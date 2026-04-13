Bitcoin ทะยานเหนือ $71,000 รับปัจจัยหนุนจาก Fed และ ETF

ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางปัจจัยหนุนจากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed และกระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF Bitcoin อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคา Bitcoin (BTC) ให้พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณเชิงบวกจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ( Fed ) ที่มีแนวโน้มจะผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมถึงกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน ETF Bitcoin แบบ Spot อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสนใจอย่างแข็งแกร่งของนักลงทุนใน ตลาดคริปโต เคอร์เรนซี
ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลให้ราคา Bitcoin ทะยานขึ้นอย่างน่าประทับใจ โดยล่าสุดราคา Bitcoin ในวันที่ 13 เมษายน 2569 พุ่งแตะระดับ $71,969 เพิ่มขึ้นกว่า 1.62% ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การปรับตัวขึ้นของราคา Bitcoin ในครั้งนี้มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงถึง 3.24 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมการซื้อขายที่คึกคักในตลาด มูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin ยังคงยืนหยัดอยู่ที่ 1.44 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตอกย้ำสถานะความเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลระดับแนวหน้าของ Bitcoin และเป็นที่สนใจของนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง
การคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึง Bitcoin ด้วยเช่นกัน ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินของ Fed หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ Fed อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงลดลง และทำให้ Bitcoin น่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในบางช่วงเวลา ยังเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัว เช่น ทองคำและ Bitcoin ซึ่งนักลงทุนสถาบันบางรายมองว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินในระยะยาว
บรรยากาศการลงทุนแบบเปิดรับความเสี่ยง (risk-on) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็มีส่วนช่วยหนุนตลาดคริปโตเคอร์เรนซีด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดแรงซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ทั่วโลก
ภายในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเอง กระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF Bitcoin แบบ Spot ยังคงเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์จับตามองอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่กองทุนเหล่านี้ได้รับการอนุมัติให้ซื้อขายในตลาด นักลงทุนสถาบันได้เริ่มเข้ามาลงทุนใน Bitcoin อย่างเป็นระบบ แม้ว่าจะมีบางวันที่เงินทุนไหลออกบ้าง แต่โดยรวมแล้วแนวโน้มยังคงเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากธุรกรรมบนเครือข่าย (on-chain) ยังแสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงินขนาดใหญ่บางส่วนยังคงสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการโอน Bitcoin ออกจากเว็บกระดานเทรดไปยังกระเป๋าเก็บเย็น (cold wallets) ซึ่งมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านักลงทุนเหล่านั้นไม่ได้มีแผนที่จะขาย Bitcoin ในระยะสั้น นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยสัญญาฟิวเจอร์ (funding rate) ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดการเทขายครั้งใหญ่ในตลาด
การผสมผสานกันของปัจจัยบวกเหล่านี้ได้สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของราคา Bitcoin อย่างต่อเนื่อง และทำให้ Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองในตลาดการเงินโล
Bitcoin ETF Fed อัตราดอกเบี้ย ตลาดคริปโต
United States Latest News, United States Headlines
