Bitcoin ทะยานเหนือ $71,000 รับปัจจัยหนุนจาก Fed และ ETF

BitcoinETFFed
📆4/13/2026 3:54 PM
📰siamblockchain
ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางปัจจัยหนุนจากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed และกระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF Bitcoin อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคา Bitcoin (BTC) ให้พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณเชิงบวกจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ( Fed ) ที่มีแนวโน้มจะผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมถึงกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน ETF Bitcoin แบบ Spot อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสนใจอย่างแข็งแกร่งของนักลงทุนใน ตลาดคริปโต เคอร์เรนซี

ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลให้ราคา Bitcoin ทะยานขึ้นอย่างน่าประทับใจ โดยล่าสุดราคา Bitcoin ในวันที่ 13 เมษายน 2569 พุ่งแตะระดับ $71,969 เพิ่มขึ้นกว่า 1.62% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การปรับตัวขึ้นของราคา Bitcoin ในครั้งนี้มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงถึง 3.24 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมการซื้อขายที่คึกคักในตลาด มูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin ยังคงยืนหยัดอยู่ที่ 1.44 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตอกย้ำสถานะความเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลระดับแนวหน้าของ Bitcoin และเป็นที่สนใจของนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง

การคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึง Bitcoin ด้วยเช่นกัน ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินของ Fed หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ Fed อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงลดลง และทำให้ Bitcoin น่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในบางช่วงเวลา ยังเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัว เช่น ทองคำและ Bitcoin ซึ่งนักลงทุนสถาบันบางรายมองว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินในระยะยาว

บรรยากาศการลงทุนแบบเปิดรับความเสี่ยง (risk-on) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็มีส่วนช่วยหนุนตลาดคริปโตเคอร์เรนซีด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ทั่วโลก

ภายในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเอง กระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF Bitcoin แบบ Spot ยังคงเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์จับตามองอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่กองทุนเหล่านี้ได้รับการอนุมัติให้ซื้อขายในตลาด นักลงทุนสถาบันได้เริ่มเข้ามาลงทุนใน Bitcoin อย่างเป็นระบบ แม้ว่าจะมีบางวันที่เงินทุนไหลออกบ้าง แต่โดยรวมแล้วแนวโน้มยังคงเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากธุรกรรมบนเครือข่าย (on-chain) ยังแสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงินขนาดใหญ่บางส่วนยังคงสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการโอน Bitcoin ออกจากเว็บกระดานเทรดไปยังกระเป๋าเก็บเย็น (cold wallets) ซึ่งมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านักลงทุนเหล่านั้นไม่ได้มีแผนที่จะขาย Bitcoin ในระยะสั้น นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยสัญญาฟิวเจอร์ (funding rate) ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดการเทขายครั้งใหญ่ในตลาด

การผสมผสานกันของปัจจัยบวกเหล่านี้ได้สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของราคา Bitcoin อย่างต่อเนื่อง และทำให้ Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองในตลาดการเงินโล

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ตลาดจับตาเฟด: การแช่แข็งในระยะสั้น ก่อนกลับมาลดดอกเบี้ย?ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดสนับสนุนมุมมองว่าภาวะน้ำมันพุ่งกระฉูดยังไม่ได้แปลเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อในวงกว้าง ทำให้ Fed สามารถมองข้ามการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานได้ ในสถานการณ์ที่ลดความรุนแรงลง Fed มีแนวโน้มที่จะคงการระงับไว้ในระยะสั้น จากนั้นจึงกลับไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
Read more »

85 BTC กับเซิร์ฟเวอร์ Dell: บทเรียน Bitcoin ที่สะท้อนมูลค่าและอนาคต85 BTC กับเซิร์ฟเวอร์ Dell: บทเรียน Bitcoin ที่สะท้อนมูลค่าและอนาคตเรื่องราวของ 85 Bitcoin ที่ใช้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ Dell เมื่อปี 2014 มูลค่าพุ่งสูงขึ้นกว่า 124 เท่าในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของ Bitcoin และมุมมองที่เปลี่ยนไปของผู้ถือครอง จากการใช้จ่ายสู่การถือครองเพื่อการลงทุนระยะยาว พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงอนาคตของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์
Read more »

ปริศนา Satoshi Nakamoto: Adam Back ปฏิเสธ พร้อมข้อกังขา Nakamoto Holdings และผลกระทบต่อ Bitcoinปริศนา Satoshi Nakamoto: Adam Back ปฏิเสธ พร้อมข้อกังขา Nakamoto Holdings และผลกระทบต่อ Bitcoinกระแสการตามหา Satoshi Nakamoto กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง The New York Times ชี้ Adam Back อาจเป็นผู้ก่อตั้ง Bitcoin แต่เจ้าตัวปฏิเสธ พร้อมกับข้อกังขาเรื่องการลงทุนใน Nakamoto Holdings และผลกระทบต่อวงการ Bitcoin รวมถึงข่าว Bitcoin ร่วงหลุด $72,000 หลังสหรัฐฯ-อิหร่านเจรจาล่ม
Read more »

BTC ถูกประกาศว่า “ตาย” ไปแล้ว 472 ครั้ง ถ้าลงทุน 100 บาททุกครั้งที่ประกาศ วันนี้คุณจะมี 7.5 ล้านบาทBTC ถูกประกาศว่า “ตาย” ไปแล้ว 472 ครั้ง ถ้าลงทุน 100 บาททุกครั้งที่ประกาศ วันนี้คุณจะมี 7.5 ล้านบาทสรุปข่าว ตลอดเส้นทางของ Bitcoin ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน มีการประกาศว่า Bitcoin 'ตาย' หรือ 'จบแล้ว' รวมทั้งหมด 472 ครั้ง จากทั้งสื่อ นักเศรษฐศาสตร์
Read more »

Bitcoin ร่วง 3% หลุด $71,000 ท่ามกลางตลาดที่ยังผันผวนBitcoin ร่วง 3% หลุด $71,000 ท่ามกลางตลาดที่ยังผันผวนราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลุดระดับ $71,000 ในวันที่ 12 เมษายน 2569 ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง นักวิเคราะห์ชี้แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาลง และแนะนำให้นักลงทุนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
Read more »

ตลาดทำนาย Polymarket ชี้: โอกาสสหรัฐฯ ตั้งคลังสำรอง Bitcoin ลดลงเหลือ 24%ตลาดทำนาย Polymarket ชี้: โอกาสสหรัฐฯ ตั้งคลังสำรอง Bitcoin ลดลงเหลือ 24%ตลาด Polymarket รายงานว่า ความน่าจะเป็นที่สหรัฐฯ จะจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin ก่อนสิ้นปี 2026 ลดลงอย่างมากจาก 60% เหลือเพียง 24% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในตลาด Bitcoin พร้อมทั้งราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลง
Read more »



