrategy จะเริ่มซื้อคืน บิตคอยน์ ที่เคยขายออกไป; 2) กองทุน ETF ที่ถือครอง บิตคอยน์ ยังคงมีสัดส่วนการถือครองที่มั่นคง; 3) การล้างพอร์ตของผู้ถือสัญญาฟิวเจอร์สที่ใกล้จะครบกำหนด ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างแรงสนับสนุนด้านเทคนิคให้ราคาปรับตัวเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์-a ระดับที่ตามประวัติศาสตร์มักทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญและมักเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวในระยะยาว ในมุมมองของ Kendrick, การเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสัปดาห์นี้เป็น "สัปดาห์ที่เจ็บปวด" สำหรับวงการคริปโตโดยเฉพาะ เนื่องจาก MicroStrategy ซึ่งเป็นผู้ถือ บิตคอยน์ รายใหญ่ของโลกได้ประกาศว่าตอนนี้ได้ทำการขาย บิตคอยน์ บางส่วนออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2022 เมื่อเร็ว ๆ นี้ การขายครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการชะลอการฟื้นตัวของตลาดและอาจทำให้แรงขายเพิ่มขึ้นหากราคาตกต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Kendrick ยังเชื่อว่าการขายเหล่านี้เป็นเพียงการระบายความเสี่ยงระยะสั้น และเมื่อมองจากภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่กำลังพุ่งขึ้น 10.

4% ในช่วงเดียวกัน ทำให้แรงซื้อในคริปโตอาจกลับมามีพลังอีกครั้ง ข้อมูลจาก LSEG ยังเปิดเผยว่าผู้ลงทุนกำลังถอนเงินจากกองทุน Bitcoin ETF ขนาดใหญ่จำนวนมหาศาล โดยมีเงินไหลออกสุทธิพุ่งถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว การถอนเงินเหล่านี้เสริมความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของตลาด บวกกับการที่ราคา Bitcoin ปิดที่ระดับประมาณ 64,320 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีมูลค่าของบิตคอยน์ได้ลดลงราว 27% ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ กลับเติบโตอย่างต่อเนื่อง การลดลงของบิตคอยน์จึงอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมจะซื้อในระดับราคาต่ำสุด Kendrick ยังย้ำว่าเมื่อมองย้อนกลับไปถึงปี 2026 ในภาพของเขา จะเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นจุดซื้อที่ดีที่สุด เนื่องจากหลังจากที่ราคา Bitcoin ทะยานถึง 100,000 ดอลลาร์ในปลายปีนั้น นักลงทุนหลายคนจะยอมรับว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ เขายังคาดว่า MicroStrategy จะดำเนินการซื้อบิตคอยน์คืนอย่างรวดเร็วเช่นเคย เนื่องจากบริษัทเคยใช้บิตคอยน์เป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้ก่อตั้ง Michael Saylor ตลอดหลายปี แม้จะมีการขายเล็กน้อยเพียง 0.004% ของสต็อกทั้งหมดเพื่อใช้เป็นทุนจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ การรักษา Bitcoin ในคลังสินทรัพย์ของบริษัทยังคงเป็นสัญญาณสำคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตในระยะยา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

บิตคอยน์ Standard Chartered Geoffrey Kendrick Microstrategy ตลาดคริปโต

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bitcoin และ Ethereum ร่วงหนัก บริษัทคลังคริปโตขาดทุนทางบัญชีรวม 1.6 หมื่นล้านBitcoin และ Ethereum ร่วงหนัก บริษัทคลังคริปโตขาดทุนทางบัญชีรวม 1.6 หมื่นล้านราคา Bitcoin ร่วง 4.3% มาที่ $66,962 และ Ethereum ร่วง 5.6% มาที่ $1,873 ส่งผลให้ Strategy และ Bitmine ขาดทุนทางบัญชีรวมราว $1.6 หมื่นล้าน Saylor ขาย Bitcoin ครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี ส่วน Tom Lee ยืนยันพฤติกรรมปกติในรอบขาลง
Read more »

Bitcoin ร่วงหลุด 62,000 ดอลลาร์ ต่ำสุดรอบ 3 เดือน เพราะ Panic Sell จากแรงขายของ Strategy หรือความต้องการกำลังลดต่ำลงBitcoin ร่วงหลุด 62,000 ดอลลาร์ ต่ำสุดรอบ 3 เดือน เพราะ Panic Sell จากแรงขายของ Strategy หรือความต้องการกำลังลดต่ำลงราคา Bitcoin ร่วงต่ำสุดรอบ 4 เดือน! เจาะลึกปัจจัยกดดันจาก MicroStrategy ขาย BTC และเงินทุนไหลออกจาก Bitcoin ETF กว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์
Read more »

James Wynn คัมแบค ? เปิด Short Bitcoin ด้วยเลเวอเรจ 40x ที่ราคา $66,000James Wynn คัมแบค ? เปิด Short Bitcoin ด้วยเลเวอเรจ 40x ที่ราคา $66,000สรุปข่าว James Wynn กลับมาเปิด Short Bitcoin บน Hyperliquid ด้วยเลเวอเรจสูงถึง 40 เท่า มูลค่าโพสิชั่นราว 169,000 ดอลลาร์ ปัจจุบันโพสิชั่นมีกำไรราว 7,247
Read more »

แก๊งถือยาวทยอยขาย Bitcoin เงินไหลออก Bitcoin ETF แต่นักวิเคราะห์มองอาจเข้าช่วงท้ายวัฏจักรขาลงแก๊งถือยาวทยอยขาย Bitcoin เงินไหลออก Bitcoin ETF แต่นักวิเคราะห์มองอาจเข้าช่วงท้ายวัฏจักรขาลงกลุ่มนักลงทุน Bitcoin ที่ขึ้นชื่อว่า “ถือยาวไม่ขาย” ได้ทยอยเทขาย Bitcoin ออกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา รวมมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านนักวิเคราะห์มอง อาจสิ้นสุดวัฏจักรขาลง
Read more »

นักลงทุนสถาบันโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตนักลงทุนสถาบันโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตนักลงทุนสถาบันกำลังโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตเพื่อไปเก็งกำไรในกระแสหลักที่กำลังมาแรงอย่าง AI ซึ่งทำให้ราคาของ Bitcoin แผ่วลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การโยกย้ายในลักษณะนี้หมายความว่ามันจะเป็นเพียงความอ่อนแอชั่วคราวเท่านั้น และเมื่อกระแสความร้อนแรงของกลุ่มเทคโนโลยี AI เริ่มอิ่มตัว เม็ดเงินเหล่านั้นก็พร้อมที่จะไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin อีกครั้ง
Read more »

โครงสร้างอุปทานของ Bitcoin กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากโครงสร้างอุปทานของ Bitcoin กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากกลุ่มกองทุน Spot ETF และบริษัทจัดการการลงทุนยักษ์ใหญ่อย่าง MicroStrategy กวาดซื้อ Bitcoin เข้าพอร์ตไปแล้วกว่า 1.2 ล้านเหรียญ และไม่ได้ขายทำกำไรออกมาเลย แต่ราคา Bitcoin กลับไม่ได้พุ่งทะยานขึ้นตามแต่อย่างใด
Read more »



Render Time: 2026-06-05 06:10:11